Arne Slot, a Liverpool menedzsere első körben a Liverpool vitatott, meg nem adott, illetve az ellenfeleknek megadott gólokról beszélt, elmondása szerint neki nincs gondja a Forest ellen kapott első góllal, inkább továbbra is az fáj neki, hogy Van Dijk gólját elvették a Manchester City ellen.

Szoboszlai Dominik biztosan pályára lép majd a Liverpool szerdai BL-meccsén

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Slot szerint nevetséges a Liverpool

„Egészen mostanáig nem volt probléma az önbizalommal. Ha megnézzük a játékunk nagy részét, a szombati mérkőzés első fél órája pont olyan volt, amilyet szerettünk volna – csak éppen gól nélkül. Nem szoktunk ennyi helyzetet kialakítani egy mélyen védekező csapat ellen. Aztán az első támadásukból gólt kaptunk, majd a második félidő elején újra. Megmutattam a játékosoknak, hányszor juttattuk be a tizenhatosra a labdát és sokkal többször, mint a Forest, de ők sokkal jobban védték a saját tizenhatosukat. Mindenkinek nagyobb részt kell vállalni a védekezésben. Labdával nem játszunk sokkal másképp, mint tavaly, de a kapott gólok száma mindent elmond” – mondta Arne Slot, aki Joe Gomez kapcsán elmondta, a térde még nincs rendben, ezért is volt hétvégén Szoboszlai Dominik megint hátvéd.

Arne Slot kiemelte, hogy ugyanebben az időszakban egy évvel ezelőtt egyetlen pontrúgás utáni gólt sem kaptak, most pedig kilencet, ami szerinte nevetséges. „Egyszerűen elképesztő. Sokszor mondtam már, hogy soha nem lehet elég kifogást találni arra, hogy így teljesítsünk. A klubnak, nekem, mindenkinek váratlan ez a helyzet. De talán ez a legalkalmasabb klub arra, hogy szembenézzen ezzel, minél nehezebb, annál inkább összetartunk.”

Slot szerint nem számít, hogy Kerkez Milos korábban Hollandiában focizott

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A csapata rettenetes sorozatával kapcsolatban elmondta, a nyugalmat megőriznie nem különösebben nehéz, mert ilyen a személyisége.

„A legtöbben nyugodt embernek írnak le. De ilyen helyzetekben lenni nem kellemes, főleg egy olyan klubnál, mint a Liverpool. Őszintén szólva nem számítottam arra, hogy ilyen helyzetbe kerülünk, tekintve a taktikánkat és a játékosok minőségét. Mondhatják, hogy hét bajnokiból hatot elveszítettünk, de én azt is mondhatom, hogy az utóbbi négyből kettőt, miközben a Bajnokok Ligájában hármat nyertünk. Ez persze alacsonyabb szint annál, amit a Liverpoolnál elvárnak. Felelősséget vállalok, bűntudatom van emiatt, dolgozunk rajta. Ez a klub nemcsak a sikerekhez szokott hozzá, hanem azokhoz az időszakokhoz is, amikor nem megy. Még nagyobb erőfeszítést fogunk tenni. Edzőként példát kell mutatnom, és még keményebben dolgozni” – mondta Slot.