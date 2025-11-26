A PSV edzője úgy nyilatkozott a meccs előtt, mintha csak egy játékos létezne a világon: Florian Wirtz. Bosz szerint a Liverpool nyári igazolása „a legjobb, akivel valaha dolgozott”, és még azt is hozzátette, hogy 16 évesen olyan jó volt, hogy nem engedte el másik klubhoz.
Wirtz, a zseni – és Szoboszlai?
A holland tréner részletesen ecsetelte, Wirtz mennyire intelligens, mennyire technikás, és hogy „minden meccs után jobb lett”. Még Alexander Isakot is elővette példának, de Wirtzhez képest – aki amúgy sérülés miatt nem is játszhat a PSV ellen – ő is csak mellékszereplőnek tűnt.
És Szoboszlai Dominik? Ő mintha nem is létezne, pedig hetek óta ő Liverpool legjobbja.
Pedig Bosz ismerheti a magyar válogatott csapatkapitányát a Bundesligából. Ehhez képest a neve egyszer sem hangzott el – se kérdésre, se válaszban, se mellékesen.
Az időzítés azért is furcsa, mert Florian Wirtz sérülés miatt nem játszhat a Liverpool–PSV BL-meccsen.
„Nem kell sajnálni” a Liverpool edzőjét, Arne Slotot
A holland sajtó szerint Bosz kicsit furcsán beszélt Arne Slotról is. A Liverpool edzőjét megvédte ugyan, de kijelentette: „nem kell őt sajnálni”. A magyarázat szerint azért nem, mert Slot remek edző, és egy óriási klubnál dolgozik, ahol úgyis rendeződnek a dolgok.
Bosz egyébként a Liverpoolt a Real Madrid és a Barcelona szintjére emelte, mondván: történelmük és stadionjuk miatt az „egyik legnagyobb klub a világon”.
Ám hogy Szoboszlait miért hagyta teljesen ki a mondandójából, arra semmilyen magyarázat nem érkezett – így a magyar szurkolók joggal érezhetik úgy, hogy a PSV mestere ezúttal nagyon szelektíven emlékezett a Bundesligában eltöltött éveire.
Amúgy Slot is megéri a pénzét: kiderült, hogy két éve a saját csapatába csábította a PSV egyik játékosát, Jerdy Schoutent.
Peter Bosz és Jerdy Schouten sajtótájékoztatója: