Arne Slot, a Liverpool menedzsere első körben a Liverpool vitatott, meg nem adott, illetve az ellenfeleknek megadott gólokról beszélt, elmondása szerint neki nincs gondja a Forest ellen kapott első góllal, inkább továbbra is az fáj neki, hogy Van Dijk gólját elvették a Manchester City ellen.
Slot szerint nevetséges a Liverpool
„Egészen mostanáig nem volt probléma az önbizalommal. Ha megnézzük a játékunk nagy részét, a szombati mérkőzés első fél órája pont olyan volt, amilyet szerettünk volna – csak éppen gól nélkül. Nem szoktunk ennyi helyzetet kialakítani egy mélyen védekező csapat ellen. Aztán az első támadásukból gólt kaptunk, majd a második félidő elején újra. Megmutattam a játékosoknak, hányszor juttattuk be a tizenhatosra a labdát és sokkal többször, mint a Forest, de ők sokkal jobban védték a saját tizenhatosukat. Mindenkinek nagyobb részt kell vállalni a védekezésben. Labdával nem játszunk sokkal másképp, mint tavaly, de a kapott gólok száma mindent elmond” – mondta Arne Slot, aki Joe Gomez kapcsán elmondta, a térde még nincs rendben, ezért is volt hétvégén Szoboszlai Dominik megint hátvéd.
Arne Slot kiemelte, hogy ugyanebben az időszakban egy évvel ezelőtt egyetlen pontrúgás utáni gólt sem kaptak, most pedig kilencet, ami szerinte nevetséges. „Egyszerűen elképesztő. Sokszor mondtam már, hogy soha nem lehet elég kifogást találni arra, hogy így teljesítsünk. A klubnak, nekem, mindenkinek váratlan ez a helyzet. De talán ez a legalkalmasabb klub arra, hogy szembenézzen ezzel, minél nehezebb, annál inkább összetartunk.”
A csapata rettenetes sorozatával kapcsolatban elmondta, a nyugalmat megőriznie nem különösebben nehéz, mert ilyen a személyisége.
„A legtöbben nyugodt embernek írnak le. De ilyen helyzetekben lenni nem kellemes, főleg egy olyan klubnál, mint a Liverpool. Őszintén szólva nem számítottam arra, hogy ilyen helyzetbe kerülünk, tekintve a taktikánkat és a játékosok minőségét. Mondhatják, hogy hét bajnokiból hatot elveszítettünk, de én azt is mondhatom, hogy az utóbbi négyből kettőt, miközben a Bajnokok Ligájában hármat nyertünk. Ez persze alacsonyabb szint annál, amit a Liverpoolnál elvárnak. Felelősséget vállalok, bűntudatom van emiatt, dolgozunk rajta. Ez a klub nemcsak a sikerekhez szokott hozzá, hanem azokhoz az időszakokhoz is, amikor nem megy. Még nagyobb erőfeszítést fogunk tenni. Edzőként példát kell mutatnom, és még keményebben dolgozni” – mondta Slot.
Szoboszlai Dominik biztosan pályára lép a PSV ellen
Arne Slot szerint a szerdai ellenfél, a PSV hasonlóan játszik, mint a Liverpool. „Az elmúlt két évben Peter Bosz irányítása alatt a PSV bátran letámadta az egész pályát és hátulról építkezett. Nézőként nagyon jó ezt látni. Természetesen vannak különbségek, de sok mindenben felismerhető az a játék, amit Dortmundban, az Ajaxnál és most a PSV-nél játszat” – mondta Slot, aki szerint érdekes lesz hasonló ellenfél ellen játszani, ugyanis mostanában inkább védekező csapatok kerültek velük szembe.
Slot szerint a Liverpool olyan klub, ahol nem lehet hátradőlni
„Minden nap bizonyítanod kell, ha egy ilyen szintű klubnál dolgozol. Nem mondhatod azt, hogy megnyerted a bajnokságot, és akkor minden rendben van. Itt mindig a következő meccs a legfontosabb – nekem is, a játékosoknak is. Ebben a közegben soha nem pihenhetsz, menned kell tovább, főleg amikor nem mennek jól a dolgok. Nem tudom, hogy a szurkolóknak kell-e bizonyítanom, inkább magamnak.”
