A Liverpool finoman fogalmazva is felemás formában van, hiszen a legutóbbi két bajnoki meccsén kikapott, de a Bajnokok Ligájában a Frankfurt és a Real Madrid ellen is nyerni tudott a legutóbbi két meccsén. Arne Slot csapata a holland PSV ellen igyekezett tartani ezt a jó formáját.

Öt percig bírta kapott gól nélkül a Liverpool

Két magyar a Liverpool kezdőjében

A Liverpool a Mamardashvili – Jones, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai – Szalah, Ekitiké, Gakpo összeállításban futott ki az Anfield gyepére. Az összeállításból úgy tűnt, a két magyar lesz a két szélső védő, de

Jones került a védelembe, Szoboszlai Dominik pedig a 10-es posztra.

Az 5. percben máris hátrányba került a Liverpool, ugyanis a hollandok szöglete után Van Dijk ugrott fel és közben kézzel beleütött a labdába. A Liverpool kapitányát kicsit fogták, talán reklamálni akart volna, de pont jött a labda és a feje fölött beleütött, Hernandez játékvezető pedig tizenegyest adott, amit a veterán Ivan Perisic váltott gólra.

A 16. percben egyenlített a Liverpool: Gakpo megpattanó lövését csak kiütni tudta Kovar, a hollandok kapusa, de Szoboszlai Dominik volt a legjobb helyen, ballal, az üresen hagyott kapuba lőtte a labdát.

