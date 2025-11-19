A Liverpool FC ismét lehetőséget kínál a szurkolóknak, hogy csatlakozzanak a klub Szurkolói Fórumaihoz, ahol képviselhetik a szurkolókat, részt vehetnek a klub életében, és közös megbeszéléseken vitathatják meg a rövid távú együttműködést igénylő kérdéseket. A Szurkolói Fórumok újraindítása – a hivatalos Szurkolói Testülettel együttműködve – kiemeli a klub elkötelezettségét a szurkolókkal való kapcsolattartás, a párbeszéd erősítése és a szurkolók bevonásának növelése iránt.

Minden fórum nyolc-tizenkét szurkolóból áll, akik a szurkolói bázis különböző csoportjait képviselik (például fogyatékkal élő szurkolók, bérletesek, tagok). Az egységesség biztosítása érdekében minden fórumot a klub Szurkolói Testületének egy tagja elnököl, és egy vezető LFC-s munkatárs szponzorál. A sikeres jelölteket szezononként körülbelül háromszor hívják meg a saját fórumukra, és minden találkozóra körülbelül két órát szánnak az idejükből.

A Liverpool a Premier League-ben november 22-én, szombaton magyar idő szerint délután négy órától fogadja a Nottinghamet, amellyel januárban az Európa-ligában a Fradi is összecsap majd.