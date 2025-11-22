A Liverpool a válogatott szünet előtt a Manchester City otthonában játszott rangadót, azt a meccset 3-0-ra elveszítette Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata.

A Liverpool borzalmasan kezdte a Premier League-szezont

Fotó: Darren Staples/AFP

Ez után következett a Nottingham Forest elleni megalázó vereség, ezzel pedig a Liverpool beállított egy negatív rekordot.

60 éves negatív rekordot állított be a Liverpool

A Liverpool 1965 áprilisa óta először veszített el egymást után két bajnoki mérkőzést legalább háromgólos különbséggel. Ilyen legutóbb a klub legendás edzőjének, Bill Shanklynek az irányítása alatt fordult elő.

A Liverpool ezzel a vereséggel a negyedik olyan csapat lett, amely címvédőként úgy kezdett egy Premier League-szezont, hogy az első 12 meccsén legalább hat veresége volt. Korábban erre a negatív sorozatra csak a Blackburn Rovers (1995/96), a Chelsea (2015/16) és a Leicester City (2016/17) volt képes.

A Liverpool egyébként az 1992/93-as szezon óta nem rajtolt ilyen rosszul az angol bajnokságban. A Vörösöknek akkor 12 lejátszott meccs után mindössze 13 pontjuk volt, és csak a tabella 16. helyen szerénykedtek.