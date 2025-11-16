Így vonultak a fantasztikus magyar szurkolók a Puskás Arénába – videó

A hagyományoknak megfelelően az utolsó, írek elleni világbajnoki selejtező előtt is közösen vonultak a magyar szurkolók a Puskás Arénába. A Carpathian Brigade'09 vezetésével a Verseny utcából indult a békés vonulás, amely kellőképpen bemelegíthette a szurkolók torkát a sorsdöntő mérkőzésre. Ha és amennyiben a nemzeti tizenegy pontot szerez Írország legjobbjai ellen vasárnap, akkor biztos a világbajnoki pótselejtezős második hely az F jelű csoportban. Ha nyernek Marco Rossi fiai, és a portugálok közben otthon kikapnak az örményektől, akkor az egyenesági kijutás is valósággá válna.

Magyar szurkolók az írek elleni mérkőzés előtt

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

A magyar szurkolókra sosem lehet panasz

Marco Rossi egyébként a telt házas, mintegy 60 000 embert befogadó Puskás Arénában így állítja ki a magyar válogatottat az írek ellen: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A., Szoboszlai – Sallai, Lukács – Varga B.

Vb-lázban ég a világ!

