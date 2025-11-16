„Troy Parrott mesterhármasa juttatta pótselejtezőbe Írországot, a legvégén sokkolva Magyarországot” – írják a az írek a magyar–ír vb-selejtező után. Troy Parrott parádés mesterhármast szerzett – harmadik gólját a hosszabbítás legvégén –, ezzel a világbajnoki pótselejtezőbe repítette az ír válogatottat, és egyben összetörte a magyarok álmait az utolsó pillanatban.

Troy Parrott lett a magyar–ír meccs hőse

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A magyar–ír meccs után ünnepelnek a vendégek

Az ír futballtörténelem egyik legemlékezetesebb hetéről beszélnek az írek, miután Parrott két góljával előbb csütörtökön Portugáliát verték Dublinban, majd mesterhármasával a pótselejtezőkbe lőtte csapatát a Puskás Arénában.

„Azt mondtam a Portugália elleni meccs után, hogy ez az, amiről az ember álmodni szokott, de azt hiszem, ma este… soha nem lesz ennél jobb éjszakám az életben” – mondta Parrott a vad ünneplések közepette, röviddel a gólja és a hármas sípszó után. „Ez egy tündérmese. Ilyet még álmodni sem lehet. Nincsenek szavaim arra, amit most érzek” – mondta Parrott, aki elsírta magát a közvetítésben.

FT: 🇭🇺 2-3 🇮🇪

An emotional Troy Parrott reacts to securing a play-off place for Ireland in Budapest.



'This is why we love football because things like this can happen... I love where I'm from, my family are here, this means the world to me.'



📺 @rte2 @rteplayer pic.twitter.com/JnWcRdmt4b — RTÉ Sport (@RTEsport) November 16, 2025

Természetesen a vendégek öltözője sem volt csendes, óriási ünneplést csaptak a Puskás Arénában: