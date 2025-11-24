Tizenkét meccs, tizennyolc pont. Nem túl jó mérleg, pláne, ha az angol élvonal címvédőjéről van szó. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool az első öt meccsét még megnyerte a Premier League 2025/2026-os kiírásában, azóta viszont hat vereség mellett csak egyszer győzött, így rengeteg a kérdés, pletyka a klub körül.

A Liverpool mellett Mohamed Szalah sem tudja azt a formát hozni, ami az előző idényben sikerre vezetett

Fotó: NurPhoto/Steven Halliwell

Rooney komoly döntést hozna a Liverpool menedzserének helyében

A gárdát 2025-ben bajnoki címre vezető Arne Slot esetében már lehetséges utódok neve is felmerült, a korábbi angol válogatott támadó, Wayne Rooney viszont a szombati, Nottingham elleni 3-0-ás hazai vereség után felvetette, hogy meg kéne próbálni a sztárcsatár, Mohamed Szalah nélkül játszani.

Ha én lennék Slot, megpróbálnék egy nagy döntést meghozni, hogy az hatással legyen a csapat többi tagjára is. Szalah nem segíti őket a védekezésben. Ha te is azok közé a játékosok közé tartozol, akiket leigazoltak, de a kispadon ülsz, onnan pedig azt látod, hogy van egy klublegenda, aki nem fut, az milyen üzenetet küld neked?

– tette fel a kérdést a BBC-n futó podcastműsorában Rooney.

Wayne Rooney is elmondta véleményét a Liverpool jelenlegi helyzetéről

Fotó: Anadolu/Necati Aslim

A 33 éves Szalah a 2024/2025-ös bajnokság végén 38 meccsen 29 bajnoki góllal zárt, egyelőre viszont – bár egy kivételével minden meccset végigjátszott – 12 bajnokin négy találat a mérlege. A Liverpool ezen a nyáron rengeteg pénzt költözz a csapat megerősítésére, érkezett Florian Wirtz és Alexander Isak is, mégis hullámvölgybe került.

– Meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen hatással van a csapatra az, ami Diogo Jotával történt – utalt a portugál Liverpool-futballista nyári, tragikus halálára Wayne Rooney, aki hozzátette: volt csapattársaira biztosan van hatása a történteknek, ez ugyanakkor nem lehet mentség arra, hogy nem küzd a csapat és nem keres megoldást a helyzetre.