Mi lesz veled, magyar labdarúgás? A magyar válogatott múlt vasárnap drámai körülmények között maradt alul Írországgal szemben, egy olyan mérkőzésen, amelyben volt remény, eufória, döbbenet és letaglózó fordulat is.
Lukács Dániel remek fejese után Troy Parrott 11-esből egalizált, majd Varga Barnabás hihetetlen bombája után talán már mindenki elhitte, hogy megvan a vb-pótselejtező. De nem így lett, Parrott ugyanis előbb a 80., majd a 96. percben is betalált az eredmény tartására koncentráló magyarok ellen. Így a mieink kiestek, Írország pedig készülhet a csehek elleni ráadásra. A vasárnapi vereség óta mindenki ezt a meccset elemzi, keresi az okokat, a tanulságokat, a hogyan továbbot.
Csütörtök este 20 órakor pedig az alábbi YouTube-videóban az említett trió is kibeszélte a mérkőzést, mellette pedig természetesen a magyar foci múltját, jelenét és lehetséges jövőjét.
Meghaltunk? Először Orbán Viktor válaszolt a kérdésre:
Nem kicsit, nagyon. Aki ott volt a stadionban, olyan történt, amilyet én még nem tapasztaltam soha. Sok szomorú pillanatot láttam, de hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion, olyat még nem. Ez egy olyan esemény, amely mindenkit nagyon megrázott.
Orbán Viktor édesanyja koncerten járt a Zeneakadémián, de ő is azt kérdezte, hogy miért kellett lecserélni Lukácsot?
Bognár György szerint nem szabad fejeket követelni, és nem szabad elfelejteni Szoboszlai utolsó perces gólját az izlandiak ellen, amikor kijutottunk az Eb-re. Most nem, akkor nekünk kedvezett az, ami a meccs hajrájában történt.
Hajdú B. István a finnek elleni vb-selejtezőt idézte fel, amikor a finnek lőttek öngólt, ami a magyarok számára akkor vb-pótselejtezőt jelentett. "Akkor a finnek is azt mondták, hogy ez csak velük történhet meg? Nem."
Nem a 96. perccel volt a gond
Hajdú B. István szerint túl sok volt a "ha" a meccsen, erre Bognár azt mondta: nem a 96. perccel volt a gond. Szerinte az írek jól tudták, hogy az utolsó 10-15 percben be fogják ívelgetni a labdát, mi passzívak voltunk, Szoboszlaiék 3-4 percig is ezt csinálták, pedig a harmadik gól megszerzésére kellett volna törekedni. Arra gondoltak: jó nekünk az, hogy vezetünk 2-1-re. De a harmadik magyar gól döntötte volna el a meccset, amit mi nem provokáltunk. Saját magunkat beszorítottuk.
"Minden osztályban tanítják, hogyan kell egy kapu elé beívelt labdát semlegesíteni. ez egy feladat, egy mozdulatsor, de nem tudtuk megoldani" - jegyezte meg Orbán Viktor.
"Az utolsó ívelésnél nem kellett volna mindenáron fejelni, de én nem ebben látom a problémát, hanem a passzivitásban" - szúrta közbe a Paks edzője.
A miniszterelnök megjegyezte, azért sajnálta a mostani vereséget, mert a magyarok az írek fölé kerekedtek ezen a mérkőzésen, ezért is volt óriási csalódás a mostani, vasárnapi végeredmény. Hozzátette, a magyar futball következő tíz évének a teendőit ennek ellenére nem egyetlen mérkőzés egyetlen jelenete alapján kell meghatározni.
Most még kóválygunk, senki nem rendezte össze még ezt az egészet logikusan, de jövő héten a magyar futball vezetőitől elvárható, hogy a következő világbajnokság is fókuszba kerüljön. Az Eb is fontos, de a vb olyan, mint az olimpia
- fogalmazott Orbán Viktor.
Bognár György erre úgy reagált, Rossit nem szabad felállítani, aki már az Eb-re felépíthet egy olyan csapatot, amely versenyképes lehet.
A dánok az 1986-os vb-n hetet kaptak, pár évre rá Eb-t nyertek. Mi pedig az 1986-os kudarcot azóta sem tudtuk feldolgozni
- utalt Bognár György arra a világbajnokságra, amelyen még ő is ott volt játékosként.
