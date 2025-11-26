A PSV edzője úgy nyilatkozott a meccs előtt, mintha csak egy játékos létezne a világon: Florian Wirtz. Bosz szerint a Liverpool nyári igazolása „a legjobb, akivel valaha dolgozott”, és még azt is hozzátette, hogy 16 évesen olyan jó volt, hogy nem engedte el másik klubhoz.

Peter Bosz gondolhat bármit, Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz egyre jobban kijön egymással. A Liverpool-PSV BL-meccsen utóbbi sérülés miatt nem játszhat Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Wirtz, a zseni – és Szoboszlai?

A holland tréner részletesen ecsetelte, Wirtz mennyire intelligens, mennyire technikás, és hogy „minden meccs után jobb lett”. Még Alexander Isakot is elővette példának, de Wirtzhez képest – aki amúgy sérülés miatt nem is játszhat a PSV ellen – ő is csak mellékszereplőnek tűnt.

És Szoboszlai Dominik? Ő mintha nem is létezne, pedig hetek óta ő Liverpool legjobbja.

Pedig Bosz ismerheti a magyar válogatott csapatkapitányát a Bundesligából. Ehhez képest a neve egyszer sem hangzott el – se kérdésre, se válaszban, se mellékesen.

Az időzítés azért is furcsa, mert Florian Wirtz sérülés miatt nem játszhat a Liverpool–PSV BL-meccsen.

„Nem kell sajnálni” a Liverpool edzőjét, Arne Slotot

A holland sajtó szerint Bosz kicsit furcsán beszélt Arne Slotról is. A Liverpool edzőjét megvédte ugyan, de kijelentette: „nem kell őt sajnálni”. A magyarázat szerint azért nem, mert Slot remek edző, és egy óriási klubnál dolgozik, ahol úgyis rendeződnek a dolgok.

Bosz egyébként a Liverpoolt a Real Madrid és a Barcelona szintjére emelte, mondván: történelmük és stadionjuk miatt az „egyik legnagyobb klub a világon”.

Ám hogy Szoboszlait miért hagyta teljesen ki a mondandójából, arra semmilyen magyarázat nem érkezett – így a magyar szurkolók joggal érezhetik úgy, hogy a PSV mestere ezúttal nagyon szelektíven emlékezett a Bundesligában eltöltött éveire.

Amúgy Slot is megéri a pénzét: kiderült, hogy két éve a saját csapatába csábította a PSV egyik játékosát, Jerdy Schoutent.

Peter Bosz és Jerdy Schouten sajtótájékoztatója: