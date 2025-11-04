Trent Alexander-Arnold mellett még 10 játékos van, aki mindkét csapatban megfordult. Rögtön van egy könnyű találat, méghozzá a Real Madrid jelenlegi edzője, Xabi Alonso, aki szintén focizott mindkét csapatban. Xabi Alonso az isztambuli BL-győztes Liverpoolnak alapembere volt, a döntőben gólt is szerzett. Nyert BL-t később Madridban is, ahogy bajnoki címet is, majd a Bayern München játékosa is volt, nyert három bajnoki címet, majd edzőként a Bayer Leverkusent vezette bajnoki címig.

Michael Owen Liverpool egyetlen aranylabdásaként igazolt Madridba

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A Liverpool aranylabdása, aki galaktikusként igazolt Madridba

Michael Owen a szurkolók kedvence volt, 19 éves korára kétszeres gólkirály volt a Premier League-ben, máig a klub egyetlen aranylabdása, 2001-ben nyerte el a díjat. 2004-ben igazolt Madridba Owen, de sok sikert nem ért el, sokszor volt sérült és olyan riválisa volt, mint a brazil Ronaldo. 45 meccsen 16 gólig jutott, majd a Newcastle United után a Manchester United focistája is lett, azóta annyira nem szeretik Liverpoolban.

Fabinho Liverpoolban lett igazi sztár, de egy rövid ideg a Real Madrid játékosa is volt. Madridban csak egy meccsen játszhatott 18 évesen. Később a Monaco játékosa lett és innen igazolt Liverpoolba, ahol Jürgen Klopp egyik alapembere lett.

Steve McManaman a Liverpoolból igazolt a Real Madridhoz. Ő is az angolok nagy kedvence volt, de sikeresebb volt külföldön, mint Owen. Kétszer nyert Bajnokok Ligáját és bajnoki címet, ő a Manchester City csapatához tért vissza Angliába.

Fernando Morientes nyolc év és 100 lőtt gól után távozott Madridból, nem mellékesen háromszoros BL-győztesként. Liverpoolban két szezont töltött, 12 gólig jutott.

Fernando Morientes mindenhol a szurkolók kedvence volt

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Antonio Nunez egy-egy szezont töltött mindkét csapatban, az Owen-üzlet keretében érkezett Liverpoolba, ahol amolyan beugrónak számított, de BL-győztesnek mondhatja magát a Liverpoollal.

Alvaro Arbeloa a Real Madrid utánpótlásában nevelkedett, majd a Deportivo La Corunánál töltött egy rövid időt, mielőtt Liverpoolba igazolt volna. Liverpoolban bajnoki és BL-ezüstig jutott, de a válogatottal Európa-bajnok lett. 2009-ben lett a Real Madrid focistája, itt kétszer is nyert BL-t.