A Premier League-ben címvédő Liverpool az elmúlt bő egy hónapban komoly hullámvölgybe került, ám múlt hétvégén az Aston Villa ellen megszakította négymeccses vereségsorozatát a bajnokságban.
A Liverpool sztárja barátként fogadja majd a visszatérő Alexader-Arnoldot
A Vörösök holland középpályása, Ryan Gravenberch a birminghamiek ellen idénybeli harmadik gólját szerezte, a kezdőcsapatba való visszatérése pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a PL-címvédő eddigi legsimább győzelmét aratta a szezonban.
„Azt hiszem, jobban kellene hallgatom apámra. Ő mindig azt mondja, hogy többet kellene próbálkoznom lövéssel. Nos, mindenki láthatta, mi történt a Villa ellen, lőttem és gól lett, szóval többet kell lőnöm a meccseken” – szűrte le a tanulságot a holland középpályás, majd így folytatta. „Minden meccs fontos. A győzelem jót tett nekünk, meccsről meccsre haladunk, most azonban csak a Madridra koncentrálunk”.
A keddi rangadó érdekessége, hogy visszatér az Anfieldre Trent Alexander-Arnold, aki nyáron hagyta el nevelőegyesületét a Real Madrid kedvéért. Az angol jobbhátvéd kilenc szezon alatt 354 mérkőzést játszott és két bajnoki címet, valamint egy-egy Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot nyert a Vörösökkel, a távozását pedig finoman szólva sem fogadták kitörő örömmel a szurkolók. Gravenberch volt csapattársával kapcsolatban elmondta:
„Trent nagyszerű játékos, és sajnáltam, hogy távozott, mert a Liverpool meghatározó játékosa volt.
Nem tudom, milyen fogadtatásban fog részesülni, de remélem a szurkolóink örömmel fogják fogadni, miközben minket támogatva hozzásegítenek a három pont megszerzéséhez. Én továbbra is barátként tekintek Trentre, szóval természetesen megölelem majd.
Még nem sok üzenetet kaptam tőle, de holnap úgyis találkozunk” – mondta Gravenberch, aki a szerződéshosszabbításával kapcsolatban elmondta, még nem ültek le tárgyalni a klubbal, de boldog Liverpoolban.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője megerősítette, hogy a sérült Jeremie Frimpong, Alisson Becker és Alexander Isak kedd este még biztosan nem léphet pályára, azonban utóbbi már talán csereként játszhat vasárnap a Manchester City ellen rangadón. A visszatérő Alexander-Arnolddal kapcsolatban elmondta, hogy szívesen látja viszont korábbi játékosát, bár azt nem tudja, hogy a szurkolók miként fogják fogadni.
„Csak azt tudom elmondani, hogy tőlem milyen fogadtatásban fog részesülni. Csodálatos játékos és nagyszerű ember, nem véletlenül volt a csapatkapitányhelyettesem. Csak pozitív emlékeim vannak vele kapcsolatban. Tőlem biztosan meleg fogadtatásban fog részesülni, de arról fogalmam sincs, hogy a szurkolók hogyan reagálnak majd a visszatérésére” – kezdte Slot a hétfői sajtótájékoztatóján, majd a szurkolóknak is üzent, hogy továbbra is álljanak ki a csapat mellett.
„Szeretném, ha holnap is úgy biztatnának minket, ahogy szombaton tették. A jelenlétük nagy segítség volt, most pedig különösen az lesz, mivel egy nagyszerű formában lévő csapattal találkozunk. Mindig jó érzés otthon játszani, mert eddig szinte csak idegenben játszottunk”.
A Liverpool az elmúlt években többször is összecsapott a BL-ben a Real Madriddal, az előző szezonban az alapszakasz ötödik fordulójában 2-0-ra győzte le a királyi gárdát, ezzel megszakította nyolcmeccses nyeretlenségi sorozatukat riválisuk ellen.
„Nehéz összehasonlítanom a meccseket. Tavaly rengeteg sérültjük volt, még Carlo Ancelotti volt az edző, aki nagyszerű munkát végzett. Igazoltak néhány játékost a nyáron, ami miatt talán kissé változhatott a csapat stílusa. Tavaly egy nagyon jó Real Madridot láttam, és most is ugyanez a helyzet, ők mindig is komoly erőt képviseltek. Hány elődöntőt játszottak az elmúlt években? Szóval nagyon jó csapatról van szó” – mondta Slot, majd arról faggatták, hogy vajon mi változott a Real Maridnál, mióta Xabi Alonso átvette az irányítás.
Nem tudom, Xabit kellene megkérdezni, hogy mit csinált...de a csapat már Carlo Ancelotti irányítása alatt is éven át nagyon sikeres volt. Négyszer nyerték meg a BL-t! Nem rossz mutató, szóval csak tisztelettel tudok beszélni a Real Madridról.
Xabi is csupán egy meccset veszített eddig. Milyen hatással volt a Liverpoolra? Trófeákat nyert, így csak annyit mondhatok, hiába volt régen, meghatározó játékosa volt a csapatnak”.
Az Aston Villa elleni meccsen több Liverpoollal foglalkozó oldal is Szoboszlait látta a legjobbnak, akit a holland edző is magasztalt.
„Minden meccsen meghatározó szerepet tölt be a csapatba. Hogy is fogalmazzak? Különböző dolgokat kértem a 8-as, 10-es, vagy olykor jobbhátvédemtől. Óvatosnak kell lennem vele, de valóban, nagyon jó meccset játszott a Villa ellen” – dicsérte a magyar középpályást Slot.
