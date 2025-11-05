A 45. percben történt az eset: Luis Díaz hátulról, lendületből, páros lábbal csúszott rá Asraf Hakimi bal lábára, úgy, hogy esélye sem volt a labdaszerzésre. A bíró, Maurizio Mariani először sárga lapot akart adni érte, de a VAR-vizsgálat után helyesen mutatta fel a piros lapot. Hakimi percekig a földön maradt a könnyeivel küszködve, majd mankóval távozott a meccs után a stadionból. A fotók alapján a bokája súlyosan megsérült.
A német szakértők sem vitatják: járt a piros lap Luis Díaznak
Még a német elemzők is egyetértenek abban, hogy Diaz tettének semmi keresnivalója nem volt a pályán.
Lutz Wagner, korábbi FIFA-játékvezető a Bildnek nyilatkozva fölöslegesnek és túlfűtöttnek nevezte a mozdulatot: „Egyértelmű kiállítás. Ilyen belépővel nem lehet védekezni.” Manuel Gräfe, a Bundesliga legismertebb korábbi bírója szerint Díaz „ollós mozdulattal veszélyeztette az ellenfél testi épségét”, a VAR döntése tehát teljesen jogos volt.
A Bayern és Luis Díaz hivatalos bocsánatkérése azonban még mindig elmaradt, sem a játékos, sem a klub nem posztolt az esettel kapcsolatban.
Vincent Kompany, a bajorok vezetőedzője csak annyit mondott: „A legfontosabb, hogy Hakimi mielőbb felépüljön.”
A kérdés most már csak az, hány meccses eltiltás vár Díazra, és meddig marad harcképtelen Hakimi. Francia sajtóértesülések szerint a marokkói védő legalább két-három hét pihenőre szorul.
„Egy egész nemzetet feldühítettél!” – dühöng az internet
Luis Díaz Instagram-oldalát elárasztották a kommentek, amelyek között a felháborodás, a düh és az irónia is bőven megfér. Jellemző, hogy van, aki gratulál a Bayern kolumbiai játékosának, illetve Hakimin élcelődik. Egyesek Kolumbia és Marokkó közötti összeütközést vizionálnak. Íme, néhány jellemző hozzászólás Luis Díaz legutóbbi bejegyzése alá:
- Az arabok nem tudnak mást, csak sírni.
- A játék része, de az a szerelés tényleg durva volt. Tisztelet Asraf Hakiminek, hogy erős maradt.
- Luis, mit gondolsz Hakimiről? Nem tudod, 40 milliót ér! Máshogy nem tudod megállítani!
- Szép munka, Luis!
- Szélső nélkül hagytál minket.
- Egy egész nemzetet feldühítettél!
- Imádkozz az Úrhoz, hogy Kolumbia soha ne jöjjön Marokkóba! Nagyon „jó” fogadtatásban lesz részed!
A kommentmező tehát már-már nemzetközi szócsatába torkollott – a latin-amerikai és arab szurkolók egymásnak estek, miközben a semleges nézők inkább undorral és megdöbbenéssel figyelték az eseményeket.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!