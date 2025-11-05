A címvédő Paris Saint-Germain hazai pályán szenvedett vereséget a Bayern Münchentől a Bajnokok Ligája alapszakászank negyedik fordulójában. A németek 2-1-es győzelmében kulcsszerepet játszott a két gólt szerző Luis Díaz, aki a kiállításával alighanem a franciák szépítő találatához is hozzájárult.

Luis Díaz (fehérben) nem kímélte Achraf Hakimit

Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Luis Díaz kétes rekordja

A 28 éves kolumbiai csatár, akit 2022-ben 40 millió eurónak megfelelő összegért vett meg a Liverpool az FC Portótól, idén nyáron már 70 millió euróért került a Bayern Münchenhez. Liverpoolban nem nagyon bánták a távozását, Münchenben viszont örültek az érkezésének.

This is one of the most reckless tackles I’ve ever seen. Luis Díaz may very well have ended Achraf Hakimi’s season…and the prime of his career.



What on Earth is he doing? pic.twitter.com/PbxQ7bk55L — Zach Lowy (@ZachLowy) November 4, 2025

A kedd esti párizsi mérkőzésen egészen az első félidő ráadásáig úgy nézett ki, hogy két góljával ő lesz a meccs hőse, csakhogy a 45+3. percben értelmezhetetlen brutalitással csúszott be hátulról Achraf Hakiminak, amiért teljesen jogosan piros lapot kapott Luis Díaz.

A PSG marokkói sztárja sírva hagyta el a pályát két segítő vállára támaszkodva. Luis Díaz ekkor már érezte, hogy ostobaságot csinált és próbálta vigasztalni Hakimit, aki ettől aligha fog gyorsabban gyógyulni.

Hakimi was in tears as he was treated following a challenge made by Luis Diaz.



Diaz received a red card for the tackle and was sent off.



Awful scenes for one of the best fullbacks in the world. pic.twitter.com/yptzLL511v — ESPN FC (@ESPNFC) November 4, 2025

Díaz ezzel Antoine Griezmann után a BL-történetének második olyan játékosa lett, aki két gólt szerzett egy meccsen, majd piros lapot kapott.

Mi lesz Hakimivel?

A BL-címvédő francia klubhoz közeli források úgy értesültek, hogy bár Díaz becsúszása kegyetlen volt, Hakimi szerencsésnek mondhatja magát, és várhatóan 3-5 hét kihagyással megússza az esetet. A PSG várakozásai szerint decembere elején már ismét pályán lehet a szárnyvédő.

Luis Díaz egy meccses eltiltása biztos, de nem kizárt, hogy az UEFA Fegyelmi Bizottsága hozzá tesz még egyet.

A találkozó után Luis Enrique, a PSG edzője elmondta, kemény meccset játszott a két csapat és várható volt, hogy sérülés lesz a dolog vége.

Egyébiránt nem Hakimi az egyetlen, akit sérülés miatt kellett lecserélnie a franciák edzőjének: Ousmane Dembélé is egy durva belépő miatt sántikált le a 25. percben. A világbajnok és aranylabdás csatár az idei szezonban már harmadszor sérült meg, a PSG eddigi 16 meccséből 7-et kellett kihagynia és összesen 44 napig nem volt bevethető állapotban.