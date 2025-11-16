A magyar válogatott Lukács Dániel és Varga Barnabás ravasz, illetve zseniális góljával kétszer is vezetett az írek elleni vb-selejtezőn, a lefújás pillanatában viszont 60 ezer magyar drukker állt szótlanul a helyén. A magyar-ír meccset ugyanis megnyerték a vendégek, így ők készülhetnek a márciusi pótselejtezőre nekünk pedig maradt az újabb csalódás.

Biztos kitalálták, hogy ez a kép a magyar-ír meccs lefújása után készült

Fotó: Polyák Attila

A magyar-ír meccs legjobb képei

Fotós kollégánk is végig a pálya mellett dolgozott, így megörökítette a felemelő és a letaglózó pillanatokat is. A legjobb fotókból készült galériát érdemes átlapozni.