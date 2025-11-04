Live
A Liverpool a Real Madrid csapatát fogadja a Bajnokok Ligájában az Anfielden ked este 21.00 órától. A Liverpool csapatából igazolt Madridba és most visszatér ellenfélként Trent Alexander-Arnold, de sok sztárfocista van, aki mindkét csapatban szerepelt. Mindre emlékszik?

Trent Alexander-Arnold mellett még 10 játékos van, aki mindkét csapatban megfordult. Rögtön van egy könnyű találat, méghozzá a Real Madrid jelenlegi edzője, Xabi Alonso, aki szintén focizott mindkét csapatban. Xabi Alonso az isztambuli BL-győztes Liverpoolnak alapembere volt, a döntőben gólt is szerzett. Nyert BL-t később Madridban is, ahogy bajnoki címet is, majd a Bayern München játékosa is volt, nyert három bajnoki címet, majd edzőként a Bayer Leverkusent vezette bajnoki címig.

Michael Owen Liverpool egyetlen aranylabdásaként igazolt Madridba
Michael Owen Liverpool egyetlen aranylabdásaként igazolt Madridba
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A Liverpool aranylabdása, aki galaktikusként igazolt Madridba

Michael Owen a szurkolók kedvence volt, 19 éves korára kétszeres gólkirály volt a Premier League-ben, máig a klub egyetlen aranylabdása, 2001-ben nyerte el a díjat. 2004-ben igazolt Madridba Owen, de sok sikert nem ért el, sokszor volt sérült és olyan riválisa volt, mint a brazil Ronaldo. 45 meccsen 16 gólig jutott, majd a Newcastle United után a Manchester United focistája is lett, azóta annyira nem szeretik Liverpoolban.

Fabinho Liverpoolban lett igazi sztár, de egy rövid ideg a Real Madrid játékosa is volt. Madridban csak egy meccsen játszhatott 18 évesen. Később a Monaco játékosa lett és innen igazolt Liverpoolba, ahol Jürgen Klopp egyik alapembere lett.

Steve McManaman a Liverpoolból igazolt a Real Madridhoz. Ő is az angolok nagy kedvence volt, de sikeresebb volt külföldön, mint Owen. Kétszer nyert Bajnokok Ligáját és bajnoki címet, ő a Manchester City csapatához tért vissza Angliába.

Fernando Morientes nyolc év és 100 lőtt gól után távozott Madridból, nem mellékesen háromszoros BL-győztesként. Liverpoolban két szezont töltött, 12 gólig jutott.

Birmingham City's Kenny Cunningham (C) and Stephen Clemence (R) compete for a header against Fernando Morientes (L) of Liverpool during the Premiership match at St. Andrews in Birmingham 12 February 2005. AFP PHOTO Adrian DENNIS. No telcos, website uses subject to subscription of a license with FAPL on www.faplweb.com <http://www.faplweb.com> (Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)
Fernando Morientes mindenhol a szurkolók kedvence volt
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Antonio Nunez egy-egy szezont töltött mindkét csapatban, az Owen-üzlet keretében érkezett Liverpoolba, ahol amolyan beugrónak számított, de BL-győztesnek mondhatja magát a Liverpoollal.

Alvaro Arbeloa a Real Madrid utánpótlásában nevelkedett, majd a Deportivo La Corunánál töltött egy rövid időt, mielőtt Liverpoolba igazolt volna. Liverpoolban bajnoki és BL-ezüstig jutott, de a válogatottal Európa-bajnok lett. 2009-ben lett a Real Madrid focistája, itt kétszer is nyert BL-t.

A lengyel kapus, Jerzy Dudek pályafutása utolsó éveit töltötte Spanyolországban, ahol Iker Casillas helyettese volt. Előtte 2001-ben igazolt a Liverpoolhoz, ahol BL-t is nyert, ráadásul fontos szereplő volt az AC Milan elleni büntetőpárbajban.

Nicolas Anelka is megfordult mindkét csapatban. Előbb az Arsenaltól vette meg a Real, majd a sikertelen spanyol időszak után a PSG érintésével került Liverpoolba. Később még megannyi csapatban focizott, a Vörösök mezében öt gólig jutott.

Nuri Sahin az év játékosaként igazolt a Dortmundtól a Real Madridba 2011-ben, de sérülések miatt csak 12 meccs jutott neki. Később az angolokhoz került kölcsönbe, de itt is pontosan 12 meccset kapott, majd visszatért Dortmundba.

