A Premier League-ben címvédő Liverpool az elmúlt bő egy hónapban komoly hullámvölgybe került, ám múlt hétvégén az Aston Villa ellen megszakította négymeccses vereségsorozatát a bajnokságban.

Arne Slot, a Liverpool menedzsere nehéz meccsre számít a Real Madrid ellen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool sztárja barátként fogadja majd a visszatérő Alexader-Arnoldot

A Vörösök holland középpályása, Ryan Gravenberch a birminghamiek ellen idénybeli harmadik gólját szerezte, a kezdőcsapatba való visszatérése pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a PL-címvédő eddigi legsimább győzelmét aratta a szezonban.

„Azt hiszem, jobban kellene hallgatom apámra. Ő mindig azt mondja, hogy többet kellene próbálkoznom lövéssel. Nos, mindenki láthatta, mi történt a Villa ellen, lőttem és gól lett, szóval többet kell lőnöm a meccseken” – szűrte le a tanulságot a holland középpályás, majd így folytatta. „Minden meccs fontos. A győzelem jót tett nekünk, meccsről meccsre haladunk, most azonban csak a Madridra koncentrálunk”.

A keddi rangadó érdekessége, hogy visszatér az Anfieldre Trent Alexander-Arnold, aki nyáron hagyta el nevelőegyesületét a Real Madrid kedvéért. Az angol jobbhátvéd kilenc szezon alatt 354 mérkőzést játszott és két bajnoki címet, valamint egy-egy Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot nyert a Vörösökkel, a távozását pedig finoman szólva sem fogadták kitörő örömmel a szurkolók. Gravenberch volt csapattársával kapcsolatban elmondta:

„Trent nagyszerű játékos, és sajnáltam, hogy távozott, mert a Liverpool meghatározó játékosa volt.

Nem tudom, milyen fogadtatásban fog részesülni, de remélem a szurkolóink örömmel fogják fogadni, miközben minket támogatva hozzásegítenek a három pont megszerzéséhez. Én továbbra is barátként tekintek Trentre, szóval természetesen megölelem majd.

Még nem sok üzenetet kaptam tőle, de holnap úgyis találkozunk” – mondta Gravenberch, aki a szerződéshosszabbításával kapcsolatban elmondta, még nem ültek le tárgyalni a klubbal, de boldog Liverpoolban.

Ryan Gravenberch is formába lendült

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője megerősítette, hogy a sérült Jeremie Frimpong, Alisson Becker és Alexander Isak kedd este még biztosan nem léphet pályára, azonban utóbbi már talán csereként játszhat vasárnap a Manchester City ellen rangadón. A visszatérő Alexander-Arnolddal kapcsolatban elmondta, hogy szívesen látja viszont korábbi játékosát, bár azt nem tudja, hogy a szurkolók miként fogják fogadni.