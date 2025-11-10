Harry Maguire eredetileg Jacob Harry Maguire néven született, de az édesanyja már a csecsemőkorában eldöntötte, hogy inkább a második keresztnevét használja.

Nem ez történt a rangadón, amit a fotó sugall: Maguire és a ManUnited a Liverpool fölé nőtt az október 19-i rangadón

Fotó: PETER POWELL / AFP

„Mindenki Jakey-nek hívott, és anyukám utálta” – mesélte a 31 éves védő. „Három hónapos lehettem, amikor eldöntötte, hogy inkább Harry legyek. Amikor betöltöttem a 18-at, hivatalosan is megváltoztattam a nevem.”

Maguire megnyert csatái

Maguire néhány hete a Liverpool elleni rangadón kulcsszerepet játszott a Manchester United győzelmében, miután a 84. percben győztes gólt fejelt. Ezzel újra bizonyított a benne kételkedő szurkolóknak. A magyar futballrajongók számára különösen érdekes volt az összecsapás, hiszen Szoboszlai Dominik is a pályán volt, ám azon az estén Maguire vitte el a show-t.

A SportBible cikke szerint a névváltoztatás története jól mutatja, milyen tudatosan alakította már fiatalon a saját identitását.

Az elmúlt években Maguire rengeteg kritikát kapott, mémek és gúny tárgya lett, de mostanra bebizonyította, hogy képes felállni.

Ahogy az Origo Sport korábban megírta: már nem az a zavarodott, önbizalom-hiányos védő, akit kinevettek, hanem egy rutinos, higgadt vezéregyéniség, aki mentálisan is megerősödött.

Most, hogy kiderült, már a nevében is tudatos döntést hozott fiatalon, talán érthetőbb, miért képes ma is kitartani minden kritikával szemben. A fiú, akit egykor Jakey-nek hívtak, ma már Harry Maguire – és a Manchester United hőse.