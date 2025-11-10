Federico Chiesa karrierje nem olyan fordulatot vett Angliában, amilyenben reménykedett. Az Európa-bajnok olasz futballista 2024 nyarán igazolt Liverpoolba, de vajmi kevés lehetőséget kapott. Szoboszlai Dominik csapattársa ugyan az előző idényben bajnoki címet ünnepelhetett a Vörösökkel, de csupán nyolc meccsen lépett pályára.
Mi lehet a háttérben? A Liverpool csatára nemet mondott az olasz kapitánynak
A 27 éves csatár – aki a hétvégi Manchester City elleni rangadón csak a 83. percben állt be csereként – az idei szezonban már most több alkalommal kapott lehetőséget a Premier League-ben, és kettővel több gólt szerzett már, mint tavaly összesen, de továbbra is kiegészítőembernek számít Arne Slot csapatában.
Chiesa olyan ígéretesen kezdte a mostani idényt, hogy az angol bajnoki címvédő Liverpool szurkolói megválasztották szeptember hónap legjobb játékosának. Néhány hete az olasz Tuttosport ugyan kész tényként közölte, hogy a novemberi vb-selejtezőkre visszatér és ismét a nemzeti csapat rendelkezésére áll, ám végül nélküle lesz kénytelen zárni a sorozatot a csapat.
A közelgő világbajnoki selejtezők előtt Gennaro Gattuso, az olasz válogatott szövetségi kapitánya a hétfői sajtótájékoztatóján elárulta, hogy szerette volna behívni Chiesát a Moldova és Norvégia ellen készülő keretbe, ám a Liverpool támadója elutasította a meghívását, így nem lesz ott a hátralevő két vb-selejtező mérkőzésen.
Chiesa? Gyakran beszélek vele. Tiszteletben kell tartanunk mindannyiunk döntését és problémáját. Ez vonatkozik rám is, így arról, hogy a játékosaim mit mondanak nekem, nem mondhatok semmit”
– mondta az olasz kapitány, hozzátéve, hogy a válogatott kapuja továbbra is nyitva áll mindenki előtt.
Amikor az újságírók konkrétan arról faggatták az olasz válogatott élén még hibátlan Gattusót, hogy Chiesa döntött-e úgy, hogy nem áll a válogatott rendelkezésére, akkor a szakember kissé ingerülten így válaszolt: „Igen. Már negyedszer vagy ötödször mondom el”.
Chiesa Angliába szerződése óta egyetlen alkalommal sem szerepelt az olasz válogatottban, utoljára 2024 októberében viselte a Squadra Azzurra mezét, s ugyan ez idő alatt volt, hogy kisebb sérüléssel bajlódott, mostani távolmaradására még nem érkezett magyarázat. Minden bizonnyal azonban Chiesa döntése mögött az állhat, hogy eddig csupán 344 percet töltött a pályán ebben az idényben, vagyis könnyen lehet, hogy nem érzi úgy, hogy olyan formában lenne, amivel segíteni tudná a nemzeti csapatot.
Olaszország jelenleg a pótselejtezőt érő második helyén áll az I. csoportban, három pontos hátránnyal az éllovas Norvégia mögött. Ám mivel az olaszok plusz 10-es, a norvégok pedig plusz 26-os gólkülönbséggel állnak, így előbbinek mind a két hátralévő mérkőzését meg kellene nyernie a csoportgyőzelemhez, miközben a skandináv együttes botlására is szüksége lenne Észtország ellen.
Az olasz labdarúgó-válogatott novemberi vb-selejtezős kerete:
Kapusok: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)
Védők: Alessandro Bastoni (Internazionale), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Internazionale), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (AS Roma)
Középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Davide Frattesi (Internazionale), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (AC Milan, Sandro Tonali (Newcastle United)
Támadók: Francesco Pio Esposito (Internazionale), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid), Mateo Retegui (Al-Kadszijah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)
