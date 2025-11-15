Szombat délelőtt a magyar válogatott szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade azt írta a közleményében. Az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassák a nemzeti csapatot és hogy e módon is fokozzák, megalapozzák a holnapi 90 percet a Puskás Arénában. Ergo betiltották a koreográfiát.

A magyar válogatott szurkolótábora ezúttal nem készül koreográfiával a mérkőzésre

Fotó: Csudai Sándor

Ezt követően a Ferencváros elnöke, az MLSZ-szel az utóbbi időben többször is szóváltásba keveredett Kubatov Gábor is reagált a bejelentésre.

Botrány a magyar válogatott meccs előtt

Ezt követően kora délután megtartották az írek elleni meccs előtti sajtótájékoztatót, melyen ott volt Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke is, aki fake newsnak nevezte, hogy betiltották volna a koreográfiát.

Ez a közlemény fake news. Az ultraszektorba jegyet vásárló szurkolók ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint bármelyik más szurkoló a stadionban. Mindössze azokat a plusz lehetőségeket nem kapják most meg, amiket korábban igen”

– kezdte Szabó Gergő.

„Nem igaz, hogy a nemzeti színű zászlók, sálak bármilyen viseletét megtiltottuk volna a stadionban. Nemhogy kitiltottuk ezeket, hanem kifejezetten kérünk minden szurkolót, hogy viselje a nemzeti színeket, öltöztessük piros-fehér-zöldbe a Puskás Arénát. Véleménykülönbségek valóban vannak az ultrák és a szövetség között, de ezeket az MLSZ a meccs napjára teljesen félreteszi, mert a csapat sikere közös célunk. Erre kérjük a másik felet is: tegyük félre holnapra a nézeteltéréseket, ez a csapat, a válogatott és a magyar labdarúgás egyetemes érdeke” – tette hozzá a válogatott sajtófőnöke.

A magyar-ír vb-selejtező a norvég Espen Eskas sípjelére vasárnap 15 órakor kezdődik a jövő évi Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adó Puskás Arénában. A tét hatalmas lesz, győzelemmel akár a csoportelsőség és a vb-részvétel is elérhető az éllovas portugálok pontvesztése esetén, a vereség elkerülése pedig biztosan legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet garantálná a négyesben.