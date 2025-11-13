A Liverpool úgy gondolta, hogy itt az ideje annak november 13-án, csütörtökön, hogy kitegyenek a klub hivatalos Facebook-oldalára egy karácsonyi videót. Az amúgy rendkívül igényesen összerakott anyagban többek között Steven Gerrard is látható, akinek a mezszámát, a nyolcast megörökölte Szoboszlai Dominik. Mondjuk a magyar válogatott csapatkapitányát amúgy is szokták a szurkolók a legendás angol játékoshoz hasonlítani.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja idén

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

A Liverpool kemény meccsekre számíthat

Jelenleg a regnáló angol bajnok játékosainak többsége a nemzeti csapatokban teszi a dolgát a világbajnoki selejtezőkön, hogy aztán majd visszatérjenek Liverpoolba, ahol nehéz mérkőzések várnak a Vörösökre. Nézzük is, sorban a Premier League-ben jön november 22-én a Nottingham (ők a Fradival is játszanak majd januárban az Európa-ligában), majd a Bajnokok Ligájában a 26-án a PSV Eindhoven.