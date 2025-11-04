A Liverpool korábbi játékosa, Trent Alexander-Arnold is csatlakozott az edzőhöz, a szintén korábban Liverpoolban is focizó Xabi Alonsóhoz, aki a sajtótájékoztatón szintén szerepelt Dean Huijsennel és Emilio Butraguenóval kiegészülve emlékezett meg Diogo Jota és testvére, André Silva emlékhelyénél.

A Liverpool elleni BL-meccs előtt megemlékezéssel tisztelgett a Real Madrid küldöttsége

Trent Alexander-Arnold húsz éven át futballozott a Liverpool csapatában, nyáron azonban az angol válogatott jobbhátvéd a Real Madrid együtteséhez igazolt. A spanyol klub színeiben a nyári klubvilágbajnokságon és az új idényben is öt-öt mérkőzésen kapott lehetőséget, a közelmúltban sérüléssel is bajlódott.

A Liverpool ikonja megható üzenetet hagyott

A küldöttség virágokkal emlékezett a nyáron autóbalesetben elhunyt testvérpárra, míg Trent Alexander-Arnold egy kontrollert is otthagyott, valamint egy üzenetet is írt korábbi csapattársa emlékére.

„Kedves barátom, nagyon hiányzol de még mindig nagyon szeretünk. Emléked és Andréé örökké élni fog. Mindig mosolygok, amikor rád gondolok, és mindig emlékezni fogok az együtt töltött nagyszerű időkre. Minden nap hiányzol” – írta Trent, miközben egy piros színű kontrollert is otthagyott, amivel Jotára emlékezett, akinek volt egy híres gólöröme, amiben mintha a videókonzol előtt ült volna.

A Real Madrid által hagyott üzenetben együttérzését fejezte ki és egy nagyszerű emberre, valamint egy kivételes labdarúgóra emlékezett Diogo Jota személyében.

A Real Madrid kedd este lép pályára a Liverpool otthonában a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Arne Slot csapata tavaly novemberben 2-0-ra legyőzte a Madridot hazai pályán, és idén ismét az Anfielden fogadja a spanyol rekordbajnokot. Ez lesz a két klub 13. összecsapása a Bajnokok Ligájában, amelyek közül csak egy nem az elmúlt 16 évben volt.