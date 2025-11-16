Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Olvasta már?

Kiszivárgott: Zelenszkij utódját már név szerint találgatják

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap 3-2-re kikapott az írektől vb-selejtezőn a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese hiába vezetett kétszer is a mérkőzésen, az írek az utolsó pillanatban megfordították a mérkőzést, és ők harcolhatnak tovább a vb-részvételért a márciusi pótselejtezőn. A magyar-ír meccs legjobb képei beszédesek a történteket illetően.

A magyar válogatott Lukács Dániel és Varga Barnabás ravasz, illetve zseniális góljával kétszer is vezetett az írek elleni vb-selejtezőn, a lefújás pillanatában viszont 60 ezer magyar drukker állt szótlanul a helyén. A magyar-ír meccset ugyanis megnyerték a vendégek, így ők készülhetnek a márciusi pótselejtezőre nekünk pedig maradt az újabb csalódás.

Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Biztos kitalálták, hogy ez a kép a magyar-ír meccs lefújása után készült
Fotó: Polyák Attila 

A magyar-ír meccs legjobb képei

Fotós kollégánk is végig a pálya mellett dolgozott, így megörökítette a felemelő és a letaglózó pillanatokat is. A legjobb fotókból készült galériát érdemes átlapozni.

Magyarország-Írország
Magyarország-Írország
Magyarország-Írország
Magyarország-Írország
Magyarország-Írország
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Labdarúgó vb-selejtező - Magyarország-Írország
Galéria: Magyarország - Írország VB selejtező
1/28
A magyar válogatott drámai meccsen bukta el az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőt

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!