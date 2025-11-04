Kiderült, hány magyarral kezd a Liverpool a Real Madrid ellen

A Liverpool egy nyertes bajnoki és BL-meccs után fogadja a spanyol és BL-rekordbajnok Real Madridot a sorozat slágermeccsén. Az angol bajnoknál több hiányzó is van, de a csapat így is erős.

Szoboszlai Dominik megint ott van a Liverpool kezdőjében

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Liverpool egy magyarral kezd

A Liverpool a Mamardashvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Wirtz tizeneggyel kezd a Bajnokok Ligájában a Real Madrid ellen. Kerkez Milos a kispadon van.

A Real Madrid a Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Camavinga – Arda Güler, Vinícius Jr, Bellingham – Mbappé csapattal áll fel az Anfield Roadon.

Arne Slot csapata tavaly novemberben 2–0-ra legyőzte a Madridot hazai pályán, és idén ismét az Anfielden fogadja a spanyol rekordbajnokot. Ez lesz a két klub 13. összecsapása a Bajnokok Ligájában, amelyek közül csak egy nem az elmúlt 16 évben volt.