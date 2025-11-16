A magyar válogatott csütörtökön győzni tudott Örményországban, a kora esti meccs után pedig sokan arra számítottak, hogy a pótselejtezőt érő csoportmásodik hely is be lesz biztosítva aznap, ehhez a portugál csapatnak nyernie kellett volna Dublinban.

A magyar válogatott kulcsfontosságú meccset nyert Jerevánban

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Az írek azonban szenzációt okoztak azzal, hogy 2-0-ra legyőzték Cristiano Ronaldóékat, így számukra is elérhető közelségbe került a második hely megszerzése.

Mindent feltesznek egy lapra a magyar válogatott ellen

A magyar válogatott 8 ponttal az F csoport második helyén áll, az ír csapat 7 ponttal a harmadik. A mieink egy döntetlennel bebiztosítanák csoportmásodik helyüket, egy győzelemmel pedig a csoport élén is végezhetnek – igaz, ehhez hatalmas meglepetésnek kellene történnie a Portugália-Örményország mérkőzésen.

A vasárnapi meccsen az ír válogatott csak akkor szerezheti meg a második helyet, ha győzni tud a Puskás Arénában. Chiedozie Ogbene, az ír válogatott szélsője úgy látja, a feladat nem megoldhatatlan, csak úgy kell játszaniuk mint a portugálok ellen.

Higgadtan kell Magyarországra mennünk, de nyernünk kell. Mindent vagy semmit, erről szól majd a meccs. Tudjuk, hogy nehéz lesz, ők is tudják hogy nyernünk kell, ezért mindent megtesznek majd, hogy csalódást okozzanak nekünk. Csak meg kell ragadnunk ezt a jó érzést, a lendületet és át kell vinnünk vasárnapra”

– mondta az ír BBC-nek a Sheffield United játékosa.

Chiedozie Ogbene (20-asban) kezdett a portugálok elleni vb-selejtezőn

Fotó: Paul Faith/AFP

Ogbene szót ejtett a portugálok elleni meccsről is, amelyen az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót kiállították.

„Bármikor beindulhat a frusztráció, a legjobbjainkkal is megtörténhet. Cristiano Ronaldo a világ egyik legjobb játékosa, ha nem a legjobb, és vele is megtörtént, de ez a fiúk érdeme és annak, ahogyan védekeztek” – tette hozzá a 28 éves szélső.

A magyar-ír vb-selejtező a norvég Espen Eskas sípjelére vasárnap 15 órakor kezdődik a jövő évi Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adó Puskás Arénában. A tét hatalmas lesz, győzelemmel akár a csoportelsőség és a vb-részvétel is elérhető az éllovas portugálok pontvesztése esetén, a vereség elkerülése pedig biztosan legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet garantálná a négyesben.