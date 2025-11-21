November 4-én, Párizsban mindkét müncheni gólt Luis Díaz szerezte, de az Asraf Hakimi elleni durva szabálytalansága miatt már a szünet előtt piros lapot kapott. A marokkói futballista - akit az év játékosának választottak Afrikában - azóta nem is játszott a francia csapatban.

Luis Díaz hárommeccses eltiltást kapott az UEFA-tól

Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Luis Díaz eltiltása sokkolta a Bayern Münchent

A PSG elleni rangadó után még a német szakértők is egyöntetűen elítélték a kolumbiai támadó megmozdulást. A kiállítás jogossága felől nem, csak az eltiltás mértékét illetően lehetett vita.

A Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany úgy számolt, hogy csak az Arsenal elleni, szerdai BL-meccsen nem számíthat Díazra, de most kiderült, hogy a dél-amerikai csatár a Sporting (december 9.) és az Union St Gilloise (január 21.) ellen sem játszhat. Ennek értelmében a Liverpool korábbi csatára leghamarabb a Bajnokok Ligája alapszakaszának zárókörében, a PSV Eindhoven otthonában térhet vissza (január 28.).

A Bild értesülései szerint az UEFA által kiszabott büntetés meglepetésként érte a bajor klubot, amely fontolgatja, hogy fellebbezést nyújt be az ítélet ellen.

A német csapat százszázalékos teljesítménnyel vezeti a BL alapszakaszának tabelláját. Rajta kívül még az Arsenal és Internazionale hibátlan.