De mi legyen Rossival?
Bognár szerint győzködni kell. Orbán Viktor sms-t váltott Marco Rossival. Mint elmondta, ő nincs döntési helyzetben, de a sportot úgy általában, és a futballt is a kormányzat segíti. "Segítek, mindenkit biztatok, bátorítok, engem mindig megtalálnak, de senki helyett nem fogom azt mondani, hogy Rossi menjen vagy maradjon" - jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint semmiképpen nem szabad beleszólni a sportszakmai munkába.
Hozzátette, ő a magyar edzőket pártolja, de Bognár Györgyön kívül nem lát olyan magyar szakvezetőt, aki követelné a lehetőséget azáltal, hogy jó eredményeket ér el.
Dárdai Pált nem tudjuk, hogy van most a futballal, nem tudjuk, hogy most benne van-e a misében. Ha körülnézünk a magyar pályákon, és mondani kellene olyan edzőt, akit a szurkolók is támogatnak... Nehéz lenne kit megnevezni
- mondta Orbán Viktor.
Bognár szerint nem rosszabbak a magyar edzők, és az elmúlt 20-30 évben nem hoztak semmi extrát a magyar labdarúgásba a külföldiek. "Újdonságot a magyar futballba utoljára 40 éve Mezey György hozott be. Henk ten Cate? Parádés edzéseket tartott, de nem tudott meccselni. Rebrov? Eredményes volt, de nézhetetlen volt a csapata játéka. Céltudatos, eredményes - lehet így is nézni" - jelentette ki Bognár György, hozzátéve, hogy Rossi elküldése a legbutább döntés lenne.
"Ha a világbajnoki szereplés ennyire fontos, akkor négy évre kellene csapatot összeállítani, és a következő két évben kellene beépíteni a fiatalokat, hogy négy év múlva több esélyünk legyen" - emelte ki Hajdú B. István, akivel Bognár nem ért egyet. Szerinte ugyanis a futballban minden mérkőzés fontos és óriási az elvárás, nem lehet kettő és négy évekről beszélni.
Orbán Viktor szerint a fiatalok nem ismerik azt az érzést, amikor úgy is van közünk a világ legjobbjaihoz, hogy magyar is van köztük. Mint elmondta, ő egy Arsenal-Manchester meccsnél sokkal szívesebben megnéz egy Paks-Nyíregyháza bajnokit.
"Most lehet nyugodtan beszélni mindenről, megegyezéseket lehet kötni, és ad hozzá segítséget a kormány, de nem szól bele a sportszakmába. Az időt, amit nyertünk, azt viszont jól kell felhasználni" - jegyezte meg a miniszterelnök.
Mi legyen a munkaterv?
Bognár György szerint posztra kellene képezniük a játékosokat az akadémiáknak, és nem egymással kellene versenyezniük. Az lenne a feladatuk, mint ami régen a grundoké volt. Egyénileg kell képezniük a játékosokat, mert a technikai képzettségük a mieinknek nem megfelelő. "Az elmúlt 10-15 évben nem jöttek olyan eredmények, mint amire számítottunk."
Orbán Viktor ezek után így beszélt: "Az akadémiai országos rendszerben is felelősségem van. A végén egyet fogok érteni azzal, amit a mester mond, de máshogy jutok el oda. Azt a kérdést kell feltenni, hogy mi van a gyerekekkel? Nincsenek grundok, rendben. De hol vannak a gyerekek? Ezt kell megértenünk, hogy ma nem találkoznak azzal a szenvedéllyel a futball iránt, ami korábban jellemző volt. Hogy mi van a németeknél? Rögtön látom, hogy aki ott kiemelkedik, nem biztos, hogy a kényelmes német világból érkezett, hanem onnan, ahol van grund, ahol futballozik az utca gyereke. Erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a gyerekek szenvedélyes játékformációban, fiatalon rúgják a labdát."
Különleges véleménye van Orbán Viktornak az akadémiákról. Szerinte nem lenne szükség akadémiákra, ha az első osztályú kluboknak lenne pénzük a megfelelő utánpótlásrendszerre, megfelelő edzőkkel, szakemberekkel.
