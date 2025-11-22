Live
A válogatott szünetet követően az angol bajnoki címvédő Liverpool a Nottingham Forest ellen javíthat a Premier League-ben. A szombat délutáni bajnoki előtt a Liverpool edzője, Arn Slot kijelölte kezdőcsapatát, amiben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott.

A Liverpool már egy ideje nincs túl jó formában, és a novemberi válogatott szünet előtt is nagy pofont kapott, ugyanis háromgólos vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként. Arne Slot csapata azzal a vereséggel a tabella nyolcadik helyére csúszott vissza. A legutóbbi tíz mérkőzéséből mindössze hármat megnyerő címvédő szombaton a Ferencváros januári Európa Liga-ellenfelét, az ugyancsak gyenge formában lévő Nottingham Forestet fogadja az Anfielden.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a Liverpool kezdőjében
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a Liverpool kezdőcsapatában
Fotó: PETER POWELL / AFP

A bajnoki cím életben tartása szempontjából a győzelem életbe vágóan fontos lenne a Liverpool számára, mivel nyolcpontos hátrányban van a listavezető Arsenallal szemben.

Bár Arne Slot a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elmondta, szerinte Szoboszlai Dominiknak nagyon nehéz lesz megemésztenie, hogy a magyar válogatott lecsúszott a jövő évi világbajnokságról, ugyanakkor biztos benne, hogy játékosa továbbra is maximálisan küzd majd a klub sikereiért. Így Szoboszlai természetesen ezúttal sem maradhatott ki a Vörösök kezdőjéből

Szoboszlai ismét jobbhátvéd lesz a Liverpoolban

A magyar válogatott csapatkapitánya – aki eddig az összes szezonbeli bajnokit végigjátszotta – azonban ezúttal nem a megszokott helyén, vagyis a középpálya közepén kapott lehetőséget, hanem ismét a védelem jobb oldalán, ahogy kényszerűségből az idény elején már többször is, igaz, rendre megállta a helyét ebben a szerepkörben is.

Visszakerült a kezdőbe Kerkez Milos és a sérüléséből felépült Alisson is, de mellettük a 300. liverpooli mérkőzésére készülő Mohamed Szalah is ott van a kezdőtizenegyben.

A Liverpool az Alisson – Szoboszlai, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch, Jones  – Szalah, Isak, Gakpo

összeállításban kezdi a mérkőzést. Vagyis ezúttal a remek formában lévő Ekitiké és Florian Wirtz is a kispadra került. 

A Liverpool és a Nottingham bajnokija magyar idő szerint szombat délután 16 órakor kezdődik, a mérkőzésnek pedig Szoboszlaiék az egyértelmű esélyesei, különösen az Anfielden.

