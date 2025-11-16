Live
Egy sárgát talán megért volna
2025.11.16. 15:22
Egyenlítettek az örmények Portugáliában
2025.11.16. 15:21
Egyenlítenek az írek...
2025.11.16. 15:18
Megadta
2025.11.16. 15:16
Tizenegyest reklamálnak az írek
2025.11.16. 15:16
Minden labdáért háború zajlik a pályán
2025.11.16. 15:14
Jöhet az első ír szöglet
2025.11.16. 15:13
Vezetnek a portugálok is
2025.11.16. 15:12
Gracias Senor VAR!
2025.11.16. 15:08
Ott a magyar gól! Vezetünk!!
2025.11.16. 15:07
Nem volt veszélytelen
2025.11.16. 15:06
Az írek kezdték a meccset
2025.11.16. 15:04
Gyászszünettel kezdődik a mérkőzés
2025.11.16. 15:02
Legutóbbi szerencsét hozott a 15 órai kezdés
2025.11.16. 14:58
Nálunk ér véget először a vb-selejtező sorozat
2025.11.16. 14:56
A szurkolók ma is a csapat mellett állnak
2025.11.16. 14:53
Kezdőben az ír papagáj
2025.11.16. 14:46
Így kezd a magyar válogatott
2025.11.16. 14:43
Sorsdöntő meccs következik
2025.11.16. 14:40
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Utolsó, hatodik világbajnoki selejtezőjén Írország csapatát fogadja a magyar válogatott. Marco Rossi csapatának egy döntetlen is elég, hogy ott legyen a márciusi pótselejtezőben, de a portugálok elleni győzelemből érkező íreknek is ugyanez a céljuk. A Szoboszlai Dominik vezette magyar válogatott telt ház előtt játszhatja az elmúlt évtizedek legfontosabb meccsét.

 

 

15:22
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Egy sárgát talán megért volna

Finn Azaz tartott rá Szoboszlai lábára, a norvég bíró le is fújta, de lapot nem adott a veszélyes mozdulatért.

15:21
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Egyenlítettek az örmények Portugáliában

Nekünk az a dolgunk, hogy menjünk tovább, közben persze örülhetünk, hogy az örmények a 18. percben Szpertszjan góljával kiegyenlítettek Portóban.

15:18
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Egyenlítenek az írek...

Troy Parrott higgadtan lőtte a labdát a jobb alsóba. Dibusz jó irányba vetődött, de ez sajnos egy jó büntető volt...

15:16
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Megadta

Jöhet az ír 11-es, Colemannek már a kezében van a labda.... Hajrá, Dibusz Dénes!

15:16
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Tizenegyest reklamálnak az írek

Ogbene tört be a magyar tizenhatosra, Kerkez ügyesen, de még éppen szabályosan megbillentette, Szalai Attila azonban mintha eltalálta volna az ír támadó lábát. A norvég bíró kiszaladt megnézni a videót.

15:14
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Minden labdáért háború zajlik a pályán

Az ír szöglet után volt minden, blokkolt ír lövés, Szoboszlai-felszabadítás, ügyes labdakihozatal és rengeteg kemény oda lépés.

15:13
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Jöhet az első ír szöglet

A 10. percben jöhetnek az ugyancsak jól fejelő írek.

15:12
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vezetnek a portugálok is

A 7. percben Renato Veiga góljával szerezték meg a vezetést a Ronaldo nélküli portugálok. Portóban is videózás után adták meg a találatot.

15:08
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gracias Senor VAR!

A VAR-szobában ülő spanyol egység úgy látta, hogy Lukács Dániel nem volt lesen, a gól érvényes, 1-0-ra vezetünk!

15:07
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ott a magyar gól! Vezetünk!!

Lukács Dániel először kezd a válogatottban és Szoboszlai és Kerkez kis szöglete után után ő bólint a kapuba. Talán nem volt lesen.

15:06
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Nem volt veszélytelen

Szoboszlai szögletét kapu fölé csúsztatta egy ír védő. A magyar kapitány szögleteiből már Varga Barnabás és Szalai Attila is fejelt egy-egy gólt.

15:04
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Az írek kezdték a meccset

Előre vágták a labdát, amivel aztán a mieink kontrázhattak, O'Shea gyorsan fel is rúgta Sallait. Szoboszlai szabadrúgása után szöglettel jöhet a magyar válogatott.

15:02
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gyászszünettel kezdődik a mérkőzés

A november 5-én, 88 éves korában elhunyt korábbi magyar szövetségi kapitányra, Jenei Imrére emlékezett a Puskás Aréna közönsége.

14:58
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Legutóbbi szerencsét hozott a 15 órai kezdés

2021. június 19-én játszott utoljára délután 3 órai kezdéssel a magyar válogatott a Puskás Arénában. Az a meccs jól sült el, mert a vb-címvédő franciákkal 1-1-es döntetlent játszottunk. Egy hasonló eredmény ma továbbjutást érne. 

14:56
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Nálunk ér véget először a vb-selejtező sorozat

Az F-csoport két meccsével, a magyar–írrel és a portugál–örménnyel ér véget először az európai selejtezők sora. Amennyiben mi és az örmények is győznek ezen a szép délutánon, úgy a magyar válogatott csoportelsőként jut ki a 2026-os világbajnokságra.

14:53
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A szurkolók ma is a csapat mellett állnak

Bár a magyar válogatott legnagyobb szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade és a Magyar Labdarúgó Szövetség éppen az évtizedek óta legfontosabb meccs előtt vitte kenyértörésre a felek közötti feszültséget, a szurkolók persze továbbra is ott vannak a csapat mögött. Szokás szerint ismét ezrek vonultak együtt a Puskás Arénához.

 

14:46
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kezdőben az ír papagáj

Az írek csapatában természetesen ott van az Troy Parrott (a vezetéknév papagájt jelent), aki egyrészt két gólt szerzett a portugálok ellen, másrészt pedig róla állították ki Cristiano Ronaldót.

14:43
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Így kezd a magyar válogatott

A mieink kezdője két helyen változott a csütörtöki jereváni 11-hez képest. Bekerült Tóth Alex és Lukács Dániel. 

14:40
2025. november 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Sorsdöntő meccs következik

A magyar válogatott öt forduló után a 2. helyen áll az F csoport 8 ponttal. Az íreknek 7 pontjuk van, azaz ők csak győzelemmel, míg mi már egy döntetlennel is továbbjuthatunk.

