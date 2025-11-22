Live
A kiesés elkerüléséért küzdő Nottingham Forest szervezett védekezéssel és remek helyzetkihasználással 3-0-ra nyert a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában. A találkozó után Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya elmondta, mit gondol arról, hogy a szurkolók egy része már a lefújás előtt távozott az Anfieldről.

A címvédő Liverpool már egy ideje várakozáson alul teljesít, az előző tíz mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg, a többit kivétel nélkül elveszítette

A Liverpool borzalmasan kezdte a Premier League-szezont
Fotó: Darren Staples/AFP

A Liverpool 1965 áprilisa óta először veszített el egymást után két bajnoki mérkőzést legalább háromgólos különbséggel. Ilyen legutóbb a klub legendás edzőjének, Bill Shanklynek az irányítása alatt fordult elő. Ráadásul a Vörösök az 1992/93-as szezon óta nem rajtoltak ilyen rosszul az angol bajnokságban. Akkor 12 lejátszott meccs után mindössze 13 pontjuk volt, és csak a tabella 16. helyen szerénykedtek.

A Liverpool kapitánya üzent a szurkolóknak

A lefújás után Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya értékelte a vereséget a Premier League hivatalos csatornájának. 

Túl sok könnyű gólt engedünk az ellenfeleknek, ráadásul ismét egy pontrúgás után kaptunk gólt. A Forest vezetőgóljánál lehet vitatni, hogy zavarták-e Alissont, de a találatot megadták, így 1–0-s hátrányba kerültünk. Nem voltunk elég erősek a párharcokban, nem volt meg a kellő intenzitás, túl kapkodóak voltunk. Jelenleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk” 

– értékelt a holland védő, aki hangsúlyozta, hogy kemény munkára lesz szükség ahhoz, hogy a Liverpool kikászálódjon a gödörből. 

Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (R) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (L) react at the end of their loss during the English Premier League football match between Liverpool and Nottingham Forest at Anfield in Liverpool, north west England on November 22, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Virgil van Dijk (jobbra) úgy érzi, itt az ideje mindenkinek tükörbe nézni a Liverpool együttesénél
Fotó: Darren Staples/AFP

„A bekapott gól után látszott rajtunk a bizonytalanság. Ilyenkor az ember hajlamos kapkodni, ez teljesen természetes egy rossz formában lévő csapatnál. A korábbi helyzeteket még tisztáztuk, de összességében továbbra is komoly gondokkal küzdünk. Ezen nem lehet pusztán beszéddel változtatni – kemény munkára lesz szükség” – folytatta a 34 éves középső védő. 

„Mindenki csalódott, ez ilyenkor természetes. Hazai pályán kikapni a Nottingham Foresttől szerintem nagyon rossz. Ennél finomabban nem tudok fogalmazni. A kapott gólok túl könnyűek voltak, mindannyiunknak tükörbe kell néznie. Régóta vagyok itt, sok nehéz időszakot átvészeltünk már. Tudom, hogy vissza fogunk jönni, de ez nem egyik napról a másikra történik. Nem adom fel, és a csapat sem fogja” – hangsúlyozta Van Dijk, akit végezetül az Anfieldről távozó szurkolókról kérdeztek. 

Nem az én dolgom eldönteni, mit tesznek a szurkolók. Tudom, hogy jóban-rosszban mellettünk állnak. Velünk lesznek akkor is, amikor kilábalunk ebből a helyzetből – és biztos vagyok benne, hogy ki fogunk kerülni belőle” 

– tette hozzá a Liverpool csapatkapitánya. 

Liverpool fans head for the exits after their team conceded a third goal during the English Premier League football match between Liverpool and Nottingham Forest at Anfield in Liverpool, north west England on November 22, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A szurkolók egy része már a lefújás előtt távozott az Anfieldről
Fotó: Darren Staples/AFP

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára, a Bajnokok Ligájában fogadja a holland PSV Eindhoven csapatát, a Premier League-ben pedig jövő vasárnap a West Ham United vendége lesz. 

