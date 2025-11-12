Virgil van Dijk az első félidőben, 1-0-s Manchester City-vezetésnél egyenlített volna, ám a gólt érvénytelenítették, mert Andy Robertson lesen állt, és az asszisztens, illetve a videobíró szerint akadályozta Gianluigi Donnarumma kapust. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot szerint rossz döntés született, ráadásul Pep Guardiola csapata az utóbbi időben két hasonló gólt is szerzett, viszont azokat nem érvénytelenítették a játékvezetők.
Ezért vették el a Liverpool gólját
A Premier League nemrég közzétette a hangfelvételt, amely Van Dijk fejesgóljának vitatott elutasítását kísérte. Chris Kavanagh játékvezető döntését a VAR-szobában ülő Michael Oliver és Tim Wood ellenőriztek és véglegesítettek, és úgy ítélték még, hogy a lesen tartózkodó Robertson mozgása egyértelműen zavarhatta Donnarummát.
Az angol profi labdarúgásban dolgozó játékvezetők munkáját felügyelő szervezet (PGMOL) vezetője, Howard Webb is megvédte a döntést a Match Officials Mic'd Up show című műsorban.
„Amikor a labda a kaputól három méterre tartózkodó Robertson felé haladt, ő egyértelműen megpróbálta elkerülni azt. A labda éppen a feje felett repült el, és a kapuba került. A játékvezetőknek meg kellett ítélniük, hogy ez a nyilvánvaló mozdulat befolyásolta-e a kapus védési lehetőségeit. Itt jön képbe a szubjektivitás. Megnézték ezt a jelenetet és kialakították a véleményüket.
Tudom, hogy nem mindenki osztja ezt a véleményt, de meg lehet érteni, miért jutottak a játékvezetők erre a következtetésre. Úgy döntöttek, Robertson mozgása befolyásolta Donnarumma védési képességét,
hogy a labda felé vetődjön és megakadályozza a gólt” – írta meg a Liverpool Echo, miként védte meg a döntést a szubjektivitásra hivatkozva Webb.
A Manchester City elleni rangadót 3-0-ra elveszítő Liverpool legközelebb a válogatott szünet után lép pályára, Szoboszlai Dominikék a Nottingham Forestet fogadják a 12. fordulóban.
Kapcsolódó cikkek
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!