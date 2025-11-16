Egy sárgát talán megért volna
Finn Azaz tartott rá Szoboszlai lábára, a norvég bíró le is fújta, de lapot nem adott a veszélyes mozdulatért.
Egyenlítettek az örmények Portugáliában
Nekünk az a dolgunk, hogy menjünk tovább, közben persze örülhetünk, hogy az örmények a 18. percben Szpertszjan góljával kiegyenlítettek Portóban.
Egyenlítenek az írek...
Troy Parrott higgadtan lőtte a labdát a jobb alsóba. Dibusz jó irányba vetődött, de ez sajnos egy jó büntető volt...
Megadta
Jöhet az ír 11-es, Colemannek már a kezében van a labda.... Hajrá, Dibusz Dénes!
Tizenegyest reklamálnak az írek
Ogbene tört be a magyar tizenhatosra, Kerkez ügyesen, de még éppen szabályosan megbillentette, Szalai Attila azonban mintha eltalálta volna az ír támadó lábát. A norvég bíró kiszaladt megnézni a videót.
Minden labdáért háború zajlik a pályán
Az ír szöglet után volt minden, blokkolt ír lövés, Szoboszlai-felszabadítás, ügyes labdakihozatal és rengeteg kemény oda lépés.
Jöhet az első ír szöglet
A 10. percben jöhetnek az ugyancsak jól fejelő írek.
Vezetnek a portugálok is
A 7. percben Renato Veiga góljával szerezték meg a vezetést a Ronaldo nélküli portugálok. Portóban is videózás után adták meg a találatot.
Gracias Senor VAR!
A VAR-szobában ülő spanyol egység úgy látta, hogy Lukács Dániel nem volt lesen, a gól érvényes, 1-0-ra vezetünk!
Ott a magyar gól! Vezetünk!!
Lukács Dániel először kezd a válogatottban és Szoboszlai és Kerkez kis szöglete után után ő bólint a kapuba. Talán nem volt lesen.
Nem volt veszélytelen
Szoboszlai szögletét kapu fölé csúsztatta egy ír védő. A magyar kapitány szögleteiből már Varga Barnabás és Szalai Attila is fejelt egy-egy gólt.
Az írek kezdték a meccset
Előre vágták a labdát, amivel aztán a mieink kontrázhattak, O'Shea gyorsan fel is rúgta Sallait. Szoboszlai szabadrúgása után szöglettel jöhet a magyar válogatott.
Gyászszünettel kezdődik a mérkőzés
A november 5-én, 88 éves korában elhunyt korábbi magyar szövetségi kapitányra, Jenei Imrére emlékezett a Puskás Aréna közönsége.
Legutóbbi szerencsét hozott a 15 órai kezdés
2021. június 19-én játszott utoljára délután 3 órai kezdéssel a magyar válogatott a Puskás Arénában. Az a meccs jól sült el, mert a vb-címvédő franciákkal 1-1-es döntetlent játszottunk. Egy hasonló eredmény ma továbbjutást érne.
Nálunk ér véget először a vb-selejtező sorozat
Az F-csoport két meccsével, a magyar–írrel és a portugál–örménnyel ér véget először az európai selejtezők sora. Amennyiben mi és az örmények is győznek ezen a szép délutánon, úgy a magyar válogatott csoportelsőként jut ki a 2026-os világbajnokságra.
A szurkolók ma is a csapat mellett állnak
Bár a magyar válogatott legnagyobb szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade és a Magyar Labdarúgó Szövetség éppen az évtizedek óta legfontosabb meccs előtt vitte kenyértörésre a felek közötti feszültséget, a szurkolók persze továbbra is ott vannak a csapat mögött. Szokás szerint ismét ezrek vonultak együtt a Puskás Arénához.
Kezdőben az ír papagáj
Az írek csapatában természetesen ott van az Troy Parrott (a vezetéknév papagájt jelent), aki egyrészt két gólt szerzett a portugálok ellen, másrészt pedig róla állították ki Cristiano Ronaldót.
Így kezd a magyar válogatott
A mieink kezdője két helyen változott a csütörtöki jereváni 11-hez képest. Bekerült Tóth Alex és Lukács Dániel.
Sorsdöntő meccs következik
A magyar válogatott öt forduló után a 2. helyen áll az F csoport 8 ponttal. Az íreknek 7 pontjuk van, azaz ők csak győzelemmel, míg mi már egy döntetlennel is továbbjuthatunk.