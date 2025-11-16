A Ferencvárosi TC csapatkapitánya, a magyar válogatott kapusa november 16-án töltötte be a 35. születésnapját. Mondhatjuk, hogy ez a nap duplán különleges lesz a számára, mert vasárnap délután 15 órától a Marco Rossi által irányított magyar labdarúgó-válogatott az ír csapatot fogadja a telt házas Puskás Arénában a vb-selejtezősorozat F csoportjának zárófordulójában. A tét óriási, ugyanis mindkét csapat élet‑halál harcot vív majd a pótselejtezőt érő második helyért, ám a magyar válogatottnak ehhez a bravúrhoz egyetlen pont is elegendő. Marco Rossi csapatának ráadásul az utolsó forduló előtt még a csoportelsőségre is van esélye, ám annak megszerzése már tényleg csak a hab lenne a tortán, mert ehhez az kellene, hogy az örmények legyőzzék idegenben a portugálokat.

A Fradi és a magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes 35 éves lett

A magyar válogatott kapusának győzelmet kívánnak a szurkolók

A Fradi hivatalos Facebook-oldalára kitett egy posztot a kapusról, azzal a felütéssel, hogy mit kívánnak neki a szurkolók a születésnapjára. Nos, elsősorban boldog születésnapot kívánnak az emberek azzal, hogy legyen mellé egy győzelem az írek ellen, no meg páran még hozzáteszik azt is, hogy legyen egy örmény győzelem is a portugálok ellen.

