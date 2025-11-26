Live
Szerdán este a Bajnokok Ligájában a PSV ellen próbálja menteni a menthetőt a Liverpool, amely az elmúlt hetekben szinte szabadesésbe került. Arne Slot csapata szombaton súlyos, 3-0-s hazai vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől, és ezzel már hat bajnoki zakónál jár az első 12 fordulóban. Az Anfield korábban menedéket jelentett a Liverpool számára a gyengébb időszakokban, most azonban ott is meginogtak az alapok.

A holland edző tisztában van vele, hogy fogy a türelem. A Forest elleni kudarc után elismerte: ő a felelős a jelenlegi lejtmenetért, miközben a számok kíméletlenül rajzolnak ki egy válságban lévő bajnokot. A Liverpool két egymást követő bajnokin is háromgólos különbséggel kapott ki, ilyesmi legutóbb az 1960-as években fordult elő, és az idei 20 kapott gól is a klub egyik legrosszabb rajtja a Premier League-korszakban. Ráadásul az Anfielden is két hazai vereség csúszott be az elmúlt három bajnokin, ami önmagában annyi, mint az azt megelőző 53 hazai meccsen összesen.

Mostanság ritka látvány a vidám Liverpool-játékosa Fotó: MI NEWS / NurPhoto
Mostanság ritka látvány a vidám Liverpool-játékosa
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Most azonban jön a BL, és vele egy olyan ellenfél, amely papíron ideálisnak tűnik a sebek nyalogatására, a valóság viszont ennél árnyaltabb.

A PSV Eindhoven ellen a Liverpool a hét eddigi európai kupameccséből ötöt megnyert, és mindhárom anfieldi találkozó hazai győzelemmel zárult.

A párharc ugyanakkor korántsem egyoldalú: a legutóbbi találkozót éppen a PSV nyerte meg, a holland csapat 3-2-re győzött Eindhovenben az előző BL-idény ligaszakaszának a végén. A Vörösök ugyanakkor kilenc hazai UEFA-meccs óta veretlenek holland csapatokkal szemben (7 győzelem, 2 döntetlen), és a BL ligaszakaszában sorozatban 16 hazai győzelemnél járnak.

Pepire érdemes figyelni, Gakpo régi társai ellen focizhat

A hollandok angliai múltja sem fényes. A PSV csak egyet nyert meg legutóbbi 14 idegenbeli UEFA-meccséből angol csapatok ellen, ugyanakkor az elmúlt években stabilan teljesít a Bajnokok Ligája jelenlegi formátumának az alapszakaszában. Legutóbbi 17 ilyen meccséből csak hármat veszített el, miközben 16 alkalommal gólt szerzett.

A fiatal amerikai támadó, Ricardo Pepi pedig utóbbi négy BL-meccséből hármon is eredményes volt, köztük tavaly a Liverpool ellen is.

Az érzelmi szálat erősíti, hogy Cody Gakpo Eindhovenben született, és 2023 januárjáig a PSV-ben futballozott. A támadó 55 gólt szerzett 159 meccsen a holland bajnoknál, mielőtt az Anfieldre igazolt. Most pedig egykori klubja ellen próbálhatja kihúzni a csapat szekerét a gödörből.

Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo celebrates scoring the 1-4 goal during the UEFA Champions League football match between Eintracht Frankfurt and Liverpool FC in Frankfurt, western Germany on October 22, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
A volt eindhoveni Gakpo számára érzelmes mérkőzés következik
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Nem csoda, hogy a meccs előtt éppen Gakpo beszélt az újságírókkal. A sajtótájékoztatón Slot is hosszasan elemezte a csapata játékát, külön beszélt a két magyar játékosáról is. A Liverpool számára a találkozó több szempontból is mérföldkő lehet. Ha a Vörösök gólt szereznek, elérik az 500. találatot a BEK/Bajnokok Ligája történetében, ami komoly klubtörténelmi mérföldkő. Egyénileg Mohamed Szalah is rekord közelében jár: az egyiptomi sztár két gólra van attól, hogy első afrikai játékosként elérje az 50 BL-gólos álomhatárt.

Szoboszlai és Kerkez újra együtt a Liverpool-kezdőben?

Nem véletlen a felvetés: a Liverpool jelenlegi formája mellett Szoboszlai Dominik vezérszerepe döntő lehet abban, sikerül-e megkapaszkodni a lejtőn. Most is nagy kérdés: hol kap szerepet Szoboszlai, és vajon ismét a kezdőbe kerül-e Kerkez Milos? A Forest ellen Slot kényszerből Szoboszlait jobbhátvédként vetette be a sérült bekkek hiányában. A magyar válogatott csapatkapitánya így távolabb került azoktól a zónáktól, ahol igazán hatékony, ezért kérdéses, hogy a holland edző a BL-ben is vállalja-e ezt a kockázatot.

A védelem másik oldalán Kerkez Milos kaphat lehetőséget, a Nottingham ellen kezdő volt, bár jelenleg éppen a hátsó alakzat instabilitása a csapat legnagyobb problémája.

Jóllehet, Angliában sokan arra várnak, hogy Slot végre úgy játszassa Kerkezt a Liverpoolban, mint ahogyan Rossi szerepelteti a válogatottban.

A fogadóirodáknál a Liverpool továbbra is favoritnak számít. A hazai győzelem 1.65–1.75-ös odds körül mozog, míg a PSV idegenbeli sikere 4.60–5.00 körüli szorzót kap. A döntetlen 3.80–4.10 között található a legtöbb helyen.

