Szoboszlai Dominikék a jó szezonkezdés után szeptember végén komoly hullámvölgybe kerültek, melyből azóta sem tudtak kimászni. A címvédő Liverpoolnak ugyan volt egy-két jobb meccse, de a legutóbbi 12 tétmérkőzéséből kilencet elveszített, ráadásul a vasárnap délutáni West Ham United elleni találkozót három súlyos vereséggel a háta mögött várhatta.

Gyászszünettel kezdődött a West Ham-Liverpool bajnoki

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Arne Slot együttese ezúttal sem számíthatott könnyű meccsre, ugyanis bár a londoniak csupán a 17. helyen szerénykednek, a legutóbbi három meccsükön veretlenek tudtak maradni. Ugyanakkor a papírforma egyértelműen a Liverpool mellett szólt, már csak azért is, mert a West Ham legutóbb 2021 novemberében tudta legyőzni a Vörösöket.

Szoboszlai és Kerkez is kezdett a Liverpoolban

A Liverpoolnál visszakerült a kapuba Alisson, aki kihagyta a PSV elleni BL-meccset, azonban nagy meglepetésre Mohamed Szalah csak a kispadon kezdett. Ám ami talán ennél is fontosabb, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ezúttal is bekerült a kezdőcsapatba.

Gyászszünettel indult a találkozó, ugyanis 79 éves korában elhunyt a West Ham legendája, Billy Bonds, aki 1975-ben és 1980-ban is FA-Kupa győzelemre vette a londonianakat. Bonds 21 évig erősítette a „Kalapácsosokat”, és a klub színeiben összesen 799 mérkőzésen lépett pályára, majd 1990 és 1994 között vezetőedzője is volt a csapatnak.

Szoboszlai Dominik nagyot harcolt a West Ham-Liverpool bajnokin

Fotó: BEN STANSALL / AFP

A Liverpool kezdte jobban a mérkőzést, de az első komoly helyzetre a 21. percig kellett várni, Isak lövését viszont védte Areola. Az iram a folytatásban sem volt igazán öldöklő, leginkább mezőnyharc folyt a pályán, amiben az újfent középpályán szereplő Szoboszlai Dominik is kivette a részét. Ugyanakkor a magyar válogatott csapatkapitánya Szalah hiányában kissé keveset volt játékban, mindössze 15 labdaérintése volt az első játékrészben.

A címvédő a folytatásban is valamivel aktívabb volt ugyan, a csapat védekezése jól működött, de támadásban nem igazán volt éles. A West Hamnek a szünetig kaput eltalált lövése sem volt, amiben Kerkez Milosnak is komoly szerepe volt, a magyar válogatott védő a félidő derekánál remekül blokkolta Wilson beadását.