Bár a magyar válogatott legnagyobb szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade és a Magyar Labdarúgó Szövetség éppen az évtizedek óta legfontosabb meccs előtt vitte kenyértörésre a felek közötti feszültséget, a szurkolók persze továbbra is ott vannak a csapat mögött. Szokás szerint ismét ezrek vonultak együtt a Puskás Arénához.