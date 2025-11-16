A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap 3-2-re kikapott az írektől vb-selejtezőn a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese hiába vezetett kétszer is a mérkőzésen, az írek az utolsó pillanatban megfordították a mérkőzést, és ők harcolhatnak tovább a vb-részvételért a márciusi pótselejtezőn. A magyar-ír meccs legjobb képei beszédesek a történteket illetően.
A magyar válogatott Lukács Dániel és Varga Barnabás ravasz, illetve zseniális góljával kétszer is vezetett az írek elleni vb-selejtezőn, a lefújás pillanatában viszont 60 ezer magyar drukker állt szótlanul a helyén. A magyar-ír meccset ugyanis megnyerték a vendégek, így ők készülhetnek a márciusi pótselejtezőre nekünk pedig maradt az újabb csalódás.
A magyar-ír meccs legjobb képei
Fotós kollégánk is végig a pálya mellett dolgozott, így megörökítette a felemelő és a letaglózó pillanatokat is. A legjobb fotókból készült galériát érdemes átlapozni.
A magyar válogatott drámai meccsen bukta el az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőt
