Mi lesz veled, magyar labdarúgás? A magyar válogatott múlt vasárnap drámai körülmények között maradt alul Írországgal szemben, egy olyan mérkőzésen, amelyben volt remény, eufória, döbbenet és letaglózó fordulat is.

Orbán Viktor miniszterelnök és Bognár György, a Paks vezetőedzője Hajdú B. Istvánnal tárgyalták ki a magyar labdarúgás lehetőségeit

Lukács Dániel remek fejese után Troy Parrott 11-esből egalizált, majd Varga Barnabás hihetetlen bombája után talán már mindenki elhitte, hogy megvan a vb-pótselejtező. De nem így lett, Parrott ugyanis előbb a 80., majd a 96. percben is betalált az eredmény tartására koncentráló magyarok ellen. Így a mieink kiestek, Írország pedig készülhet a csehek elleni ráadásra. A vasárnapi vereség óta mindenki ezt a meccset elemzi, keresi az okokat, a tanulságokat, a hogyan továbbot.

Csütörtök este 20 órakor pedig az alábbi YouTube-videóban az említett trió is kibeszélte a mérkőzést, mellette pedig természetesen a magyar foci múltját, jelenét és lehetséges jövőjét.

Meghaltunk? Először Orbán Viktor válaszolt a kérdésre:

Nem kicsit, nagyon. Aki ott volt a stadionban, olyan történt, amilyet én még nem tapasztaltam soha. Sok szomorú pillanatot láttam, de hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion, olyat még nem. Ez egy olyan esemény, amely mindenkit nagyon megrázott.

Orbán Viktor édesanyja koncerten járt a Zeneakadémián, de ő is azt kérdezte, hogy miért kellett lecserélni Lukácsot?

Bognár György szerint nem szabad fejeket követelni, és nem szabad elfelejteni Szoboszlai utolsó perces gólját az izlandiak ellen, amikor kijutottunk az Eb-re. Most nem, akkor nekünk kedvezett az, ami a meccs hajrájában történt.

Hajdú B. István a finnek elleni vb-selejtezőt idézte fel, amikor a finnek lőttek öngólt, ami a magyarok számára akkor vb-pótselejtezőt jelentett. "Akkor a finnek is azt mondták, hogy ez csak velük történhet meg? Nem."

Nem a 96. perccel volt a gond

Hajdú B. István szerint túl sok volt a "ha" a meccsen, erre Bognár azt mondta: nem a 96. perccel volt a gond. Szerinte az írek jól tudták, hogy az utolsó 10-15 percben be fogják ívelgetni a labdát, mi passzívak voltunk, Szoboszlaiék 3-4 percig is ezt csinálták, pedig a harmadik gól megszerzésére kellett volna törekedni. Arra gondoltak: jó nekünk az, hogy vezetünk 2-1-re. De a harmadik magyar gól döntötte volna el a meccset, amit mi nem provokáltunk. Saját magunkat beszorítottuk.