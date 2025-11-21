November 4-én, Párizsban mindkét müncheni gólt Luis Díaz szerezte, de az Asraf Hakimi elleni durva szabálytalansága miatt már a szünet előtt piros lapot kapott. A marokkói futballista - akit az év játékosának választottak Afrikában - azóta nem is játszott a francia csapatban.
Luis Díaz eltiltása sokkolta a Bayern Münchent
A PSG elleni rangadó után még a német szakértők is egyöntetűen elítélték a kolumbiai támadó megmozdulást. A kiállítás jogossága felől nem, csak az eltiltás mértékét illetően lehetett vita.
A Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany úgy számolt, hogy csak az Arsenal elleni, szerdai BL-meccsen nem számíthat Díazra, de most kiderült, hogy a dél-amerikai csatár a Sporting (december 9.) és az Union St Gilloise (január 21.) ellen sem játszhat. Ennek értelmében a Liverpool korábbi csatára leghamarabb a Bajnokok Ligája alapszakaszának zárókörében, a PSV Eindhoven otthonában térhet vissza (január 28.).
A Bild értesülései szerint az UEFA által kiszabott büntetés meglepetésként érte a bajor klubot, amely fontolgatja, hogy fellebbezést nyújt be az ítélet ellen.
A német csapat százszázalékos teljesítménnyel vezeti a BL alapszakaszának tabelláját. Rajta kívül még az Arsenal és Internazionale hibátlan.
- Kapcsolódó cikkek:
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!