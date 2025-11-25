A Liverpool élén nemrég még mindenki ünnepelte Arne Slot teljesítményét, de mára már többször is felmerült a távozásának lehetősége. A 47 éves holland láthatóan küszködik, és odáig jutott, hogy csapata már a negatív rekordok felé sodródik.

Senki sem gondolta, hogy a Liverpool ilyen pocsék formába kerül

Sokasodnak a Liverpool gondjai

Mohamed Szalah pocsék formában van, a két, több mint 100 millió fontért igazolt sztár, Alexander Isak és Florian Wirtz óriási csalódásnak bizonyult, Ibrahima Konaté teljesítménye pedig tökéletesen tükrözi a védelem összeomlását: a Liverpool több gólt kapott a bajnokságban, mint amennyit szerzett.

A Nottingham Forest elleni 3–0-s hazai vereség volt az első alkalom 1965 óta, hogy a Liverpool egymást követő két bajnokiját is háromgólos különbséggel bukta el. Ez volt a hatodik vereségük a legutóbbi hét bajnokin, és a tabella éléről egészen a 11. helyre zuhantak vissza.

A Premier League történetében csak José Mourinho Chelsea-je kezdett rosszabbul egy bajnoki címet követően, amikor 2015-ben az első 12 meccsükből hetet elveszítettek. Ez végül Mourinho menesztéséhez vezetett mindössze hét hónappal a bajnoki cím után.

A Blackburn (1995–96) és a Leicester City (2016–17) szintén hat vereséget szenvedett címvédőként az első 12 fordulóban. A Leicester végül a 12. helyen zárt – ez volt a legrosszabb végső bajnoki helyezés címvédőtől.

„Természetesen van megoldás, főleg ilyen minőségű játékosokkal. De hangsúlyozni szeretném: én vagyok a felelős a jelenlegi eredményekért. Ha nyerünk, azért is felelős vagyok, de ha veszítünk, azért is. Ez messze nem elég jó, és nekem kell vállalnom érte a felelősséget” – mondta Slot a meccs után.

A Liverpoolból rendre csak Szoboszlai Dominik emelkedik ki, akár jobbhátvédként is, de Florian Wirtz, Szalah és Isak is borzasztó formában van, utóbbi még nem szerzett bajnoki gólt, Szalah hamarosan távozik az Afrika-kupára, így Slotnak tovább kell majd alakítania a csapatát, amiből akár jól is kijöhet majd.

