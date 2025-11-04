Az már a sorsolás pillanatában biztos volt, hogy Trent Alexander-Arnold személye miatt extrán érdekes lesz a párosítás, ugyanis az angol védő nyáron a Liverpooltól igazolt a Real Madridhoz. A Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában messze az angol bajnok és a BL-rekorder összecsapása ígérkezik a legérdekesebbnek. Trent Alexander-Arnold nyárig nem szerepelt más együttesben, csak a Liverpoolban, amelynek színeiben kilenc szezon alatt 354 mérkőzést játszott és két bajnoki címet, valamint egy-egy Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot nyert. A szurkolók egy része azért haragszik rá, mert ingyen, szerződése lejárta után igazolt el, de ő elmondta „semmi nem tudja elhomályosítani a szeretetet, amit nevelőklubja iránt érez”.

A Liverpool a Real Madriddal játszik a BL-ben

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

A Liverpool újra formában?

A Liverpool az elmúlt hetekben komoly hullámvölgybe került, utóbbi nyolc meccsén hatszor is kikapott, de az Aston Villát simán verte 2-0-ra úgy, hogy a hetek óta nagyszerű formában futballozó Szoboszlai Dominik volt a mérkőzés legjobbja, így nem kizárt, hogy egy újabb jó sorozatot kezdett meg a Liverpool, igaz, nagyon nehéz hét vár Arne Slot csapatára, hiszen a bajnokságban hétvégén a Manchester City következik majd. A mostani összecsapásra a ’Pool mellett a Real is győzelemmel hangolt: a Real 4-0-ra nyert a vendég Valencia ellen a friss aranycipős, két gólt szerző Kylian Mbappé vezérletével. A madridi gárda ötpontos előnnyel vezeti hazája tabelláján, a Pool pedig jelenleg a harmadik a Premier League-ben.

Ami a BL-t illeti, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata győzelemmel és egy vereséggel a tizedik helyen áll a tabellán, míg a spanyolok százszázalékos teljesítménnyel az ötödikek.

Arne Slot csapata tavaly novemberben 2–0-ra legyőzte a Madridot hazai pályán, és idén ismét az Anfielden fogadja a spanyol rekordbajnokot. Ez lesz a két klub 13. összecsapása a Bajnokok Ligájában, amelyek közül csak egy nem az elmúlt 16 évben volt. Az egy korábbi BEK-döntő volt, amit a Liverpool nyert. A Vörösök azt követően még két meccset nyertek a Real ellen, majd jött nyolc nyeretlen meccs, köztük két elbukott BL-döntő, ezt a rossz sorozatot zárta le a tavalyi győztes meccs.