Az már a sorsolás pillanatában biztos volt, hogy Trent Alexander-Arnold személye miatt extrán érdekes lesz a párosítás, ugyanis az angol védő nyáron a Liverpooltól igazolt a Real Madridhoz. A Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában messze az angol bajnok és a BL-rekorder összecsapása ígérkezik a legérdekesebbnek. Trent Alexander-Arnold nyárig nem szerepelt más együttesben, csak a Liverpoolban, amelynek színeiben kilenc szezon alatt 354 mérkőzést játszott és két bajnoki címet, valamint egy-egy Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot nyert. A szurkolók egy része azért haragszik rá, mert ingyen, szerződése lejárta után igazolt el, de ő elmondta „semmi nem tudja elhomályosítani a szeretetet, amit nevelőklubja iránt érez”.
A Liverpool újra formában?
A Liverpool az elmúlt hetekben komoly hullámvölgybe került, utóbbi nyolc meccsén hatszor is kikapott, de az Aston Villát simán verte 2-0-ra úgy, hogy a hetek óta nagyszerű formában futballozó Szoboszlai Dominik volt a mérkőzés legjobbja, így nem kizárt, hogy egy újabb jó sorozatot kezdett meg a Liverpool, igaz, nagyon nehéz hét vár Arne Slot csapatára, hiszen a bajnokságban hétvégén a Manchester City következik majd. A mostani összecsapásra a ’Pool mellett a Real is győzelemmel hangolt: a Real 4-0-ra nyert a vendég Valencia ellen a friss aranycipős, két gólt szerző Kylian Mbappé vezérletével. A madridi gárda ötpontos előnnyel vezeti hazája tabelláján, a Pool pedig jelenleg a harmadik a Premier League-ben.
Ami a BL-t illeti, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata győzelemmel és egy vereséggel a tizedik helyen áll a tabellán, míg a spanyolok százszázalékos teljesítménnyel az ötödikek.
Arne Slot csapata tavaly novemberben 2–0-ra legyőzte a Madridot hazai pályán, és idén ismét az Anfielden fogadja a spanyol rekordbajnokot. Ez lesz a két klub 13. összecsapása a Bajnokok Ligájában, amelyek közül csak egy nem az elmúlt 16 évben volt. Az egy korábbi BEK-döntő volt, amit a Liverpool nyert. A Vörösök azt követően még két meccset nyertek a Real ellen, majd jött nyolc nyeretlen meccs, köztük két elbukott BL-döntő, ezt a rossz sorozatot zárta le a tavalyi győztes meccs.
Újabb Clásico?
„Ez egy európai Clásico. A Liverpool elleni meccsek mindig különlegesek voltak, a klub történelme miatt is ezek azok az összecsapások, amelyeket a szurkolók különösen várnak. Trent és én is kötődünk ehhez a helyhez, és mindig nagyszerű érzés visszatérni oda, ahol ennyire szerettek” – mondta Xabi Alonso, a Real Madrid edzője, aki korábban szintén volt a Liverpool játékosa.
„Nehéz összehasonlítani ezt a meccset a tavalyival, mert tavaly, amikor itt játszottak, sok sérültjük volt, most viszont nincsenek. Xabi hihetetlen munkát végez, de Carlo Ancelotti is ugyanezt tette. Érkeztek új játékosok, ami kicsit mindig befolyásolhatja a játékstílust, de már tavaly is egy nagyon jó Real Madridot láttam, és most is ezt látom” – mondta Slot, aki külön beszélt Trentről és Szoboszlai Dominikról is a sajtótájékoztatón.
A Real Madrid hétfő este tisztelettel adózott Diogo Jota és André Silva emlékének az Anfielden. A spanyol klub küldöttsége – köztük a korábbi liverpooli játékosok, Xabi Alonso és Trent Alexander-Arnold – ellátogatott a stadionba a keddi Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt, hogy leróják kegyeletüket. A klub részéről Emilio Butragueno és Dean Huijsen képviselte még a csapatot.
A delegáció virágokat és üzeneteket helyezett el az emlékhelyen, amelyet a júliusban közúti balesetben elhunyt testvérpár tiszteletére alakítottak ki.
A keddi játéknap másik rangadóját Párizsban vívják, ahol a címvédő, éllovas Paris Saint-Germain a hozzá hasonlóan százszázalékos, második helyen álló Bayern Münchent látja vendégül. A francia sztárcsapat az utóbbi 41 hazai csoport-/alapszakasz mérkőzése közül csupán kettőn maradt alul, nyolc döntetlen mellett 31-szer győzött. A Bayernnek viszont imponáló a mérlege a francia ellenfelekkel szemben, utóbbi 15 ilyen találkozójából 13-at megnyert.
Az összecsapáson kulcsfontosságú lehet, hogy a hazai védelem hogyan tudja, illetve tudja-e hatástalanítani a németek bombaformában lévő angol csatárát, Harry Kane-t, aki utóbbi tíz BL-fellépése során 11 gólt szerzett.
