Rendkívüli

Fehérorosz katonák indulhatnak Ukrajnába! Lukasenko üzent a világnak

Tragédia

Óriás lódarázs ölt meg egy apát és annak fiát

A Bajnokok Ligája alapszakaszának egyik legnagyobb rangadóján kedd este a Premier League címvédője az Anfield Roadon lép pályára a Real Madrid ellen. A Liverpoolt egy „olcsó trükkel” próbálták megzavarni a meccs előtt, ugyanis az egyik spanyol lap azt fejtegette, hogy Virgil van Dijk nemrég minden áron a Realhoz akart igazolni, de a holland védő végül kénytelen volt beérni a maradással.

A spanyol média megpróbálta felfűteni a hangulatot a kedd esti BL-rangadó előtt. A madridi kötődésű AS a Liverpool csapatkapitányát, Virgil van Dijkot pécézte ki magának, azt állítva, hogy a holland válogatott védő az előző idényben keményen küzdött azért, hogy a Real Madridhoz szerződjön, ám ezzel zárt kapukat döngetett.

A Liverpool csapatkapitányát, Virgil van Dijkot szemelte ki magának a spanyol sajtó
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Hazugsággal próbáltak feszültséget kelteni a spanyolok a Liverpool-Real meccs előtt

A madridi lap hosszasan fejtegette, hogy a 34 éves hátvéd milyen keményen harcolt azért, hogy a Real Madridhoz igazolhasson az előző szezon végén. „Van Dijk ügynökei felvették a kapcsolatot a spanyol képviselőkkel, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsenek a Real Madriddal, és megnyissák azt az ajtót, amely mindig zárva maradt” – idézett részletet az AS-en megjelent írásból a liverpooli This is Anfiled portál, amely szerint a spanyolok valótlanságot állítanak. 

Van Dijk áprilisi szerződéshosszabbításáról úgy írt a lap, hogy a holland védő szinte az utolsó pillanatig várt, mielőtt végül elfogadta a Liverpool feltételeit, 

de sokáig azt remélte, hogy a Real Madrid tárgyalóasztalhoz ül. A spanyolok azt is állították, hogy a Liverpool sztárjának 2022-es térdsérülése az egyik oka volt annak, hogy a Real végül nem tett érte ajánlatot. 

Virgil van Dijk szavai is egyértelművé teszik: valami nincs rendben Szoboszlaiéknál
Virgil van Dijk szerint sosem állt szándékában távozni a Liverpooltól
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Van Dijk áprilisban írta alá új megállapodását, melynek értelmében 2027-ig hosszabbított a Liverpoollal. 

Mindig is a Liverpool volt az első. Ez a helyzet. Nem volt kétségem afelől, hogy ez az a hely, ahol nekem és a családomnak lennie kell. Én is a Liverpoolhoz tartozom. 

A minap valaki úgy nevezett, hogy örökbe fogadott – nagyon büszke vagyok, amikor ilyeneket hallok, remek érzés” – mondta korábban Van Dijk, akinek a szavai erős ellentétben állnak azzal, miszerint a Realhoz akart volna távozni.

A madridiak egy játékost így is elcsábítottak Szoboszlai Dominikéktól, az angol válogatott Trent Alexander-Arnold a Realhoz szerződött, így kedd este ellenfélként térhet vissza az Anfield Roadra.

