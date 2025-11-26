Live
Orbán Viktor elszólta magát a kormányülés után – videó

A Liverpool ezúttal a PSV Eindhoven csapatát fogadja az Anfield Roadon a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A Liverpool kezdőcsapatában ezúttal is helyet kapott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos.

A Liverpool finoman szólva sincs kirobbanó formában, ugyanis két vesztes bajnoki után fogadja a holland bajnok PSV Eindhovent Bajnokok Ligája alapszakasza ötödik fordulójában. Arne Slot csapata a Manchester Citytől és a Ferencvárossal az Európa-ligában januárban találkozó Nottingham Foresttól is egyaránt 3-0-ra kapott ki, így visszacsúszott a 12. helyre a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik megint ott van a Liverpool kezdőjében
Szoboszlai Dominik megint ott van a Liverpool kezdőjében
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az újabb angol bajnoki címre így egyre kevesebb az esély, ugyanakkor a BL-ben nem áll rosszul a csapat, eddigi négy meccséből hármat is megnyert, legutóbb pedig éppen a sorozat rekordbajnokát, a Real Madridot győzte le az Anfielden.

Két magyarral kezd a Liverpool a BL-ben

A mérkőzés előtt nagy kérdés volt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik kényszerűségből ismét a jobbhátvéd posztján kap-e lehetőséget, illetve az is, hogy a védelem másik oldalán Kerkez Milos kezdő lesz-e. Nos, a holland szakember ismét mindkét magyar játékosát a kezdőcsapatba jelölte. Ugyan az idén minden meccset végjátszó Szoboszlait a Liverpoolhoz közeli oldalak előzetesen jobbhátvédként jelölték meg, de a kezdősípszó után egyértelműen kirajzolódott, hogy Slot a 10-es pozícióban, vagyis a középpályán számol egyik legjobbjával. 

Ugyancsak a Liverpool kezdőjében kapott helyet a holland válogatott Cody Gakpo, aki számára különleges lesz a találkozó, ugyanis éppen a PSV-ben nevelkedett és korábban 159 meccsen 55 gólt lőtt a klub színeiben.

A Liverpool a Mamardashvili – Jones, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Gakpo összeállításban fut majd ki a pályára.

Bár a papírforma alapján a Liverpool a magyar idő szerint 21 órakor kezdődő meccs esélyese, a Vörösök számára intő jel lehet, hogy előző kiírás főtábláján 3-2-rekikaptak a PSV vendégeként. Ugyanakkor Dzsudzsák Balázs korábbi klubja még soha nem nyert az Anfielden európai kupameccset.

