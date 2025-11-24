A végső fordulópontot a Nottingham Forest elleni 3-0-s hazai vereség hozta el. A címvédő Liverpool mindössze egyet nyert meg a legutóbbi hét bajnokijából, és 11 forduló után már csak a tabella alsó felében szerénykedik.

Slot jelen pillanatban, nagyon úgy tűnik, nem tudja, melyik a jó irány Liverpoolban

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Fogadóirodák: Klopp az első számú jelölt Liverpoolban

A külföldi fogadóirodák azonnal frissítették az „Arne Slot-utód” piacot, és a lista élén egy olyan név bukkant fel, amely még Liverpoolban is döbbenetet váltott ki: Jürgen Klopp.

A német ikon 2024 májusában búcsúzott könnyek között, és azzal indokolta távozását, hogy „elfogyott az energiája”. A Red Bull globális futballstratégiai vezetőjeként dolgozik, de egy friss podcastban nem zárta ki teljesen a visszatérést:

Soha nem edzenék másik csapatot Angliában. Ha egyszer visszatérnék, az csakis a Liverpool lehet.

Ez a mondat most a bukiknál is robbant: Klopp jelenleg 4/1-es oddsszal az első számú favorit.

Klopp óriási kedvenc volt Liverpoolban, legendaként tekintenek rá

Fotó: Emilio Naranjo / MTI/EPA/EFE

Slot magára vállalta a felelősséget

A klub korábbi csapatkapitánya, Jamie Redknapp a Sky Sportsnak azt mondta:

Türelem kell. Slot megérdemli ezt a tavalyi bajnoki cím után.

Redknapp szerint a csapatot a nyári nagy átalakulás mellett a tragikusan elhunyt Diogo Jota elvesztése is megviselte, ami óriási lelki terhet rakott az öltözőre.

Slot a Forest elleni 0-3 után nem próbált kibújni a felelősség alól:

Ami jól megy, az az én felelősségem. Ami rosszul, az is. Változtattam néhány dolgon, de nem működtek. Most nagyon rossz szériában vagyunk.

A holland szakember korrekt önkritikája mellett is tény, hogy a Liverpool 11 tétmeccsből nyolcat elvesztett az utóbbi hetekben.

Zidane még mindig az esélyesek között

Klopp mögött a második helyen a Crystal Palace FA-kupagyőztes edzője, Oliver Glasner szerepel, aki az elmúlt három meccsét egyaránt megnyerte a Liverpool ellen.

A harmadik favorit a Bournemouth feltörekvő mestere, Andoni Iraola, aki szűk kerettel is látványos futballt produkál.

És végül, de nem utolsó sorban: a fogadóirodák szerint újra képbe kerülhet Zinedine Zidane is. A francia klasszist korábban – még Slot érkezése előtt – komolyan esélyesnek tartották az Anfieldre, és mivel jelenleg sincs csapata, nagynevű opcióként továbbra sem került le a listáról.