Arne Slot és Virgil van Dijk is gyorsan értékelte a Liverpool vereségét a Manchester City ellen. Természetesen mindketten beszéltek a játékvezetőről, aki elvett egy gólt a holland csapatkapitánytól.

Arne Slot és a Liverpool nagy bajba került a Manchester City ellen

A Liverpool kiszállt a bajnoki versenyfutásból?

„Nagyon nehéz első félidő volt. Amikor ide jössz, számíthatsz rá, hogy ez lesz – nagyon magasan letámadtak bennünket. Sokat szenvedtünk az első félidőben. Abban reménykedtünk, hogy 1–0-s hátránnyal megússzuk a szünetig, de aztán jött az az öt-tíz perc, ami döntő hatással volt a meccsre. Ahelyett, hogy 1–1 vagy 2–1 lett volna, 2–0-val mentünk a félidőre. Egyértelmű volt, hogy az első félidőben jobbak voltak nálunk” – kezdte a meccs után Arne Slot, aki Van Dijk elvett góljáról is beszélt.

„Nehéz véleményt mondani róla, de szerintem egyértelműen hibás döntés született. Nem zavarta a kapust, nem befolyásolta a helyzetet. A meccs után azonnal megmutatták nekem azt a gólt, amit ugyanaz a játékvezető tavaly a City–Wolves meccsen megadott – nagyon hasonló szituáció volt. A partjelző 13 másodperccel később emelte fel a zászlót, tehát kommunikáció volt, de ez a döntés akár pozitívan is befolyásolhatta volna a mérkőzést a mi oldalunkon” – mondta Slot a gólról, amit azért vettek el, mert Van Dijk fejese után ugyan nem ért a labdába, de a játékvezetők szerint zavarta Donnarumma kilátását Andy Robertson a kapu előtt.

„Ha csak 1–0-val mentünk volna a félidőre, az is szerencsés lett volna. A City egyértelműen jobb volt, uralták a játékot, mi pedig rengeteget hibáztunk a labdakihozataloknál. A tizenegyesről csak annyit láttam, hogy volt kontakt, de utána a támadó pontosan úgy tudta letenni a lábát, ahogy akarta. A hét jól indult és nagyon rosszul ért véget. A mai meccsen a City összességében jobb volt. Fejlődnünk kell, de ezt a meccs nélkül is tudtam. Láttam egy csapatot, amely próbált visszajönni, de ma ez nem volt elég” – mondta Slot.

Van Dijk csak gratulálni tudott

A szakértők szerint rossz döntés született

A korábbi liverpooli középpályás, Danny Murphy szerint a gólt „meg kellett volna adni”, mivel Andy Robertson „nem volt Donnarumma látómezejében”. A Manchester United egykori védője, Gary Neville a Sky Sports közvetítésében úgy fogalmazott, hogy „nem biztos” benne, helyes volt-e a döntés, mert Robertson „Donnarumma bal oldalán állt”, és nem volt meggyőződve arról, hogy a City kapusa „egyáltalán elérhette volna a labdát”.