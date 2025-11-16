Sorsdöntő mérkőzés előtt áll a magyar válogatott, és ezúttal a „sorsdöntő” nem egy elcsépelt jelző, ugyanis utolsó fordulójához érkezik a 2026-os labdarúgó-világbajnokág selejtezősorozata. Marco Rossi együttesének továbbra is a saját kezében van a sorsa, hogy bebiztosítsa a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyét, sőt kisebb szerencsével még akár a csoportgyőzelem is meglehet, ami automatikus kijutást jelentene a vb-re.

Sorsdöntő mérkőzés vár a magyar válogatottra az írek ellen

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

A magyar labdarúgó-válogatott a jereváni győzelmének is köszönhetően továbbra kedvező helyzetben van a második, pótselejtezőt érő helyért folytatott küzdelemben. A magyar csapat kissé fájó pontvesztéssel kezdte a selejtezősorozatot Dublinban, de a papírformának megfelelően oda-vissza verte az örményeket, sőt az elmúlt évek legjobb teljesítményét nyújtva Lisszabonból is elhozott egy pontot a csoportfavorit portugáloktól, akik azonban a tavalyi Eb után most sem tettek nekünk szívességet, ugyanis csütörtökön 2-0-ra kikaptak Írországban.

Mindez azt jelenti, hogy jutalomjáték helyett kőkemény ki-ki meccs vár az utolsó körben a magyar válogatottra, amely Írországot fogadja vasárnap a Puskás Arénában. A szigetországiak érthetően hurráhangulatban vannak, mivel egy hónapja még a csoport utolsó helyén álltak, az örmények és a portugálok legyőzésével azonban visszajött számukra a remény. Igaz, mindkét sikerüket hazai környezetben érték el, vendégként korántsem szerepelnek túl fényesen, amit jól mutat, hogy legutóbbi öt idegenbeli tétmeccsükből csak egyet tudtak megnyerni, márciusban hátrányból fordítva nyertek 2-1-re Bulgáriában.

„Természetesen minden ellenfelünket maximálisan feltérképezzük, és megpróbáljuk megtalálni a gyenge pontjaikat, de egy olyan mérkőzésen, mint a vasárnapi, könnyen elképzelhető, hogy már öt perc után borul a terv” – nyilatkozta a meccs előtt az írek izlandi szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson, aki hozzátette, rendkívül tetszik neki az érzés, hogy a saját kezükben van a sorsuk.

Az ír válogatott edzése a Puskás Arénában

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

28 éve nem látott csoda kapujában áll a magyar válogatott

A vb-selejtező utolsó fordulója előtt még csupán az örmények sorsa pecsételődött meg, ugyanis ők már biztosan a csoport utolsó helyén végeznek. A portugáloknak jelenleg tíz, a magyaroknak nyolc, az íreknek pedig hét pontjuk van.