Slotot arról is kérdezték, elveszítette-e a csapata a küzdőszellemét, de szerinte nem erről van szó. „A legutóbbi meccsen 75%-ban nálunk volt a labda, és a saját tizenhatosunk környékén mindössze négyszer kellett védekeznünk. Nem arról van szó, hogy 90 percen át ne lennénk készen vagy ne védekeznénk jól. Csak nagyon kevésszer kerülünk védekező helyzetbe. Nem először dolgozom olyan csapattal, amely fél órán át teljesen dominál, majd hirtelen védekeznie kell.
Talán a megoldás az, hogy ne legyen nálunk ennyit a labda – ahogy a Real Madrid ellen is történt, és nyertünk” – elmélkedett a holland.
Slot azt is elmondta, vasárnap vissza is nézte a meccse, de azóta a PSV-re készül. Természetesen szeretne nyerni a hollandok ellen, de figyelmeztetett, hogy az eindhoveni csapat egyre jobb formába lendül.
„Az, hogy korábban Hollandiában játszott, semmilyen módon nem befolyásolja, hogyan állítom össze a csapatot. Öt védő áll rendelkezésünkre, és ez az egyetlen poszt, ahol van duplázás. A többi helyen Joe Gomez tud még kisegíteni, de jelenleg nincs valódi versenyhelyzet máshol” – mondta Slot, aki arra utalt, hogy csak Kerkez és Robertson posztján van rivalizálás a védelemben, így könnyen lehet, hogy Szoboszlai Dominik megint jobbhátvéd lesz.
A magyar válogatott csapatkapitányáról külön is beszélt Slot. „Ő az egyik opcióm, de egyértelmű, hogy Dom a pálya más területein is nagyon jó. Arra számítottam, hogy sokat lesz nálunk a labda a Forest ellen, ezért sokat tud majd támadni a jobb oldalon. Holnap meglátjuk, hol használom, de az biztos, hogy pályára fog lépni” – mondta annak kapcsán, hogy hol kaphat majd szerepet Szoboszlai Dominik.
Slot elmondta, nem szeretne változtatni a csapata játékán, talán csak néhány részleten, több fizikalitásra és talán magasabb védelemre lenne szüksége.
„Most eljött az idő, hogy újra meccseket nyerjünk – de ehhez sok mindent kell jobban csinálni. Az egyszerű dolgokat kell jobban megcsinálni – és ezt most nem mindig tesszük meg. Ezek könnyen javíthatók. Ha nem sikerül, az jut eszembe, amit Johan Cruyff mondott: a legegyszerűbb dolgok a legnehezebbek” – zárta mondandóját a holland edző.
A játékosok közül a klub korábbi játékosa, Cody Gakpo válaszolt a kérdésekre. A PSV elleni különleges meccs lesz számára, hiszen a környéken volt gyerek, a klubnál nőtt fel,
„Tudjuk, hogy képesek vagyunk jobb játékra, hiszen mutattunk már jó teljesítményt – például a Real Madrid ellen is. A legfontosabb, hogy bármi történik, együtt maradjunk. Többet kell követelnünk egymástól, mert jobban kell teljesítenünk – ezt érdemli a klub és a szurkolók is” – mondta Gakpo, aki szerint szinte lehetetlen kizárni a zajokat, de próbál nem foglalkozni ezekkel.
„Jobban kell játszanunk. Az edző vállalja ezért a felelősséget, de a játékosoknak is nagy felelőssége van, magunk felé, a menedzser felé és a szurkolók felé. Tudjuk, mire vagyunk képesek, de most nem mutatjuk meg. Én is vállalom a felelősséget ezért” – tette hozzá a holland focista.
„A szombati meccs után egyfajta szégyenérzet volt bennünk, hiszen 3–0-ra kaptunk ki otthon, a saját szurkolóink előtt. Tudjuk, hogy minden nehéz helyzetben mellettünk vannak, de nekünk is vissza kell adnunk valamit. Mindenki tisztában van vele, hogy felelősséget kell vállalnunk a pályán és azon kívül is” – mondta Gakpo, aki szerint nem volt hivatalos csapatmegbeszélés, de sokat beszéltek egymással.
„Amikor új játékos érkezik, mindig van egy kis alkalmazkodási idő mindenki számára. Ez egy folyamat, és jól halad, de nem segít, hogy nem nyerjük a meccseket. Fejlődünk, de mivel nem jönnek az eredmények, ez könnyen témává válik” – mondta Gakpo, aki azt is elárulta, vannak játékosok, akikkel tartja a kapcsolatot a holland klubból,
