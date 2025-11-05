A címvédő Paris Saint-Germain hazai pályán szenvedett vereséget a Bayern Münchentől a Bajnokok Ligája alapszakászank negyedik fordulójában. A németek 2-1-es győzelmében kulcsszerepet játszott a két gólt szerző Luis Díaz, aki a kiállításával alighanem a franciák szépítő találatához is hozzájárult.
Luis Díaz kétes rekordja
A 28 éves kolumbiai csatár, akit 2022-ben 40 millió eurónak megfelelő összegért vett meg a Liverpool az FC Portótól, idén nyáron már 70 millió euróért került a Bayern Münchenhez. Liverpoolban nem nagyon bánták a távozását, Münchenben viszont örültek az érkezésének.
A kedd esti párizsi mérkőzésen egészen az első félidő ráadásáig úgy nézett ki, hogy két góljával ő lesz a meccs hőse, csakhogy a 45+3. percben értelmezhetetlen brutalitással csúszott be hátulról Achraf Hakiminak, amiért teljesen jogosan piros lapot kapott Luis Díaz.
A PSG marokkói sztárja sírva hagyta el a pályát két segítő vállára támaszkodva. Luis Díaz ekkor már érezte, hogy ostobaságot csinált és próbálta vigasztalni Hakimit, aki ettől aligha fog gyorsabban gyógyulni.
Díaz ezzel Antoine Griezmann után a BL-történetének második olyan játékosa lett, aki két gólt szerzett egy meccsen, majd piros lapot kapott.
Mi lesz Hakimivel?
A BL-címvédő francia klubhoz közeli források úgy értesültek, hogy bár Díaz becsúszása kegyetlen volt, Hakimi szerencsésnek mondhatja magát, és várhatóan 3-5 hét kihagyással megússza az esetet. A PSG várakozásai szerint decembere elején már ismét pályán lehet a szárnyvédő.
Luis Díaz egy meccses eltiltása biztos, de nem kizárt, hogy az UEFA Fegyelmi Bizottsága hozzá tesz még egyet.
A találkozó után Luis Enrique, a PSG edzője elmondta, kemény meccset játszott a két csapat és várható volt, hogy sérülés lesz a dolog vége.
Egyébiránt nem Hakimi az egyetlen, akit sérülés miatt kellett lecserélnie a franciák edzőjének: Ousmane Dembélé is egy durva belépő miatt sántikált le a 25. percben. A világbajnok és aranylabdás csatár az idei szezonban már harmadszor sérült meg, a PSG eddigi 16 meccséből 7-et kellett kihagynia és összesen 44 napig nem volt bevethető állapotban.
A Bayernnél is dühöngenek
A németek szerint a franciák is ugyanolyan kemények voltak, mint ők. A bajorok többek között azt vetik Maurizio Mariani játékvezető szemére, hogy, amikor Fabián Ruíz futtában fejbe rúgta a földön fekvő Joshua Kimmichet, az olasz még csak meg sem állította a meccset, nemhogy lapot adott volna a spanyolnak.