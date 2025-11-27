A Liverpool mindössze második alkalommal kapott minimum négy gólt hazai pályán európai kupameccsen, erre legutóbb a Real Madrid volt képes az Anfielden. A fent említett negatív sorozatot pedig legutóbb 1953-ban produkálta a Liverpool, így egyértelmű, hogy nagyon komoly mélyponton van a csapat. A Liverpool 1992 óta először kapott zsinórban három meccsen minimum három gólt és 1953 óta először kapott ki zsinórban háromszor minimum három góllal.
A Liverpool csapatánál téma lehet Arne Slot menesztése
„Nagyon negatív és csalódott vagyok. Pozitívumnak kell tekintenem, ahogyan a játékosok reagáltak, miután 1–0-s hátrányba kerültünk. A szünetig nagyon jól játszottunk. Úgy gondolom, volt elég helyzetünk ahhoz, hogy 2–1-re vezessünk. A félidőben szerintem senki sem számított arra, hogy 4–1-re kikapunk. A szünet után elég korán kaptuk a második gólt. Utána is volt néhány jó lehetőségünk az egyenlítésre. Aztán újabb gólt kaptunk tíz–tizenöt perccel a vége előtt. Ezt nagyon nehéz megemészteni. Nincs más út, át kell vészelnünk ezt az időszakot. Szembesülnünk kell a helyzettel, és nagyon keményen harcolnunk. Jó lenne, ha nem mindig azzal kezdődne, hogy kapunk egy gólt. Negyvenöt perc után nem 1–1-es állást várunk, hanem azt, hogy vezetünk” – mondta a lefújás után Arne Slot, aki „nem aggódik” az állása miatt.
Szerdán ismét a „szokásos” forgatókönyv ismétlődött meg: a Liverpool 4–1-re kikapott a PSV Eindhoventől, és a szurkolók újra ugyanazokat a hibákat láthatták a csapattól, amelyek hetek óta kísérik őket. A kezdőcsapatban mindössze két változás történt a Nottingham Forest elleni 3–0-s vereséghez képest – az egyik Alisson sérülése miatt, akit Giorgi Mamardasvili helyettesített. A már megszokott problémák azonban ismét gyorsan előjöttek.
Sok klubnál 12 meccsen kilenc vereség már bőven elég lenne ahhoz, hogy edzőt váltsanak, de Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta, ő nem aggódik.
„Nem értek egyet azzal, hogy a játékosok ne mutatnák meg a kvalitásukat. Az eredményekben ez nem tükröződik, ez egyértelmű. De nem, nem aggódom. Ez alatt azt értem, hogy nem a saját pozíciómmal foglalkozom. Elemzem a játékot, próbálok segíteni a játékosoknak, és nyilvánvaló, hogy ezt most nem úgy csinálom, mint tavaly. Jobban kell teljesítenem, és minden egyes nap azon dolgozom, hogy javítsam a csapatot” – mondta Slot, aki elárulta beszél a klubvezetőkkel.
„Sokat beszélünk. Akkor is, amikor nyerünk, és akkor is, amikor veszítünk. Segítenek nekem és a csapatnak. Vannak normális beszélgetéseink, és ezekből érzem a bizalmat, de a mai meccs után még nem beszéltem velük, úgyhogy majd meglátjuk” – mondta a holland, aki szerint időbe telik feldolgoznia a vereségeket.
„Győzelemnél rögtön a következő mérkőzésre fókuszálsz. Most pedig próbálunk válaszokat találni, de ez nem olyan egyszerű, mint ahogy kívülről tűnik. Ha egyszerű lenne, már rég megoldottuk volna, hogy újra nyerjünk. Én magam is mindent beleadok, hogy javítsam a helyzetet – de nemcsak én, a stábom is ugyanígy. Ma is egy olyan csapatot láttam, amely próbálkozott, többször is felállt a pofonok után – de sajnos nem tudtuk elérni az eredményt” – mondta Slot.
Curtis Jones teljesen kiborult
„Nem tudom, nincs meg a válaszom, ugyanúgy vagyok, mint bárki más. Őszintén szólva ez elfogadhatatlan, ahogy mondtam, már szavak sincsenek. Túl vagyok a dühön és a szomorúságon, most már ott tartok, hogy nincsenek szavaim. Nehéz szavakat találni. Játékos is vagyok, meg szurkoló is, így látom az egészet… még soha nem éltem át, hogy egy csapat ennyire rosszul játsszon és ilyen eredményeket produkáljon” – mondta a meccs után csalódottan Curtis Jones, aki Szoboszlai Dominik után lett a csapat újabb beugró jobbhátvédje.
„A nap végén még mindig ott van a címer a mellkasunkon. Amíg az ott van, harcolni fogunk, megpróbáljuk visszavinni ezt a csapatot oda, ahová tartozik, és megmutatni, miért a Liverpool a világ legjobb csapata. „De most… nyakig benne vagyunk a szarban, és ennek változnia kell” – mondta Jones.
A Liverpool jelenleg a Bajnokok Ligája rájátszást érő helyen áll, miután másodszor is kikapott a sorozatban. Egészen pontosan a BL-ben a 13., a bajnokságban a 12. helyen áll Slot csapata.
A túloldalon természetesen az öröm hangjai voltak erősebbek
Ivan Perisic, a PSV első góljának szerzője a Napoli elleni 6–2-es sikerhez hasonlította a liverpooli sikert. „Mindkettő fantasztikus eredmény. Egy ilyen helyre eljönni és megnyerni a meccset – nagyszerű teljesítmény volt. Nagyon jól védekeztünk és támadtunk, ennek köszönhetően szereztük meg a három pontot. Először mindig az a cél, hogy túléljük a ligaszakaszt, aztán majd meglátjuk, meddig juthatunk. Sok pontot gyűjtöttünk, jó helyzetben vagyunk, de még várnak ránk nehéz meccsek. A szurkolók fantasztikusak voltak. Idegenben mindig azok. Mindenhol támogatnak minket, és rengeteget segítenek” – mondta a horvát szélső.
„A Bajnokok Ligája estéjén szupererőket kapok. Ezt a pillanatot talán egymilliószor is visszanézem majd. Nagyon különleges. Gyerekkori álmom vált valóra. Most is álmodom. A srácok nagyszerűen játszottak. Beálltam, és szerencsére volt két helyzetem – két gól” – mondta Couhaib Driouech, a PSV duplázó hőse.
A hollandok edzője, Peter Bosz elmondta, ilyesmiről álmodni sem mert volna: „Őszintén szólva, ilyesmiről nem is mertem volna álmodni. Amikor elkészült a sorsolás, mindenki arra gondolt, milyen nehéz lesz pontokat szerezni, és hogy Liverpoolban biztosan nem sikerül majd. De azóta sok minden megváltozott. Előre tudtuk, hogy kevés az önbizalmuk. Edzőként két-három napod van mindent összerakni, és beléjük oltani a hitet. Egy kapott gól pedig mindent megváltoztathat” – mondta Bosz.
