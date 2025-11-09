Arne Slot és Virgil van Dijk is gyorsan értékelte a Liverpool vereségét a Manchester City ellen. Természetesen mindketten beszéltek a játékvezetőről, aki elvett egy gólt a holland csapatkapitánytól.
A Liverpool kiszállt a bajnoki versenyfutásból?
„Nagyon nehéz első félidő volt. Amikor ide jössz, számíthatsz rá, hogy ez lesz – nagyon magasan letámadtak bennünket. Sokat szenvedtünk az első félidőben. Abban reménykedtünk, hogy 1–0-s hátránnyal megússzuk a szünetig, de aztán jött az az öt-tíz perc, ami döntő hatással volt a meccsre. Ahelyett, hogy 1–1 vagy 2–1 lett volna, 2–0-val mentünk a félidőre. Egyértelmű volt, hogy az első félidőben jobbak voltak nálunk” – kezdte a meccs után Arne Slot, aki Van Dijk elvett góljáról is beszélt.
„Nehéz véleményt mondani róla, de szerintem egyértelműen hibás döntés született. Nem zavarta a kapust, nem befolyásolta a helyzetet. A meccs után azonnal megmutatták nekem azt a gólt, amit ugyanaz a játékvezető tavaly a City–Wolves meccsen megadott – nagyon hasonló szituáció volt. A partjelző 13 másodperccel később emelte fel a zászlót, tehát kommunikáció volt, de ez a döntés akár pozitívan is befolyásolhatta volna a mérkőzést a mi oldalunkon” – mondta Slot a gólról, amit azért vettek el, mert Van Dijk fejese után ugyan nem ért a labdába, de a játékvezetők szerint zavarta Donnarumma kilátását Andy Robertson a kapu előtt.
Itt a Liverpool elvett gólja:
„Ha csak 1–0-val mentünk volna a félidőre, az is szerencsés lett volna. A City egyértelműen jobb volt, uralták a játékot, mi pedig rengeteget hibáztunk a labdakihozataloknál. A tizenegyesről csak annyit láttam, hogy volt kontakt, de utána a támadó pontosan úgy tudta letenni a lábát, ahogy akarta. A hét jól indult és nagyon rosszul ért véget. A mai meccsen a City összességében jobb volt. Fejlődnünk kell, de ezt a meccs nélkül is tudtam. Láttam egy csapatot, amely próbált visszajönni, de ma ez nem volt elég” – mondta Slot.
A szakértők szerint rossz döntés született
A korábbi liverpooli középpályás, Danny Murphy szerint a gólt „meg kellett volna adni”, mivel Andy Robertson „nem volt Donnarumma látómezejében”. A Manchester United egykori védője, Gary Neville a Sky Sports közvetítésében úgy fogalmazott, hogy „nem biztos” benne, helyes volt-e a döntés, mert Robertson „Donnarumma bal oldalán állt”, és nem volt meggyőződve arról, hogy a City kapusa „egyáltalán elérhette volna a labdát”.
A korábbi Aston Villa-támadó, Dion Dublin szerint „Robertson valóban leshelyzetben volt”, ám döntő fontosságú, hogy „nem volt a kapus látómezejében”. „Kétszer-háromszor is visszanéztem, és ha valaki Donnarumma látóterében volt, az inkább Jérémy Doku lehetett” – tette hozzá Dublin.
A Manchester United korábbi játékosa, Wayne Rooney is egyetértett: „Nem hiszem, hogy Andy Robertson késleltette volna Donnarumma vetődését. A City kapusa végig látta a labdát, ezért szerintem ez rossz döntés volt.”
A lesszabály szerint a játékvezetőnek nem kell azt feltételeznie, hogy Donnarumma biztosan védte volna a labdát, csak azt kell megítélnie, hogy a védésre való képessége csökkent-e. A lehajló mozdulat kulcsfontosságú, mert ez bizonytalanságot kelthetett a kapusban – hogy vajon Robertson hozzáér-e a labdához.
„A fociban a játékvezetők döntései kulcsfontosságúak, és nekünk ezzel együtt kell élnünk. Nincs értelme erről beszélni, mert bármit mondanék, azt azonnal kiforgatnák. A valóság az, hogy 3–0-ra kikaptunk, és ez nagy csalódás. Nem akarok a gólról vitázni, önök megtehetik. Az első félidő nehéz volt, sokkal kényelmesebben járatták a labdát, és nehéz volt nyomás alá helyezni őket. Doku remekül játszott, Conor [Bradley] számára különösen nehéz volt egy az egyben ellene. A második félidőben jobban játszottunk, többet birtokoltuk a labdát, de a letámadásunk nem volt elég agresszív. Most a következő hetekre kell koncentrálnunk: jön a válogatott szünet, aztán újra vár ránk a még mindig hosszú szezon” – tette hozzá Van Dijk.
A Liverpool nyolcadik a bajnokságban 18 ponttal, az Arsenal 26 ponttal az első, a második helyezett Citynek 22 pontja van.
A Man City hasonló gólja a videó végén, amit korábban megadott Chris Kavanagh, aki mindkét meccset vezette:
