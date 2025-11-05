Live
A PSG–Bayern Bajnokok Ligája-rangadó nemcsak a 2-1-es párizsi győzelem miatt marad emlékezetes, hanem egy horrorisztikus belépő miatt is. Luis Díaz hátulról, páros lábbal szállt bele Asraf Hakimibe – a marokkói sztár sérülten, sírva hagyta el a pályát. A német szakértők szerint is egyértelmű piros lap járt, ám egyelőre a Bayern és Díaz sem kért bocsánatot. A közösségi médiában pedig elszabadultak az indulatok – a marokkói és kolumbiai drukkerek kommentháborúja borzolja az internetet.

A 45. percben történt az eset: Luis Díaz hátulról, lendületből, páros lábbal csúszott rá Asraf Hakimi bal lábára, úgy, hogy esélye sem volt a labdaszerzésre. A bíró, Maurizio Mariani először sárga lapot akart adni érte, de a VAR-vizsgálat után helyesen mutatta fel a piros lapot. Hakimi percekig a földön maradt a könnyeivel küszködve, majd mankóval távozott a meccs után a stadionból. A fotók alapján a bokája súlyosan megsérült.

Luis Díazt kiállította a játékvezető a Hakiminek okozott sérülés miatt a PSG-Bayern BL-meccsen
Luis Díazt kiállította a játékvezető a Hakiminek okozott sérülés miatt a PSG-Bayern BL-meccsen 
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A német szakértők sem vitatják: járt a piros lap Luis Díaznak

Még a német elemzők is egyetértenek abban, hogy Diaz tettének semmi keresnivalója nem volt a pályán.

Lutz Wagner, korábbi FIFA-játékvezető a Bildnek nyilatkozva fölöslegesnek és túlfűtöttnek nevezte a mozdulatot: „Egyértelmű kiállítás. Ilyen belépővel nem lehet védekezni.” Manuel Gräfe, a Bundesliga legismertebb korábbi bírója szerint Díaz „ollós mozdulattal veszélyeztette az ellenfél testi épségét”, a VAR döntése tehát teljesen jogos volt.

A Bayern és Luis Díaz hivatalos bocsánatkérése azonban még mindig elmaradt, sem a játékos, sem a klub nem posztolt az esettel kapcsolatban.

Vincent Kompany, a bajorok vezetőedzője csak annyit mondott: „A legfontosabb, hogy Hakimi mielőbb felépüljön.”

A kérdés most már csak az, hány meccses eltiltás vár Díazra, és meddig marad harcképtelen Hakimi. Francia sajtóértesülések szerint a marokkói védő legalább két-három hét pihenőre szorul.

„Egy egész nemzetet feldühítettél!” – dühöng az internet

Luis Díaz Instagram-oldalát elárasztották a kommentek, amelyek között a felháborodás, a düh és az irónia is bőven megfér. Jellemző, hogy van, aki gratulál a Bayern kolumbiai játékosának, illetve Hakimin élcelődik. Egyesek Kolumbia és Marokkó közötti összeütközést vizionálnak. Íme, néhány jellemző hozzászólás Luis Díaz legutóbbi bejegyzése alá:

  • Az arabok nem tudnak mást, csak sírni.
  • A játék része, de az a szerelés tényleg durva volt. Tisztelet Asraf Hakiminek, hogy erős maradt.
  • Luis, mit gondolsz Hakimiről? Nem tudod, 40 milliót ér! Máshogy nem tudod megállítani!
  • Szép munka, Luis!
  • Szélső nélkül hagytál minket.
  • Egy egész nemzetet feldühítettél!
  • Imádkozz az Úrhoz, hogy Kolumbia soha ne jöjjön Marokkóba! Nagyon „jó” fogadtatásban lesz részed!

A kommentmező tehát már-már nemzetközi szócsatába torkollott – a latin-amerikai és arab szurkolók egymásnak estek, miközben a semleges nézők inkább undorral és megdöbbenéssel figyelték az eseményeket.

