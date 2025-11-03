A 20 esztendős Mia Enderby a Liverpool mind a hat eddigi bajnokiján pályára lépett az idényben, a Tottenham ellen is ott volt a kezdőcsapatban. A mérkőzés hajrája nem úgy alakult a támadó számára, ahogy azt elképzelte, miközben a Vörösök az egyenlítésért küzdöttek, Enderby egy párharcot követően úgy landolt a földön, hogy a nyaka fogta fel az ütközés erejét.

A mérkőzés mellett Mia Enderbyt is elveszítette a Liverpool

Fotó: liverpoolfc.com

A játékos végül csak negyedórás orvosi kezelést követően hagyhatta csak el a pályát, majd azonnal kórházba szállították.

– Remélhetőleg jól van. Nem volt jó végignézni, és mivel hordágyon vitték le, nem is tudtam beszélni vele. Kórházba került, bízom benne, hogy nincs nagyobb gond – mondta a Liverpoolt irányító Gareth Taylor.

A Liverpool pocsék formában van

A Liverpool női csapata finoman fogalmazva sem szerepel fényesen a bajnokságban, hat forduló elteltével szerzett pont nélkül az utolsó előtti helyet foglalja el.