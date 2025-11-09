Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool meglepően simán 3–0-ra kikapott a Manchester City elleni rangadón. Arne Slot csapata ezúttal nem tudott felnőni a feladathoz, és a vereség után nagyon nehéz helyzetbe került az angol bajnokságban. A Liverpool menedzsere és csapatkapitánya is beszélt az elvett gólról.

Arne Slot és Virgil van Dijk is gyorsan értékelte a Liverpool vereségét a Manchester City ellen. Természetesen mindketten beszéltek a játékvezetőről, aki elvett egy gólt a holland csapatkapitánytól.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot arrives on pitch for the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 9, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot és a Liverpool nagy bajba került a Manchester City ellen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool kiszállt a bajnoki versenyfutásból?

„Nagyon nehéz első félidő volt. Amikor ide jössz, számíthatsz rá, hogy ez lesz – nagyon magasan letámadtak bennünket. Sokat szenvedtünk az első félidőben. Abban reménykedtünk, hogy 1–0-s hátránnyal megússzuk a szünetig, de aztán jött az az öt-tíz perc, ami döntő hatással volt a meccsre. Ahelyett, hogy 1–1 vagy 2–1 lett volna, 2–0-val mentünk a félidőre. Egyértelmű volt, hogy az első félidőben jobbak voltak nálunk” – kezdte a meccs után Arne Slot, aki Van Dijk elvett góljáról is beszélt.

„Nehéz véleményt mondani róla, de szerintem egyértelműen hibás döntés született. Nem zavarta a kapust, nem befolyásolta a helyzetet. A meccs után azonnal megmutatták nekem azt a gólt, amit ugyanaz a játékvezető tavaly a City–Wolves meccsen megadott – nagyon hasonló szituáció volt. A partjelző 13 másodperccel később emelte fel a zászlót, tehát kommunikáció volt, de ez a döntés akár pozitívan is befolyásolhatta volna a mérkőzést a mi oldalunkon” – mondta Slot a gólról, amit azért vettek el, mert Van Dijk fejese után ugyan nem ért a labdába, de a játékvezetők szerint zavarta Donnarumma kilátását Andy Robertson a kapu előtt.

Itt a Liverpool elvett gólja:

„Ha csak 1–0-val mentünk volna a félidőre, az is szerencsés lett volna. A City egyértelműen jobb volt, uralták a játékot, mi pedig rengeteget hibáztunk a labdakihozataloknál. A tizenegyesről csak annyit láttam, hogy volt kontakt, de utána a támadó pontosan úgy tudta letenni a lábát, ahogy akarta. A hét jól indult és nagyon rosszul ért véget. A mai meccsen a City összességében jobb volt. Fejlődnünk kell, de ezt a meccs nélkül is tudtam. Láttam egy csapatot, amely próbált visszajönni, de ma ez nem volt elég” – mondta Slot.

Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (L) shakes hands with Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland (R) at the end of the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 9, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Van Dijk csak gratulálni tudott
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A szakértők szerint rossz döntés született

A korábbi liverpooli középpályás, Danny Murphy szerint a gólt „meg kellett volna adni”, mivel Andy Robertson „nem volt Donnarumma látómezejében”. A Manchester United egykori védője, Gary Neville a Sky Sports közvetítésében úgy fogalmazott, hogy „nem biztos” benne, helyes volt-e a döntés, mert Robertson „Donnarumma bal oldalán állt”, és nem volt meggyőződve arról, hogy a City kapusa „egyáltalán elérhette volna a labdát”.

A korábbi Aston Villa-támadó, Dion Dublin szerint „Robertson valóban leshelyzetben volt”, ám döntő fontosságú, hogy „nem volt a kapus látómezejében”. „Kétszer-háromszor is visszanéztem, és ha valaki Donnarumma látóterében volt, az inkább Jérémy Doku lehetett” – tette hozzá Dublin.

A Manchester United korábbi játékosa, Wayne Rooney is egyetértett: „Nem hiszem, hogy Andy Robertson késleltette volna Donnarumma vetődését. A City kapusa végig látta a labdát, ezért szerintem ez rossz döntés volt.”

A lesszabály szerint a játékvezetőnek nem kell azt feltételeznie, hogy Donnarumma biztosan védte volna a labdát, csak azt kell megítélnie, hogy a védésre való képessége csökkent-e. A lehajló mozdulat kulcsfontosságú, mert ez bizonytalanságot kelthetett a kapusban – hogy vajon Robertson hozzáér-e a labdához.

„A fociban a játékvezetők döntései kulcsfontosságúak, és nekünk ezzel együtt kell élnünk. Nincs értelme erről beszélni, mert bármit mondanék, azt azonnal kiforgatnák. A valóság az, hogy 3–0-ra kikaptunk, és ez nagy csalódás. Nem akarok a gólról vitázni, önök megtehetik. Az első félidő nehéz volt, sokkal kényelmesebben járatták a labdát, és nehéz volt nyomás alá helyezni őket. Doku remekül játszott, Conor [Bradley] számára különösen nehéz volt egy az egyben ellene. A második félidőben jobban játszottunk, többet birtokoltuk a labdát, de a letámadásunk nem volt elég agresszív. Most a következő hetekre kell koncentrálnunk: jön a válogatott szünet, aztán újra vár ránk a még mindig hosszú szezon” – tette hozzá Van Dijk.

A Liverpool nyolcadik a bajnokságban 18 ponttal, az Arsenal 26 ponttal az első, a második helyezett Citynek 22 pontja van.

A Man City hasonló gólja a videó végén, amit korábban megadott Chris Kavanagh, aki mindkét meccset vezette:

  • További cikkek:
Szoboszlai hősiessége is kevés volt Guardiola 1000. meccsén
Szoboszlai csapattársa megalázónak tartotta, ha a csapat szurkolói őt éltették
Megdöbbentő vallomás: Szoboszlai nem akar vezér lenni a Liverpoolban

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!