Gennaro Gattuso kihirdette az olasz labdarúgó-válogatott keretét a hátralevő két világbajnoki selejtezőre. A Liverpool Európa-bajnok támadója, Federico Chiesa azonban annak ellenére maradt ki, hogy a szövetségi kapitány szerette volna behívni.

Federico Chiesa karrierje nem olyan fordulatot vett Angliában, amilyenben reménykedett. Az Európa-bajnok olasz futballista 2024 nyarán igazolt Liverpoolba, de vajmi kevés lehetőséget kapott. Szoboszlai Dominik csapattársa ugyan az előző idényben bajnoki címet ünnepelhetett a Vörösökkel, de csupán nyolc meccsen lépett pályára.

LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 4: Arne Slot head coach of Liverpool gives instructions to Federico Chiesa right winger of Liverpool and Italy during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 4, 2025 in Liverpool, United Kingdom. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
Federico Chiesa közkedvelt figura Liverpoolban, még ha nem is játszik sokat
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Mi lehet a háttérben? A Liverpool csatára nemet mondott az olasz kapitánynak

A 27 éves csatár – aki a hétvégi Manchester City elleni rangadón csak a 83. percben állt be csereként – az idei szezonban már most több alkalommal kapott lehetőséget a Premier League-ben, és kettővel több gólt szerzett már, mint tavaly összesen, de továbbra is kiegészítőembernek számít Arne Slot csapatában.

Chiesa olyan ígéretesen kezdte a mostani idényt, hogy az angol bajnoki címvédő Liverpool szurkolói megválasztották szeptember hónap legjobb játékosának. Néhány hete az olasz Tuttosport ugyan kész tényként közölte, hogy a novemberi vb-selejtezőkre visszatér és ismét a nemzeti csapat rendelkezésére áll, ám végül nélküle lesz kénytelen zárni a sorozatot a csapat.

A közelgő világbajnoki selejtezők előtt Gennaro Gattuso, az olasz válogatott szövetségi kapitánya a hétfői sajtótájékoztatóján elárulta, hogy szerette volna behívni Chiesát a Moldova és Norvégia ellen készülő keretbe, ám a Liverpool támadója elutasította a meghívását, így nem lesz ott a hátralevő két vb-selejtező mérkőzésen.

Chiesa? Gyakran beszélek vele. Tiszteletben kell tartanunk mindannyiunk döntését és problémáját. Ez vonatkozik rám is, így arról, hogy a játékosaim mit mondanak nekem, nem mondhatok semmit”

 – mondta az olasz kapitány, hozzátéve, hogy a válogatott kapuja továbbra is nyitva áll mindenki előtt.

Amikor az újságírók konkrétan arról faggatták az olasz válogatott élén még hibátlan Gattusót, hogy Chiesa döntött-e úgy, hogy nem áll a válogatott rendelkezésére, akkor a szakember kissé ingerülten így válaszolt: „Igen. Már negyedszer vagy ötödször mondom el”.

Italy's head coach Gennaro Gattuso (L) congratulates with Italy's forward #15 Pio Esposito after the FIFA World Cup 2026 Group I qualification football match between Italy and Israel, at the the Bluenergy Stadium in Udine northeastern Italy, on October 14, 2025. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Sorsdöntő mérkőzések várnak Gennaro Gattuso csapatára novemberben
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Chiesa Angliába szerződése óta egyetlen alkalommal sem szerepelt az olasz válogatottban, utoljára 2024 októberében viselte a Squadra Azzurra mezét, s ugyan ez idő alatt volt, hogy kisebb sérüléssel bajlódott, mostani távolmaradására még nem érkezett magyarázat. Minden bizonnyal azonban Chiesa döntése mögött az állhat, hogy eddig csupán 344 percet töltött a pályán ebben az idényben, vagyis könnyen lehet, hogy nem érzi úgy, hogy olyan formában lenne, amivel segíteni tudná a nemzeti csapatot.

Olaszország jelenleg a pótselejtezőt érő második helyén áll az I. csoportban, három pontos hátránnyal az éllovas Norvégia mögött. Ám mivel az olaszok plusz 10-es, a norvégok pedig plusz 26-os gólkülönbséggel állnak, így előbbinek mind a két hátralévő mérkőzését meg kellene nyernie a csoportgyőzelemhez, miközben a skandináv együttes botlására is szüksége lenne Észtország ellen.

Az olasz labdarúgó-válogatott novemberi vb-selejtezős kerete:
Kapusok: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)
Védők: Alessandro Bastoni (Internazionale), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Internazionale), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (AS Roma)
Középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Davide Frattesi (Internazionale), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (AC Milan, Sandro Tonali (Newcastle United)
Támadók: Francesco Pio Esposito (Internazionale), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid), Mateo Retegui (Al-Kadszijah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio) 

