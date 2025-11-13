A Marca értesülései szerint az amerikai cég, amelynek portfóliójában ott van a Liverpool is, részletes pénzügyi és piaci elemzést készíttetett a Getafe helyzetéről, mielőtt meghozta döntését. A vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a spanyol bajnokság jelenlegi gazdasági környezete nem kedvez a rövid távú, nagyszabású befektetéseknek. Bár az FSG alapvetően támogatja a La Liga pénzügyi stabilitását védő szabályozásokat, viszont az elemzők úgy vélik, hogy az rendszer túlzottan korlátozza az alacsonyabb bevételű klubok mozgásterét – így például a Getaféét is.

A Getafe nem lesz a Liverpool tetsvércsapata, az FSG mégsem veszi meg a spanyol együttest.

Fotó: AFP via Getty Images

Mi miatt hiúsult meg a tulajdonosváltás?

A csoport mintegy 130 millió eurót ajánlott volna az együttes tulajdonosának, Ángel Torresnek, ám a belső számítások szerint az átigazolásokra fordítható keret a klub aktuális bevételeihez kötött plafon miatt nem tette volna lehetővé a keret gyors megerősítését.

Mivel a Getafe jelenlegi csapata nagyrészt rutinos, harminc év körüli játékosokra épül, egy komolyabb előrelépéshez fiatalításra és jelentős játékosvásárlásokra lenne szükség – ezt azonban a spanyol liga szabályozási környezete túl kockázatossá tette a befektetők szemében.

Nem lesz spanyol testvércsapata a Liverpoolnak

Az FSG végül úgy döntött, hogy nem folytatja a tárgyalásokat, és más lehetőségek után néz Európában. A befektetői csoport döntése azt is jelenti, hogy a Getafe nem lesz a Liverpool testvércsapata.

Azoban nem csak a Fenway Sports Group volt az egyetlen befektetői csoport, amelyik szemet vetett a Getaféra. A Marca információi szerint a katari TA International Investment Holding nevű alap már előrehaladott egyeztetéseket folytat Ángel Torresszel – aki egyébként a tulajdonosi feladatokon kívül a klub elnöki tisztséget is betölti a Getafénél.

A lehetséges megállapodás értelmében Torres továbbra is elnökként irányítaná a klubot, míg a katari fél tőkét injekciózna a csapatba – többek között a stadion névadási jogain és mezszponzorációs megállapodásokon keresztül.