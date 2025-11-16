Live
Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Hihetetlen meccsen bukott el a magyar válogatott, amely 95 percig úgy állt, hogy továbbjut a csoportjából. A magyar válogatott végül a 96. percben kapott gólt és csoportharmadikként nem jutott tovább a vb-selejtező csoportköréből.

Marco Rossi csapata 1–0-ra és 2–1-re is vezetett, de nem tudta lezárni a meccset, annak ellenére, hogy erre több lehetősége is lett volna. Az írek végül kiegyenlítettek és a harmadik gólt is megszerezték a magyar válogatott ellen, méghozzá a 96. percben.

A magyar válogatott az utolsó pillanatokban kapott gólt
Fotó: Mirkó István

A magyar válogatott drámaibb meccsen nem bukhatott volna el

Troy Parrott lett az írek hőse, aki három gólt szerzett és így hatalmas szerepe volt abban, hogy 3–2-re nyertek az írek.

Videón a drámai gól ITT.

A meccs után Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is nehezen találta a szavakat. 

