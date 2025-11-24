Live
A címvédő Liverpool ősszel olyan mélyrepülésbe került, amilyet az Anfield közönsége hosszú évtizedek óta nem látott. Arne Slot, aki az előző szezonban még csúcsra vezette a csapatot, most a több mint 450 millió fontos nyári költekezés ellenére is sorozatosan fájó eredményeket ér el a csapattal. A pontvesztések száma pedig odáig jutott, hogy az angol sajtó szerint komolyan inog alatta a liverpooli kispad.

A végső fordulópontot a Nottingham Forest elleni 3-0-s hazai vereség hozta el. A címvédő Liverpool mindössze egyet nyert meg a legutóbbi hét bajnokijából, és 11 forduló után már csak a tabella alsó felében szerénykedik.

firo : 22.10.2025, Football, Football, UEFA Champions League, CL, CHL, Season 2025/2026, 3. matchday, Eintracht Frankfurt - FC Liverpool 1:5 Head coach Arne Slot of Liverpool FC talks to Dominik Szoboszlai, coach (Photo by Ralf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
Slot jelen pillanatban, nagyon úgy tűnik, nem tudja, melyik a jó irány Liverpoolban
Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Fogadóirodák: Klopp az első számú jelölt Liverpoolban

A külföldi fogadóirodák azonnal frissítették az „Arne Slot-utód” piacot, és a lista élén egy olyan név bukkant fel, amely még Liverpoolban is döbbenetet váltott ki: Jürgen Klopp.

A német ikon 2024 májusában búcsúzott könnyek között, és azzal indokolta távozását, hogy „elfogyott az energiája”. A Red Bull globális futballstratégiai vezetőjeként dolgozik, de egy friss podcastban nem zárta ki teljesen a visszatérést:

Soha nem edzenék másik csapatot Angliában. Ha egyszer visszatérnék, az csakis a Liverpool lehet.

Ez a mondat most a bukiknál is robbant: Klopp jelenleg 4/1-es oddsszal az első számú favorit.

Madrid, 2019. június 1. Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur vezetőedzője (j) gratulál Jürgen Kloppnak, az FC Liverpool vezetőedzőjének 2-0 arányú győzelmükhöz a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében a madridi Wanda Metropolitano Stadionban 2019. június 1-jén. MTI/EPA/EFE/Emilio Naranjo
Klopp óriási kedvenc volt Liverpoolban, legendaként tekintenek rá
Fotó: Emilio Naranjo / MTI/EPA/EFE

Slot magára vállalta a felelősséget

A klub korábbi csapatkapitánya, Jamie Redknapp a Sky Sportsnak azt mondta:

Türelem kell. Slot megérdemli ezt a tavalyi bajnoki cím után.

Redknapp szerint a csapatot a nyári nagy átalakulás mellett a tragikusan elhunyt Diogo Jota elvesztése is megviselte, ami óriási lelki terhet rakott az öltözőre.

Slot a Forest elleni 0-3 után nem próbált kibújni a felelősség alól:

Ami jól megy, az az én felelősségem. Ami rosszul, az is. Változtattam néhány dolgon, de nem működtek. Most nagyon rossz szériában vagyunk.

A holland szakember korrekt önkritikája mellett is tény, hogy a Liverpool 11 tétmeccsből nyolcat elvesztett az utóbbi hetekben.

Zidane még mindig az esélyesek között

Klopp mögött a második helyen a Crystal Palace FA-kupagyőztes edzője, Oliver Glasner szerepel, aki az elmúlt három meccsét egyaránt megnyerte a Liverpool ellen.

A harmadik favorit a Bournemouth feltörekvő mestere, Andoni Iraola, aki szűk kerettel is látványos futballt produkál.

És végül, de nem utolsó sorban: a fogadóirodák szerint újra képbe kerülhet Zinedine Zidane is. A francia klasszist korábban – még Slot érkezése előtt – komolyan esélyesnek tartották az Anfieldre, és mivel jelenleg sincs csapata, nagynevű opcióként továbbra sem került le a listáról.

A Liverpool következő edzőjelöltjeinek esélyei:
Jürgen Klopp (Red Bull, globális futballfőnök) – 4/1
Oliver Glasner (Crystal Palace, menedzser) – 5/1
Andoni Iraola (Bournemouth, menedzser) – 6/1
Unai Emery (Aston Villa, menedzser) – 12/1
Julian Nagelsmann (német szövetségi kapitány) – 14/1
Diego Simeone (Atlético Madrid, vezetőedző) – 16/1
Fabien Hürzeler (Brighton, menedzser) – 16/1
Zinedine Zidane (jelenleg csapat nélkül) – 16/1
Marco Silva (Fulham, menedzser) – 16/1
Roberto De Zerbi (Marseille, vezetőedző) – 16/1
Xabi Alonso (Real Madrid, vezetőedző) – 16/1
Mauricio Pochettino (Egyesült Államok szövetségi kapitány) – 16/1.

