Rendkívüli

Jön a Majdan! Brutális tüntetéseket készítenek elő Zelenszkij ellen Ukrajnában

Sport

Drámai hírt kapott a magyar válogatott, óriási meglepetés az ír-portugál meccsen – ÉLŐ

Az európai vb-selejtezők F csoportjában a Nemzetek Ligája-címvédő Portugália az ír válogatott otthonában lépett pályára. A mérkőzés a magyar válogatott számára is fontos, ugyanis portugál győzelem esetén Szoboszlai Dominikék mindenképpen a csoport pótselejtezőt érő, második helyén végeznek majd.

A magyar válogatott csütörtökön Varga Barnabás remek fejesgóljával 1-0-ra nyert Jerevánban az örmények ellen, de Marco Rossi csapata számára a csoport másik mérkőzése is fontos volt, hiszen az F jelű négyest magabiztosan vezető portugálok az írek otthonába látogattak. A találkozó előtt már tudni lehetett: ha Cristiano Ronaldóék nyernek, akkor Szoboszlai Dominikék biztosan a pótselejtezőt érő második helyen végeznek, így vasárnap teljesen felszabadultan játszhatnak majd az írek ellen a Puskás Arénában.

Cristiano Ronaldóék sikeréért kellett szurkolnia a magyar válogatottnak
Fotó: PAUL FAITH / AFP

A magyar válogatottnál mindenki az ír-portugál vb-selejtezőre figyel

A Dublinban rendezett mérkőzés elején hatalmas fölényben játszottak a portugálok, mégis vezetést szereztek az írek egy szöglet után, ez pedig a pillanatnyi állás szerint nem jelentett jót Marco Rossi csapatának – amely egyébként ír siker esetén is a csoport második helyéről várhatja majd a vasárnapi meccset. A vezetést a 17. percben szerezték meg a hazaiak, egy sarokrúgást követően a hosszú saroknál visszafejelt labdát a középen helyezkedő Parrott a portugál kapuba bólintotta.

Republic of Ireland's striker Troy Parrott celebrates scoring the opening goal during the men's football 2026 World Cup Group F qualifier between Ireland and Portugal at Aviva Stadium in Dublin on November 13, 2025. (Photo by Paul Faith / AFP)
Az írek szereztek vezetést a portugálok elleni vb-selejtezőn
Fotó: PAUL FAITH / AFP

Roberto Martínez együttese a gól után azonnal magához ragadta a kezdeményezést, ám az ír csapat lőtt hatalmas kapufát, majd a 39. percben Joao Neves lövését védte óriási bravúrral Kelleher. Az első félidő hajrájában kőkeményen kellett védekezniük a szigetországiaknak, a portugál válogatott sorra alakította ki a helyzeteket, de a gól nem akart összejönni. 

A 45. percben aztán jött az újabb sokk a vendégek számára, 

Parrott ismét megvillant, és nagyon okos lövést zúdított a rövid sarokba. 

A második félidőt nagy lendülettel kezdte a kétgólos hátrányban lévő portugál csapat. Egy szöglet után Vitinha máris szépíthetett volna, ám a PSG sztárja előtt éppen lepattant a labda, így nem tudta azt kapura irányítani. A 61. percben Cristiano Ronaldo miatt még nagyobb bajba kerültek a portugálok, ugyanis az ötszörös aranylabdást könyöklés miatt kiállította a játékvezető.

Portugal's forward Cristiano Ronaldo (R) reacts after missing a free kick during the men's football 2026 World Cup Group F qualifier between Ireland and Portugal at Aviva Stadium in Dublin on November 13, 2025. (Photo by Paul Faith / AFP)
Cristiano Ronaldo először kapott piros lapot a portugál válogatottban
Fotó: PAUL FAITH / AFP

A portugálok 10 emberrel is fölényben játszottak, a 71. percben Rafael Leao került helyzetbe, de nem tudott lőni. Az írek fegyelmezetten védekeztek, és még támadásokra is futotta az erejükből, a vendégeket azonban láthatóan megfogta a kiállítás és a kétgólos hátrány.

 

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

