Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látni kell!

Így vonultak a fantasztikus magyar szurkolók a Puskás Arénába – videó

Rendkívüli

Százezres bejelentést tett Orbán Viktor

Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap 15.00-kor kezdődik a Magyarország-Írország labdarúgó világbajnoki selejtező Budapesten. A találkozó előtt a magyar szurkolók a tábor vezetésével közösen érkeztek a Puskás Arénához.

A hagyományoknak megfelelően az utolsó, írek elleni világbajnoki selejtező előtt is közösen vonultak a magyar szurkolók a Puskás Arénába. A Carpathian Brigade'09 vezetésével a Verseny utcából indult a békés vonulás, amely kellőképpen bemelegíthette a szurkolók torkát a sorsdöntő mérkőzésre. Ha és amennyiben a nemzeti tizenegy pontot szerez Írország legjobbjai ellen vasárnap, akkor biztos a világbajnoki pótselejtezős második hely az F jelű csoportban. Ha nyernek Marco Rossi fiai, és a portugálok közben otthon kikapnak az örményektől, akkor az egyenesági kijutás is valósággá válna.

Magyar szurkolók az írek elleni mérkőzés előtt
Magyar szurkolók az írek elleni mérkőzés előtt
Fotó: Polyák Attila  / Polyák Attila 

A magyar szurkolókra sosem lehet panasz

Marco Rossi egyébként a telt házas, mintegy 60 000 embert befogadó Puskás Arénában így állítja ki a magyar válogatottat az írek ellen: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A., Szoboszlai – Sallai, Lukács – Varga B.

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Galéria: Így vonultak a szurkolók a magyar–ír meccs előtt – galéria
1/11
Szurkolók a mérkőzés előtt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!