Az örmények és írek elleni világbajnoki selejtezők előtt két újonc is meghívót kapott a magyar válogatottba: a DVSC 25 éves saját nevelésű csatára, Bárány Donát, és a Dunaszerdahely 22 éves jobbszélsője, Redzic Damir. Mindketten hat bajnoki gólnál járnak az ősz folyamán, saját ligájuk góllövőlistáján holtversenyben a harmadik helyen állnak – nem csoda, hogy Marco Rossi most először számol velük a magyar válogatott keretében.

A magyar válogatott egyik újonca (jobbra): Bárány Donát

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A magyar válogatott újabb tehetségekkel bővült

Redzic – akinek édesapja bosnyák, édesanyja magyar – élete formájáról beszélt, hiszen sorozatban tizenkét bajnokin lépett pályára a DAC-ban, és már hat találatnál tart. Tudja, hogy a szövetségi kapitány a helyszínen látta a Slovan elleni rangadót. „A válogatott edzésein szeretném bizonyítani, mire vagyok képes” – mondta, hozzátéve, hogy ugyanazzal a szerénységgel dolgozik tovább, mint eddig. Redzic elmondta, a keretben több ismerőse is van: a fradistákat régebbről ismeri, Kerkez Milossal még az U15-ös korosztályban lakott egy szobában, Vitális pedig közeli barátja lett a DAC-nál. A gratulálók között ott volt a családja mellett Tóth Alex is, aki régi ismerőse a Ferencvárosból. Redzic a telefonján nézte a kerethirdetést, így tudta meg, hogy tagja a válogatottnak.

Bárány Donát gyerekkori álma a kerettagság, és ezt most, 25 évesen először élheti át ezt a sikert. A meghívóval kapcsolatban egy ismeretlen hívó láttán kezdett reménykedni. „Elmondhatatlanul boldog voltam, amikor megtudtam, számít rám Marco Rossi. Először a családommal osztottam meg a hírt, amiért egész életemben dolgoztam.” Báránynak csapattársa, a válogatottsági rekorder, Dzsudzsák Balázs is gratulált.

A Loki közönségkedvence idén hat gól mellett két gólpasszt is adott az NB I-ben, és Rossi szerint eredményessége mellett a harci szellem, az agresszív, vehemens játék teszi igazán hasznossá. Bárány szerint a fontos most a csapat, a győzelem Örményországban és a pótselejtezőt érő hely bebiztosítása; ha pályára lép, „mindent megtesz a címeres mezért”.