A Liverpool mindössze második alkalommal kapott minimum négy gólt hazai pályán európai kupameccsen, erre legutóbb a Real Madrid volt képes az Anfielden. A fent említett negatív sorozatot pedig legutóbb 1953-ban produkálta a Liverpool, így egyértelmű, hogy nagyon komoly mélyponton van a csapat. A Liverpool 1992 óta először kapott zsinórban három meccsen minimum három gólt és 1953 óta először kapott ki zsinórban háromszor minimum három góllal.

A Liverpool edzője nagy bajban van

A Liverpool csapatánál téma lehet Arne Slot menesztése

„Nagyon negatív és csalódott vagyok. Pozitívumnak kell tekintenem, ahogyan a játékosok reagáltak, miután 1–0-s hátrányba kerültünk. A szünetig nagyon jól játszottunk. Úgy gondolom, volt elég helyzetünk ahhoz, hogy 2–1-re vezessünk. A félidőben szerintem senki sem számított arra, hogy 4–1-re kikapunk. A szünet után elég korán kaptuk a második gólt. Utána is volt néhány jó lehetőségünk az egyenlítésre. Aztán újabb gólt kaptunk tíz–tizenöt perccel a vége előtt. Ezt nagyon nehéz megemészteni. Nincs más út, át kell vészelnünk ezt az időszakot. Szembesülnünk kell a helyzettel, és nagyon keményen harcolnunk. Jó lenne, ha nem mindig azzal kezdődne, hogy kapunk egy gólt. Negyvenöt perc után nem 1–1-es állást várunk, hanem azt, hogy vezetünk” – mondta a lefújás után Arne Slot, aki „nem aggódik” az állása miatt.

Szerdán ismét a „szokásos” forgatókönyv ismétlődött meg: a Liverpool 4–1-re kikapott a PSV Eindhoventől, és a szurkolók újra ugyanazokat a hibákat láthatták a csapattól, amelyek hetek óta kísérik őket. A kezdőcsapatban mindössze két változás történt a Nottingham Forest elleni 3–0-s vereséghez képest – az egyik Alisson sérülése miatt, akit Giorgi Mamardasvili helyettesített. A már megszokott problémák azonban ismét gyorsan előjöttek.

Sok klubnál 12 meccsen kilenc vereség már bőven elég lenne ahhoz, hogy edzőt váltsanak, de Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta, ő nem aggódik.

„Nem értek egyet azzal, hogy a játékosok ne mutatnák meg a kvalitásukat. Az eredményekben ez nem tükröződik, ez egyértelmű. De nem, nem aggódom. Ez alatt azt értem, hogy nem a saját pozíciómmal foglalkozom. Elemzem a játékot, próbálok segíteni a játékosoknak, és nyilvánvaló, hogy ezt most nem úgy csinálom, mint tavaly. Jobban kell teljesítenem, és minden egyes nap azon dolgozom, hogy javítsam a csapatot” – mondta Slot, aki elárulta beszél a klubvezetőkkel.