Ez egy összeg, de ma minden magyar klub tőkehiányos. Egyik csapat sem tudna évente 4-700 millió forintot erre költeni. A kormányzat dolga az utánpótlás felkarolása. Ha a klubok kapnák ezt a pénzt, jó eséllyel azt nem a fiatalokra költenék. Ezért van szükség mégis az akadémiákra. Ha a klubok megerősödnek tőkeoldalról, akkor nem kell majd állami akadémiai rendszert működtetni.
- nyilatkozta Orbán Viktor.
Tv, jogdíj, szerencsejáték - a kluboknak innen vannak bevételeik, de a tulajdonosok mégis súlyos összegeket buknak el a miniszterelnök szerint. Nem ismer profitábilis klubot, utoljára Hemingway Honvédja volt ilyen.
Hogy adjuk a pénzt? Szalai Ádám leül minden akadémiai vezetővel az év elején, és megkérdezi, mit várhat tőlük. Más a célja egy Ferencvárosnak és más egy Kisvárdának, egy Felcsútnak. Ezért más a követelményrendszer. Megegyeznek a játékpercekről, a feltételekről, a pénzt pedig a sportállamtitkársánál dolgozó Szalai Ádám által kialakított konzultáció alapján kapják meg az akadémiák, árulta el Orbán Viktor.
Reméli, tíz év múlva már nem lesz szükség akadémiai rendszerre, mert a kluboknak megfelelő utánpótlásrendszerük lesz. Bognár szerint ehhez van is elegendő szakember. "A szakemberképzéssel nincsen gond. Túl sok a fiatal, nem ártana, ha az idősebb edzők mellett dolgozhatnának" - jelentette ki a Paks edzője, megemlítve, hogy Gera Zoltán és Szélesi Zoltán is rögtön U21-es szövetségi edző lett, miután abbahagyta a pályafutását.
2014 óta nem nyert magyar edző bajnokságot az NB I-ben, hívta fel a figyelmet Hajdú B. István, ezzel arra célozva, hogy nem véletlen, külföldön nincsenek ismert magyar edzők. Bognár György szerint a szerbek, a délszlávok évtizedes előnnyel rendelkeznek, összezárnak és segítik egymást, ezért van tele a világ a szakembereikkel.
Ekkor Orbán Viktor odafordult Bognár Györgyhöz, hogy ő lenne-e szívesen szövetségi kapitány?
Én nem vagyok rá alkalmas. Kiváló feladat lenne, szakmailag alkalmas vagyok rá, de emberileg nem. Én nem tudnám tolerálni, hogy a vereséget és a győzelmeket is meg kellene magyarázni. Nem szeretnék megfelelni mindenkinek.
Ezek után arról beszéltek a meghívottak, hogy nem a holland, a német stílust kellene másolni.
"Van egy saját futballunk, vissza a 30-as évekig. Megvan a futballtradíció. Néha sikeres volt, néha nem. Van egy saját felfogásunk" - jelentette ki a miniszterelnök. Bognár György ehhez hozzáfűzte, hogy a jó dolgokat persze el lehet lesni a külföldiektől, de a magyar futballnak magyarnak és magyarosnak kell lennie.
"Ezért haltunk meg. Nekünk, akik két vb-döntőt játszottunk, nekünk ne magyarázza senki, hogy mi a futball. De e mögé kell siker, győzelem, vb-szereplés" - fűzte hozzá Orbán Viktor, majd megkérdezte a többieket, hogy megoszthatja-e az igencsak markáns véleményét. A válasz természetesen igen volt.
"Szerintem az 1990-es évek elejétől egy nagy disznóság történt. Mindenfajta finom szabályokkal úgy lett kialakítva a rendszer, hogy a nyugatiakhoz megy minden lóvé. A modern futballban a pénz fontos, és úgy vannak a csatornák alakítva, hogy a mi régiónk ne részesüljön belőle. Mi próbálkozunk, ott vagyunk a küszöbön, románok, bolgárok sem jutnak be a BL-be, de kellene ott lennie magyar csapatnak. De a nyugati pénzvilág ellenünk van. Az ő rendszerük ellen harcolva kellene elérnünk ezt a sikert" - fogalmazott Orbán Viktor.
Hol van a Szoboszlai Dominik 2?
