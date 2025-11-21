Közel másfél éve lépett pályára legutóbb az olasz válogatottban Federico Chiesa. A 28 éves szélső gyakran küszködik sérülésekkel, a Liverpoolban is csupán kiegészítő játékos. A világbajnoki pótselejtezőre kényszerülő Olaszország szövetségi kapitányát mégis róla faggatták, Gennaro Gattuso ki is osztotta az újságírókat.

Gennaro Gattuso csak képen láthatta válogatott-mezben a Liverpool csatárát Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

– Mindig ugyanazokat a kérdéseket teszed fel. Felhívom Chiesát. Minden válogatott szünet előtt felhívom.

A probléma nem Gattusóval vagy az edzői stábjával van. Az ő problémája. Nem a miénk.

Ezt te is nagyon jól tudod. Mindig ugyanazokat a kérdéseket teszed fel nekem, és én mindig ugyanazt a választ adom – csattant fel a szokásos vehemenciájával a Sky Italia újságírójnak Federico Chiesa beválogatását firtató kérdésére Gennaro Gattuso.

Tény, hogy a 2021-es Európa-bajnok csapat vezéregyénisége a Svájccal szemben elvesztett (0-2) Eb-nyolcaddöntő óta nem szerepelt az olasz nemzeti együttesben. A Squdra Azzurra élére idén, a világbajnoki selejtezők közepette kinevezett Gattuso többször is kapacitálta a visszatérésre.

Gennarro Gattuso a nyilvánosság előtt megértő a Liverpool sztárjával, Federico Chiesával Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Gennaro Gattuso titkol valamit?

Az angol Daily Mail megpróbálta összerakni a mozaikokat. Még az utolsó két csoportmeccs előtt arról beszélt a szövetségi kapitány, hogy maga Federico Chiesa utasította el az invitálását. Gennaro Gattuso már akkor kibukott, mondván sokadszor kényszerül magyarázkodásra. Ugyanakkor sejtelmesen fogalmazott, mintha valami titkot rejtegetne.

Gyakran beszélek vele. Tiszteletben kell tartanunk mindannyiunk döntéseit és problémáit. Tudjuk jól, mit mondunk egymásnak, és tiszteletben kell tartanom, amit a játékos mond nekem. Nem mondhatok semmi mást

– öntött olajat a tűzre Gattuso, aki szeptemberben világosan kijelentette: a játékos nem érzi magát 100%-os állapotban, nem áll készen a játékra.

Hatalmas a tét a Liverpool játékosának

Az olasz labdarúgó-válogatott oda-vissza kikapott Norvégiától, sorozatban harmadszor is pótselejtezőre kényszerül. Az előző két világbajnokságról lemaradt, miután előbb Svédországgal, majd Észak-Macedóniával szemben alulmaradt. Utóbbit Európa-bajnokként, már Federico Chiesa nélkül bukta el.

A 28 éves szélső gyakorlatilag évek óta keresi önmagát, egyik sérülés sújtja a másik után. Tavaly nyáron igazolt a Liverpoolba a Juventusból, de Szoboszlai Dominikék között sem találja a helyét.

A mostani szezonban 12 meccsen 2 gólja és 3 gólpassza van, de a Premier League-ben átlagosan mindössze negyedórát tölt a pályán.

Csoda-e, ha nem érzi úgy, hogy hasznára lehetne Gennaro Gattusonak az olasz válogatottban?