A holland edző tisztában van vele, hogy fogy a türelem. A Forest elleni kudarc után elismerte: ő a felelős a jelenlegi lejtmenetért, miközben a számok kíméletlenül rajzolnak ki egy válságban lévő bajnokot. A Liverpool két egymást követő bajnokin is háromgólos különbséggel kapott ki, ilyesmi legutóbb az 1960-as években fordult elő, és az idei 20 kapott gól is a klub egyik legrosszabb rajtja a Premier League-korszakban. Ráadásul az Anfielden is két hazai vereség csúszott be az elmúlt három bajnokin, ami önmagában annyi, mint az azt megelőző 53 hazai meccsen összesen.

Mostanság ritka látvány a vidám Liverpool-játékosa

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Most azonban jön a BL, és vele egy olyan ellenfél, amely papíron ideálisnak tűnik a sebek nyalogatására, a valóság viszont ennél árnyaltabb.

A PSV Eindhoven ellen a Liverpool a hét eddigi európai kupameccséből ötöt megnyert, és mindhárom anfieldi találkozó hazai győzelemmel zárult.

A párharc ugyanakkor korántsem egyoldalú: a legutóbbi találkozót éppen a PSV nyerte meg, a holland csapat 3-2-re győzött Eindhovenben az előző BL-idény ligaszakaszának a végén. A Vörösök ugyanakkor kilenc hazai UEFA-meccs óta veretlenek holland csapatokkal szemben (7 győzelem, 2 döntetlen), és a BL ligaszakaszában sorozatban 16 hazai győzelemnél járnak.

Pepire érdemes figyelni, Gakpo régi társai ellen focizhat

A hollandok angliai múltja sem fényes. A PSV csak egyet nyert meg legutóbbi 14 idegenbeli UEFA-meccséből angol csapatok ellen, ugyanakkor az elmúlt években stabilan teljesít a Bajnokok Ligája jelenlegi formátumának az alapszakaszában. Legutóbbi 17 ilyen meccséből csak hármat veszített el, miközben 16 alkalommal gólt szerzett.

A fiatal amerikai támadó, Ricardo Pepi pedig utóbbi négy BL-meccséből hármon is eredményes volt, köztük tavaly a Liverpool ellen is.

Az érzelmi szálat erősíti, hogy Cody Gakpo Eindhovenben született, és 2023 januárjáig a PSV-ben futballozott. A támadó 55 gólt szerzett 159 meccsen a holland bajnoknál, mielőtt az Anfieldre igazolt. Most pedig egykori klubja ellen próbálhatja kihúzni a csapat szekerét a gödörből.