"Én abban hiszek, hogy a jövőt a múltból összerakott mintázatok alapján lehet megtervezni. Én, amikor a nagy magyar csapatot keresem, akkor a 66-os jut az eszembe. Albertünk megvan, ő a Szoboszlai. De a Farkasunk nincsen meg. Mészöly helyén ott van Orbán, de Albert mellé kellene egy Farkas Jancsi."
Bognár szerint éppen ezért keressük a Szoboszlai kettőt. A miniszterelnök erre: "A Liverpoolnál van Farkas Erik, de ő az angol utánpótlás-válogatottban szerepel, azt mondják róla, mocorog benne valami. Oda kell figyelnünk rá! Farkas Jancsit tehát szabad keresni."
Ekkor szóba került a válogatottba 29 éveseb berobbant Lukács Dániel is. Orbán Viktor szerint az elveszett tehetségnek tartott csatárt még Kispestről ismerheti Marco Rossi. "Most épp nálunk van Felcsúton, és úgy tűnik, ez passzol hozzá, és megjött a teljesítmény."
Bognár szerint van még 20 Lukács, csak meg kell találni őket. De Lukács Dániel most megtalálta a helyét, és kijön belőle az a teljesítmény, ami megvan benne.
Orbán Viktornak a 17 éves korosztálytól van egy listája, amelyen rajta vannak a magyar tehetségek. "Talán a Wolfsburgban van egy center, délvidékről hoztuk, közel van a két méterhez, figyelni kell." Megnézte a minap az U19-es és az U21-es válogatottat is, és látott jó középhátvédeket, például olyanokat is, akik pótolhatják Orbán Willit a jövőben.
Emelkedjen-e a 12 csapatos NB I-es létszám?
Hajdú B. István szerint talán megérett a rendszer, hogy bővítsék a 12 csapatos NB I létszámát. "Szövetség és liga. Ezt a vitát nem tudom megspórolni" - nyilatkozta a miniszterelnök. "A sport 2010-ben stratégiai ágazat lett. Ekkor merült fel, hogy egy olyan embernek kellene elnöknek lennie, aki megtestesíti a sikert. Hálának tartozunk az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak, hogy ezt elvállalta. Sikerült rávennünk, hogy ebben vegyen részt, és elkezdte felépíteni az MLSZ-t. Eljutottunk onnan ide, és nem kérdés, jobb helyen vagyunk, mint akkor. De így kell szerveznünk? Külföldön, több helyen van egy liga, és a kluboknak több önállóságuk van. Nem akarom az elnök urat megsérteni, ezért nem hoztuk fel ezt a kérdést, de össze kell majd hoznunk egy családias beszélgetést, amikor erről beszélhetünk majd. Fontos ez a sportvezetői kérdés, de nem az én asztalom, hogy melyiké a jövő."
És hogy emelkedjen-e a létszám? Bognár György amondó:
Olyan elképzelés még nem volt, hogy 12 vagy 16 csapat egyetértsen. Az MLSZ-ben az ötleteket rendre megtapsolják, de mindig van 1-2 klub, amely önös érdeklből kilóg, ezért nem haladunk. Mindig megvétózza valaki.
Hajdú B. István rákérdezett a Kubatov-Bognár csörtére.
"Nem én kezdtem ezt a vitát, Kubatov belekavarodott a magyarázkodásba, de én megvédem magam, ahogy tudom. De engem ez a vita nem érdekel" - jelentette ki Bognár György.
Orbán Viktor így reagált: "Én ezt nem akarom megoldani, hogy jövök én ehhez? Én az ellenkező irányról akarok beszélni. Nem olyan nagy baj ez. Ha például nincs a gól a 96. percben, másról beszélünk most. A futball szenvedély. Nagyon jól neveltek vagyunk, és ez belefér. Mert mi az, ami Spanyolországban történik, amikor kiborul a Real elnöke? Ez szenvedély. Ha ezt kivesszük a játékból, mi marad belőle? Ez egy népi játék indulattal, szenvedéllyel. Keresem is minden hétvégén, mi történt a pályákon. A futballt sterilizálók elrontják a játékot."
Bognár György hozzátette, ő szorít a Ferencvárosnak, ugyanúgy, mint a magyar válogatottnak, nem akarja bántani, és tiszteli a klubot.
A teljes beszélgetés itt nézhető meg: