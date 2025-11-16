A magyar szurkolók csütörtök estéje felemásan alakult. A magyar válogatott ugyan hozta a kötelezőt, egygólos győzelmet aratott a jereváni vb-selejtezőn, a pótselejtező elérését azonban mégsem ünnepelhette meg Marco Rossi csapata, ugyanis a portugál együttese óriási meglepetésre 2-0-ra kikapott Dublinban.
Csütörtökön kora este még azt láttuk a lelki szemeink előtt, hogy az írek elleni tét nélküli meccsen örömjátékot mutatnak majd be Szoboszlai Dominikék a Puskás Arénában, azonban a portugálok legyőzésével az írek bekapcsolódtak a pótselejtezőért vívott harcba, így egy mindent eldöntő meccsre érkeztek Budapestre.
A magyar válogatott nem akart taktikázni
A matematika teljesen egyszerű volt. A magyar válogatott egy ponttal előzte meg az ír csapatot az utolsó forduló előtt, így győzelem vagy döntetlen esetén Marco Rossi együttese megtartja második, pótselejtezőt érő helyét az F csoportban. Papíron annak is volt minimális esélye, hogy a magyar válogatott csoportelsőként, egyenes ágon is kijuthat a világbajnokságra, ehhez azonban arra is szükség lett volna, hogy a portugálok hazai pályán kikapjanak az örményektől, aminek azért túl sok realitása nincsen.
Tehát egy döntetlen is elég lett volna a sikerhez, azonban a mieink már a meccs előtt is hangsúlyozták, hogy győzelemre fognak játszani a Puskás Arénában. A jereváni meccs után Schäfer András azt mondta:
Aki felveszi ezt a címeres mezt, minden meccsen győzni akar. Legyen az ellenfél akár Lakatlan-szigetek, vagy éppen Írország.”
Rossi két meglepőt húzott
Marco Rossi csapatát az idei selejtezősorozatban a állandóság jellemzi. A védelemben az eddig lejátszott öt vb-selejtező mindegyikén Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotta a hátsó védőnégyest. Rajtuk kívül ugyancsak mind a négy meccsen kezdett Styles Callum, Bolla Bendegúz és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik. Varga Barnabás és Sallai Roland csupán kényszerűségből hagyott ki egy, illetve két találkozót, de ugyanez igaz a szeptemberben sérülés miatt hiányzó Schäfer Andrásra is, azaz jól láthatóan egy állandó kezdő tizenegy alakult ki.
Ennek ellenére az olasz-magyar szövetségi kapitány az írek elleni sorsdöntő meccsre két helyen is változtatott állandó kezdőcsapatán. Callum Styles helyére Tóth Alex, a Ferencváros középpályása került be a csapatba, Bolla Bendegúzt pedig a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel váltotta a kezdőben.
A magyar válogatott így a Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A., Szoboszlai – Sallai, Lukács – Varga B. kezdővel futott ki a Puskás Aréna gyepszőnyegére, míg az ír csapat a Kelleher – O'Brien, Collins, O'Shea – Coleman, Cullen, Molumby, Scales – Ogbene, Azaz – Parrott összeállításban lépett pályára.
A találkozót a mieink kezdték jobban, a második percben majdnem meg is szerezték a vezetést, de Szoboszlai Dominik kapura csavart szögletét még ki tudták vágni az írek. Egy perccel később viszont már valósság „felrobbant” a Puskás Aréna. A harmadik magyar szöglet egy begyakorolt figurát hozott, melynek végén Kerkez Milos visszakészítette a labdát Szoboszlainak, aki tizenhatos bal sarkától élesen kapura lőtte a labdát, a rövidre érkező Lukács Dániel pedig három méterről védhetetlen gólt fejelt (1–0).
- Ezzel egy időben a csoport másik meccsen a portugálok is megszerezték a vezetést az örmények ellen, így a magyar válogatott egyenes ági kijutására már nem igen volt esély, a lényeg viszont az volt, hogy összejött a vezetés az írek ellen.
A folytatásban az íreknek menniük kellett az eredmény után, de komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni felépített támadásból. A 11. percben aztán összehoztak ezt szerencsés tizenegyest. Egy előrevágott labdára Chiedozie Ogbene startolt rá, Kerkez Milos ugyan beállt neki, de a hátulról érkező Szalai Attila annyira szerencsétlen mozdulattal akarta elkanalazni a lábát Ogbene lábáról, hogy véletlenül az ír támadót találta el. A norvég Espen Eskås játékvezető elsőre továbbot intett, de sajnos a VAR-szobából a fülére szóltak, hogy nézze vissza az esetet, és miután ezt megtette, büntetőt ítélt az íreknek. A labda mögé a csapat legjobb játékosa, Troy Parrott állt oda, aki magabiztosan a jobb alsó sarokba lőtt (1–1), így kezdődhetett minden előröl.
- Ezzel közel egy időben Lisszabonban is megmozdult valami, ugyanis az örmények egyenlített a portugálok otthonában, így még a csoportgyőzelemre is megvolt az esély.
Úgy tűnt, a bekapott gól nem zavarta meg a mienket, akik ezt követően nagyon nyugodtan járatták a labdát, kontroll alatt tartották a meccset, a 27. percben pedig egy gyönyörűen felépített támadás végén akár a vezetést is megszerezhették volna újra. Szoboszlai tette ki a jobb szélre a labdát Lukácsnak, aki élesen középre lőtt, a berobbanó Sallai Roland pedig előre vetődbe kapura továbbította a labdát, azonban Caoimhin Kelleher óriási bravúrral védeni tudta a közeli lövést.
- Mindeközben a portugál gyorsan berámoltak az örményeknek még két gólt Lisszabonban, ezzel pedig eldőlt, hogy a magyar válogatott innentől kezdve már csak a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyet szerezheti meg.
Ez után egy kicsit leült a mérkőzés, a helyzetek is elmaradtak, a magyar szurkolók pedig unalmukban elkezdtek az MLSZ szidalmazásával foglalkozni, de mielőtt nagyon belemelegedhettek volna, ismét felrobbant a Puskás Aréna. Kerkez előreívelt labdáját Varga Barnabás vette le mellel, háttal a kapunak, majd 19 méterről, félfordulatból lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba (2–1).
- Varga Barnabás ezzel az ötödik meccsén már az ötödik gólját lőtte az idei vb-selejtező sorozatban. Ez a találat minden bizonnyal ott lesz a Puskás-díj jövő évi jelöltjei között, az idei listát pont a hét elején adták ki, így arról Varga Barnabás sajnos pont lemaradt.
A magyar válogatott egygólos előnnyel vonult a szünetre, a fordulás után pedig taktikusan kezdte a második félidőt. Szoboszlaiék nem siettették a játékot, a kedvező eredmény tükrében megbecsülték a labdát. Az írek játszottak hátrányban, ennek ellenére a tíz emberrel védekeztek a saját térfelükön, a mieink pedig próbálták lezárni a mérkőzést.
Marco Rossi a 63. percben frissítette csapatát. A gólszerző Lukács Dániel helyére Callum Styles érkezett, Schäfer Andrást pedig Ötvös Bence váltotta.
A második félidő viszonylag eseménytelenül folydogált. Az írek voltak győzelmi kényszerben, sokáig mégsem erőltették a támadásokat, a mieink pedig az eredmény tudatában rendkívül rutinosan futballoztak, nem mentek bele fölösleges rohanásba.
A magyar válogatott a 74. percben eldönthette volna a mérkőzést. A egy szép támadás végén a csereként beállt Styles adott remek labdát Sallainak, akinek azonban a 11 méteres lövésébe Liam Scales belevetődött. Egy perccel később ismét Sallai veszélyeztetett, azonban a Galatasaray támadójának éles szögből leadott bombáját Caoimhin Kelleher kiszedte a rövid felsőből.
A mieink sajnos nem tudták lezárni a meccset, az írek pedig az első helyzetükből egyenlítettek a 80. percben. Josh Cullen löbbölt be egy labdát a védelem mögé a kilépő Parrottnak, aki ziccerbe került, a kivetődő Dibusz Dénes fölött pedig a kapuba pörgette a labdát (2–2).
Az írek gólja után a labda továbbra is a mieinknél volt, a 86. percben ismét megszerezhettük volna a vezetést, de Szoboszlai közeli lövését Kelleher védeni tudta, ezzel életben tartotta az írek esélyeit.
A 90. percben meghűlt a vér a magyar szurkolók ereiben. Egy előrevágott labda után nem sikerült tisztázni, így ziccerbe került az ír csapat egyik támadója, azonban Dibusz Dénes kivetődve pályafutása egyik legnagyobb védését mutatta be a hajrában.
A hosszabbításban az írek folyamatosan ívelgették fel a labdákat, a mieink védelme egy ideig állta is a sarat, a 96. percben azonban olyan dráma jött, amit senki nem látott érkezni. Egy felívelés után Liam Scales csúsztatta meg a labdát, a lendületből érkező Troy Parrott pedig a csereként beállt Mocsi Attilát megelőzve a kapuba pöckölte a labdát (2–3).
A középkezdés után a mieinknek volt még fél percük előre menni, de ez idő alatt már nem sikerült csodát tenni, így a magyar válogatott drámai módon maradt le a csoport második helyéről és a világbajnoki pótselejtezőről.
Világbajnoki selejtező, F csoport, 6. forduló:
Magyarország–Írország 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna
Játékvezető: Espen Eskås (norvég)
Magyarország: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.), Szoboszlai – Sallai (Redzic, 90+3.), Lukács (Styles, 63.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Írország: Kelleher – O'Brien (Manning, 46.), Collins, O'Shea – Coleman (Ebosele, 60.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Scales – Ogbene (Idah, 53.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
gólszerzők: Lukács (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 96. az elsőt 11-esből)
sárga lap: Szalai A. (45+2.), Varga B. (95.) ill. Scales (68.), (Cullen, 77.)
