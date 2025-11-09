A Liverpool a vereségsorozat után újra magára talált: az Aston Villa (2–0) és a Real Madrid (1–0) legyőzésével ismét lendületbe jött. Szoboszlai minden meccset végigjátszott a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában, a szurkolók már Steven Gerrardhoz hasonlítják, a klub pedig tárgyal a szerződéshosszabbításáról, természetesen ezúttal sem maradhatott ki a Vörösök kezdőjéből.

Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpool kezdőjéből

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A Liverpool vagy a Manchester City veheti üldözőbe a Arsenalt?

A Liverpool a Mamardashvili – Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson – Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Wirtz

összeállításban kezdi a rangadót, Kerkez Milos ezúttal is a kispadra került. Kerkez mellett Woodman, Gomez, Endo, Isak, Chiesa, Jones, Gakpo és Ngumoha vannak a cserék között.

A vasárnapi összecsapás Pep Guardiola számára is különleges: ezredik meccsét vezeti menedzserként, méghozzá a Liverpool ellen, amely karrierje során tízszer is legyőzte őt – többször, mint bármely más csapat. A Citynél ezúttal egy különösen pikáns név is ott lesz a kispadon: Pepijn Lijnders, Jürgen Klopp korábbi segítője, aki 2024-ben még azt mondta, „soha nem lenne más edző asszisztense”.

A Manchester City a Donnarumma – Nunes, Dias, O’Reilly, Gvardiol – Bernardo Silva, Nico González, Foden, Doku, Cherki – Haaland kezdővel rohamoz majd.

A szuperrangadó 17.30-kor kezdődik.