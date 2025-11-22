A címvédő Liverpool már egy ideje várakozáson alul teljesít, az előző tíz mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg, a többit kivétel nélkül elveszítette.

A Liverpool borzalmasan kezdte a Premier League-szezont

A Liverpool 1965 áprilisa óta először veszített el egymást után két bajnoki mérkőzést legalább háromgólos különbséggel. Ilyen legutóbb a klub legendás edzőjének, Bill Shanklynek az irányítása alatt fordult elő. Ráadásul a Vörösök az 1992/93-as szezon óta nem rajtoltak ilyen rosszul az angol bajnokságban. Akkor 12 lejátszott meccs után mindössze 13 pontjuk volt, és csak a tabella 16. helyen szerénykedtek.

A Liverpool kapitánya üzent a szurkolóknak

A lefújás után Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya értékelte a vereséget a Premier League hivatalos csatornájának.

Túl sok könnyű gólt engedünk az ellenfeleknek, ráadásul ismét egy pontrúgás után kaptunk gólt. A Forest vezetőgóljánál lehet vitatni, hogy zavarták-e Alissont, de a találatot megadták, így 1–0-s hátrányba kerültünk. Nem voltunk elég erősek a párharcokban, nem volt meg a kellő intenzitás, túl kapkodóak voltunk. Jelenleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk”

– értékelt a holland védő, aki hangsúlyozta, hogy kemény munkára lesz szükség ahhoz, hogy a Liverpool kikászálódjon a gödörből.

Virgil van Dijk (jobbra) úgy érzi, itt az ideje mindenkinek tükörbe nézni a Liverpool együttesénél

„A bekapott gól után látszott rajtunk a bizonytalanság. Ilyenkor az ember hajlamos kapkodni, ez teljesen természetes egy rossz formában lévő csapatnál. A korábbi helyzeteket még tisztáztuk, de összességében továbbra is komoly gondokkal küzdünk. Ezen nem lehet pusztán beszéddel változtatni – kemény munkára lesz szükség” – folytatta a 34 éves középső védő.

„Mindenki csalódott, ez ilyenkor természetes. Hazai pályán kikapni a Nottingham Foresttől szerintem nagyon rossz. Ennél finomabban nem tudok fogalmazni. A kapott gólok túl könnyűek voltak, mindannyiunknak tükörbe kell néznie. Régóta vagyok itt, sok nehéz időszakot átvészeltünk már. Tudom, hogy vissza fogunk jönni, de ez nem egyik napról a másikra történik. Nem adom fel, és a csapat sem fogja” – hangsúlyozta Van Dijk, akit végezetül az Anfieldről távozó szurkolókról kérdeztek.

Nem az én dolgom eldönteni, mit tesznek a szurkolók. Tudom, hogy jóban-rosszban mellettünk állnak. Velünk lesznek akkor is, amikor kilábalunk ebből a helyzetből – és biztos vagyok benne, hogy ki fogunk kerülni belőle”

– tette hozzá a Liverpool csapatkapitánya.