Szoboszlai Dominikék a jó szezonkezdés után szeptember végén komoly hullámvölgybe kerültek, melyből azóta sem tudtak kimászni. A címvédő Liverpoolnak ugyan volt egy-két jobb meccse, de a legutóbbi 12 tétmérkőzéséből kilencet elveszített, ráadásul a vasárnap délutáni West Ham United elleni találkozót három súlyos vereséggel a háta mögött várhatta.
Arne Slot együttese ezúttal sem számíthatott könnyű meccsre, ugyanis bár a londoniak csupán a 17. helyen szerénykednek, a legutóbbi három meccsükön veretlenek tudtak maradni. Ugyanakkor a papírforma egyértelműen a Liverpool mellett szólt, már csak azért is, mert a West Ham legutóbb 2021 novemberében tudta legyőzni a Vörösöket.
Szoboszlai és Kerkez is kezdett a Liverpoolban
A Liverpoolnál visszakerült a kapuba Alisson, aki kihagyta a PSV elleni BL-meccset, azonban nagy meglepetésre Mohamed Szalah csak a kispadon kezdett. Ám ami talán ennél is fontosabb, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ezúttal is bekerült a kezdőcsapatba.
Gyászszünettel indult a találkozó, ugyanis 79 éves korában elhunyt a West Ham legendája, Billy Bonds, aki 1975-ben és 1980-ban is FA-Kupa győzelemre vette a londonianakat. Bonds 21 évig erősítette a „Kalapácsosokat”, és a klub színeiben összesen 799 mérkőzésen lépett pályára, majd 1990 és 1994 között vezetőedzője is volt a csapatnak.
A Liverpool kezdte jobban a mérkőzést, de az első komoly helyzetre a 21. percig kellett várni, Isak lövését viszont védte Areola. Az iram a folytatásban sem volt igazán öldöklő, leginkább mezőnyharc folyt a pályán, amiben az újfent középpályán szereplő Szoboszlai Dominik is kivette a részét. Ugyanakkor a magyar válogatott csapatkapitánya Szalah hiányában kissé keveset volt játékban, mindössze 15 labdaérintése volt az első játékrészben.
A címvédő a folytatásban is valamivel aktívabb volt ugyan, a csapat védekezése jól működött, de támadásban nem igazán volt éles. A West Hamnek a szünetig kaput eltalált lövése sem volt, amiben Kerkez Milosnak is komoly szerepe volt, a magyar válogatott védő a félidő derekánál remekül blokkolta Wilson beadását.
Megtörte a jeget a Liverpool rekordigazolása
A második félidőt a West Ham kezdte aktívabban, és hosszú percekre beszorította a címvédőt, amely azonban állta a sarat. Az 59. percben Florian Wirtz beadásánál mentett hatalmasat Konsztandinosz Mavropanosz. A beadásból aztán megszerezte a vezetést a Liverpool: Gakpo tette középre a labdát az alapvonalról, Alexander Isak pedig állítgatás nélkül a bal alsóba lőtt. A nyáron rekordösszegért (125 millió fontért) vásárolt svéd válogatott csatár ezzel megszerezte első bajnoki gólját a Liverpool színeiben.
A 66. percben a Liverpool szurkolói egy pillanatra a szívükhöz kaptak, miután Szoboszlai került a földre. Soungoutou Magassa nyújtott lábbal érkezett, s ugyan előbb a labdát találta el, de a magyar középpályás is nagyot kapott, szerencsére azonban tudta folytatni a játékot.
A következő percekben csendesen csordogált a meccs, a Liverpool gond nélkül őrizte előnyét, ugyanis a hazai támadásokból hiányzott az átütőerő. A hajrára aztán még nehezebb helyzetbe került Nuno Espírito Santo együttese, ugyanis Lucas Paqueta egy percen belül két sárga lappal a kiállítás sorsára jutott. A tíz emberrel küzdő West Hamnek még ezt követően is akadt helyzete, de a hosszabbításban Cody Gakpo döntötte el a meccset.
Szoboszlai Dominik ezúttal is végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milost viszont a 85. percben lecserélték.
A Liverpool ezzel két vereség után tudott ismét nyerni a Premier League-ben, ahol feljött a tabella nyolcadik helyére, a West Ham viszont maradt 17., és csupán jobb gólkülönbségének köszönhetően nem áll kiesőhelyen.
Angol labdarúgó-bajnokság, 13. forduló:
Everton-Newcastle United 1-4 (0-3)
Tottenham Hotspur-Fulham 1-2 (0-2)
Brentford-Burnley 3-1 (0-0)
Manchester City-Leeds United 3-2 (2-0)
Sunderland-Bournemouth 3-2 (1-2)
Crystal Palace-Manchester United 1-2 (1-0)
West Ham United-Liverpool 0-2 (0-0)
Aston Villa-Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0)
Nottingham Forest-Brighton 0-2 (0-1)
