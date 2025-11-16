A Puskás Akadémia támadója a meccs első gólját szerezte, de természetesen ennek sem tudott örülni. „Nyilván jobban örültem volna, ha nyerünk és nem rúgok gólt. De nagyon szomorú vagyok. Tényleg így is hogy gólt rúgtam, mert nehéz bármit is mondani. Komor hangulat van az öltözőben, mindenki nagyon csalódott. Nagyon szerettük volna megcsinálni, de sajnos nem sikerült” – mondta Lukács Dániel.

Lukács Dániel gólja után még hatalmas volt az öröm

Fotó: Mirkó István

Lukács Dániel szerint az öltözőben nem hangzott el túl sok minden

Marco Rossi szövetségi kapitány alig szólt valamit a sajtótájékoztatón, Szoboszlai Dominik is csak egy-egy szót mondott a televízióban, Csányi Sándor, az MLSZ elnöke pedig a harmadik kérdés után otthagyta az újságírókat.

„Mindenki maga alatt van. Nagyon szerettük volna megcsinálni ezt a meccset, de sajnos nem sikerült. Tudtuk, hogy a 80. perc után rugdossák majd befelé a labdákat, mert ebben nagyon jók, és sajnos be is jött nekik. A Puskás Akadémia támadója – aki Szoboszlai Dominik beadásából már a harmadik percben megszerezte a vezetést a magyar válogatott számára – elmondta, hogy Rossi és Szoboszlai is megszólalt a lefújás után, de „amit mondtak, az maradjon az öltözőben”.

„Nem nagyon tudtak mit mondani. Igazából tényleg mindenki nagyon csalódott volt, úgyhogy amit mondott, azt meg az öltözőben hagynám inkább. Síri csend volt” – árulta el Lukács. „Most kiderül, hogy milyen jó sportemberek vagyunk, aztán jövőre meglátjuk, hogy mi lesz” – tette hozzá.