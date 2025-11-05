A 45. percben történt az eset: Luis Díaz hátulról, lendületből, páros lábbal csúszott rá Asraf Hakimi bal lábára, úgy, hogy esélye sem volt a labdaszerzésre. A bíró, Maurizio Mariani először sárga lapot akart adni érte, de a VAR-vizsgálat után helyesen mutatta fel a piros lapot. Hakimi percekig a földön maradt a könnyeivel küszködve, majd mankóval távozott a meccs után a stadionból. A fotók alapján a bokája súlyosan megsérült.

Luis Díazt kiállította a játékvezető a Hakiminek okozott sérülés miatt a PSG-Bayern BL-meccsen

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A német szakértők sem vitatják: járt a piros lap Luis Díaznak

Még a német elemzők is egyetértenek abban, hogy Diaz tettének semmi keresnivalója nem volt a pályán.

Lutz Wagner, korábbi FIFA-játékvezető a Bildnek nyilatkozva fölöslegesnek és túlfűtöttnek nevezte a mozdulatot: „Egyértelmű kiállítás. Ilyen belépővel nem lehet védekezni.” Manuel Gräfe, a Bundesliga legismertebb korábbi bírója szerint Díaz „ollós mozdulattal veszélyeztette az ellenfél testi épségét”, a VAR döntése tehát teljesen jogos volt.

A Bayern és Luis Díaz hivatalos bocsánatkérése azonban még mindig elmaradt, sem a játékos, sem a klub nem posztolt az esettel kapcsolatban.

Vincent Kompany, a bajorok vezetőedzője csak annyit mondott: „A legfontosabb, hogy Hakimi mielőbb felépüljön.”

A kérdés most már csak az, hány meccses eltiltás vár Díazra, és meddig marad harcképtelen Hakimi. Francia sajtóértesülések szerint a marokkói védő legalább két-három hét pihenőre szorul.

„Egy egész nemzetet feldühítettél!” – dühöng az internet

Luis Díaz Instagram-oldalát elárasztották a kommentek, amelyek között a felháborodás, a düh és az irónia is bőven megfér. Jellemző, hogy van, aki gratulál a Bayern kolumbiai játékosának, illetve Hakimin élcelődik. Egyesek Kolumbia és Marokkó közötti összeütközést vizionálnak. Íme, néhány jellemző hozzászólás Luis Díaz legutóbbi bejegyzése alá:

Az arabok nem tudnak mást, csak sírni.

A játék része, de az a szerelés tényleg durva volt. Tisztelet Asraf Hakiminek, hogy erős maradt.

Luis, mit gondolsz Hakimiről? Nem tudod, 40 milliót ér! Máshogy nem tudod megállítani!

Szép munka, Luis!

Szélső nélkül hagytál minket.

Egy egész nemzetet feldühítettél!

Imádkozz az Úrhoz, hogy Kolumbia soha ne jöjjön Marokkóba! Nagyon „jó” fogadtatásban lesz részed!

A kommentmező tehát már-már nemzetközi szócsatába torkollott – a latin-amerikai és arab szurkolók egymásnak estek, miközben a semleges nézők inkább undorral és megdöbbenéssel figyelték az eseményeket.