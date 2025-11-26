A holland edző tisztában van vele, hogy fogy a türelem. A Forest elleni kudarc után elismerte: ő a felelős a jelenlegi lejtmenetért, miközben a számok kíméletlenül rajzolnak ki egy válságban lévő bajnokot. A Liverpool két egymást követő bajnokin is háromgólos különbséggel kapott ki, ilyesmi legutóbb az 1960-as években fordult elő, és az idei 20 kapott gól is a klub egyik legrosszabb rajtja a Premier League-korszakban. Ráadásul az Anfielden is két hazai vereség csúszott be az elmúlt három bajnokin, ami önmagában annyi, mint az azt megelőző 53 hazai meccsen összesen.
Most azonban jön a BL, és vele egy olyan ellenfél, amely papíron ideálisnak tűnik a sebek nyalogatására, a valóság viszont ennél árnyaltabb.
A PSV Eindhoven ellen a Liverpool a hét eddigi európai kupameccséből ötöt megnyert, és mindhárom anfieldi találkozó hazai győzelemmel zárult.
A párharc ugyanakkor korántsem egyoldalú: a legutóbbi találkozót éppen a PSV nyerte meg, a holland csapat 3-2-re győzött Eindhovenben az előző BL-idény ligaszakaszának a végén. A Vörösök ugyanakkor kilenc hazai UEFA-meccs óta veretlenek holland csapatokkal szemben (7 győzelem, 2 döntetlen), és a BL ligaszakaszában sorozatban 16 hazai győzelemnél járnak.
Pepire érdemes figyelni, Gakpo régi társai ellen focizhat
A hollandok angliai múltja sem fényes. A PSV csak egyet nyert meg legutóbbi 14 idegenbeli UEFA-meccséből angol csapatok ellen, ugyanakkor az elmúlt években stabilan teljesít a Bajnokok Ligája jelenlegi formátumának az alapszakaszában. Legutóbbi 17 ilyen meccséből csak hármat veszített el, miközben 16 alkalommal gólt szerzett.
A fiatal amerikai támadó, Ricardo Pepi pedig utóbbi négy BL-meccséből hármon is eredményes volt, köztük tavaly a Liverpool ellen is.
Az érzelmi szálat erősíti, hogy Cody Gakpo Eindhovenben született, és 2023 januárjáig a PSV-ben futballozott. A támadó 55 gólt szerzett 159 meccsen a holland bajnoknál, mielőtt az Anfieldre igazolt. Most pedig egykori klubja ellen próbálhatja kihúzni a csapat szekerét a gödörből.
Nem csoda, hogy a meccs előtt éppen Gakpo beszélt az újságírókkal. A sajtótájékoztatón Slot is hosszasan elemezte a csapata játékát, külön beszélt a két magyar játékosáról is. A Liverpool számára a találkozó több szempontból is mérföldkő lehet. Ha a Vörösök gólt szereznek, elérik az 500. találatot a BEK/Bajnokok Ligája történetében, ami komoly klubtörténelmi mérföldkő. Egyénileg Mohamed Szalah is rekord közelében jár: az egyiptomi sztár két gólra van attól, hogy első afrikai játékosként elérje az 50 BL-gólos álomhatárt.
Szoboszlai és Kerkez újra együtt a Liverpool-kezdőben?
Nem véletlen a felvetés: a Liverpool jelenlegi formája mellett Szoboszlai Dominik vezérszerepe döntő lehet abban, sikerül-e megkapaszkodni a lejtőn. Most is nagy kérdés: hol kap szerepet Szoboszlai, és vajon ismét a kezdőbe kerül-e Kerkez Milos? A Forest ellen Slot kényszerből Szoboszlait jobbhátvédként vetette be a sérült bekkek hiányában. A magyar válogatott csapatkapitánya így távolabb került azoktól a zónáktól, ahol igazán hatékony, ezért kérdéses, hogy a holland edző a BL-ben is vállalja-e ezt a kockázatot.
A védelem másik oldalán Kerkez Milos kaphat lehetőséget, a Nottingham ellen kezdő volt, bár jelenleg éppen a hátsó alakzat instabilitása a csapat legnagyobb problémája.
Jóllehet, Angliában sokan arra várnak, hogy Slot végre úgy játszassa Kerkezt a Liverpoolban, mint ahogyan Rossi szerepelteti a válogatottban.
A fogadóirodáknál a Liverpool továbbra is favoritnak számít. A hazai győzelem 1.65–1.75-ös odds körül mozog, míg a PSV idegenbeli sikere 4.60–5.00 körüli szorzót kap. A döntetlen 3.80–4.10 között található a legtöbb helyen.
