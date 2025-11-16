Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Olvasta már?

Kiszivárgott: Zelenszkij utódját már név szerint találgatják

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap délután az ír csapatot fogadta a világbajnoki selejtezők F csoportjának utolsó fordulójában. A sorsdöntő összecsapáson a magyar válogatott szenzációsan kezdett, már a harmadik percben megszerezte a vezetést Lukács Dániel góljával, bő tíz perccel később az ír csapat azonban egyenlíteni tudott büntetőből. A gól azonban nem fogta meg a magyar csapatot, Varga Barnabás pedig az év legnagyobb bombájával ismét megszerezte a vezetést. A fordulás után úgy tűnt, a magyar csapat kontrollálja a mérkőzést, ki is alakított pár helyzetet, de nem tudta lezárni az összecsapást. A hajrában aztán az írek egyenlíteni tudtak, majd a 96. percben a mesterhármast szerző Troy Parrott góljával megfordították a meccset, ezzel pedig megszerezték a csoport második helyét.

A magyar szurkolók csütörtök estéje felemásan alakult. A magyar válogatott ugyan hozta a kötelezőt, egygólos győzelmet aratott a jereváni vb-selejtezőn, a pótselejtező elérését azonban mégsem ünnepelhette meg Marco Rossi csapata, ugyanis a portugál együttese óriási meglepetésre 2-0-ra kikapott Dublinban.

A magyar válogatott kulcsfontosságú meccset nyert Jerevánban
A magyar válogatott kulcsfontosságú meccset nyert Jerevánban
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Csütörtökön kora este még azt láttuk a lelki szemeink előtt, hogy az írek elleni tét nélküli meccsen örömjátékot mutatnak majd be Szoboszlai Dominikék a Puskás Arénában, azonban a portugálok legyőzésével az írek bekapcsolódtak a pótselejtezőért vívott harcba, így egy mindent eldöntő meccsre érkeztek Budapestre. 

​A magyar válogatott nem akart taktikázni

A matematika teljesen egyszerű volt. A magyar válogatott egy ponttal előzte meg az ír csapatot az utolsó forduló előtt, így győzelem vagy döntetlen esetén Marco Rossi együttese megtartja második, pótselejtezőt érő helyét az F csoportban. Papíron annak is volt minimális esélye, hogy a magyar válogatott csoportelsőként, egyenes ágon is kijuthat a világbajnokságra, ehhez azonban arra is szükség lett volna, hogy a portugálok hazai pályán kikapjanak az örményektől, aminek azért túl sok realitása nincsen. 

Magyarország-Írországvonulás, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
A magyar szurkolók óriási hangulatot csináltak  már a meccs előtt is
Fotó: Polyák Attila 

Tehát egy döntetlen is elég lett volna a sikerhez, azonban a mieink már a meccs előtt is hangsúlyozták, hogy győzelemre fognak játszani a Puskás Arénában. A jereváni meccs után Schäfer András azt mondta:

Aki felveszi ezt a címeres mezt, minden meccsen győzni akar. Legyen az ellenfél akár Lakatlan-szigetek, vagy éppen Írország.”

​Rossi két meglepőt húzott

Marco Rossi csapatát az idei selejtezősorozatban a állandóság jellemzi. A védelemben az eddig lejátszott öt vb-selejtező mindegyikén Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotta a hátsó védőnégyest. Rajtuk kívül ugyancsak mind a négy meccsen kezdett Styles Callum, Bolla Bendegúz és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik. Varga Barnabás és Sallai Roland csupán kényszerűségből hagyott ki egy, illetve két találkozót, de ugyanez igaz a szeptemberben sérülés miatt hiányzó Schäfer Andrásra is, azaz jól láthatóan egy állandó kezdő tizenegy alakult ki. 

Magyarország-Portugália, MagyarországPortugália, vb-selejtező labdarúgó mérkőzés, világbajnoki-selejtező, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 09. 09. Marco Rossi csapata,
Tóth Alex hatodszorra kezdő a magyar válogatottban
Fotó: Csudai Sándor

Ennek ellenére az olasz-magyar szövetségi kapitány az írek elleni sorsdöntő meccsre két helyen is változtatott állandó kezdőcsapatán. Callum Styles helyére Tóth Alex, a Ferencváros középpályása került be a csapatba, Bolla Bendegúzt pedig a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel váltotta a kezdőben. 

A magyar válogatott így a Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A., Szoboszlai – Sallai, Lukács – Varga B. kezdővel futott ki a Puskás Aréna gyepszőnyegére, míg az ír csapat a Kelleher – O'Brien, Collins, O'Shea – Coleman, Cullen, Molumby, Scales – Ogbene, Azaz – Parrott összeállításban lépett pályára. 

A találkozót a mieink kezdték jobban, a második percben majdnem meg is szerezték a vezetést, de Szoboszlai Dominik kapura csavart szögletét még ki tudták vágni az írek. Egy perccel később viszont már valósság „felrobbant” a Puskás Aréna. A harmadik magyar szöglet egy begyakorolt figurát hozott, melynek végén Kerkez Milos visszakészítette a labdát Szoboszlainak, aki tizenhatos bal sarkától élesen kapura lőtte a labdát, a rövidre érkező Lukács Dániel pedig három méterről védhetetlen gólt fejelt (1–0).

  • Ezzel egy időben a csoport másik meccsen a portugálok is megszerezték a vezetést az örmények ellen, így a magyar válogatott egyenes ági kijutására már nem igen volt esély, a lényeg viszont az volt, hogy összejött a vezetés az írek ellen. 
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
A magyar válogatott tökéletesen kezdte a mérkőzést
Fotó: Mirkó István

A folytatásban az íreknek menniük kellett az eredmény után, de komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni felépített támadásból. A 11. percben aztán összehoztak ezt szerencsés tizenegyest. Egy előrevágott labdára Chiedozie Ogbene startolt rá, Kerkez Milos ugyan beállt neki, de a hátulról érkező Szalai Attila annyira szerencsétlen mozdulattal akarta elkanalazni a lábát Ogbene lábáról, hogy véletlenül az ír támadót találta el. A norvég Espen Eskås játékvezető elsőre továbbot intett, de sajnos a VAR-szobából a fülére szóltak, hogy nézze vissza az esetet, és miután ezt megtette, büntetőt ítélt az íreknek. A labda mögé a csapat legjobb játékosa, Troy Parrott állt oda, aki magabiztosan a jobb alsó sarokba lőtt (1–1), így kezdődhetett minden előröl.

  • Ezzel közel egy időben Lisszabonban is megmozdult valami, ugyanis az örmények egyenlített a portugálok otthonában, így még a csoportgyőzelemre is megvolt az esély. 
Ireland's forward #07 Troy Parrott (2nd R) scores the 1-1 through a penalty shot during the FIFA World Cup 2026 Group F European qualification football match betweem Hungary and Republic of Ireland at the Puskas Arena in Budapest, Hungary on Novemeber 16, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Troy Parrott 11-esével egyenlítettek az írek
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Úgy tűnt, a bekapott gól nem zavarta meg a mienket, akik ezt követően nagyon nyugodtan járatták a labdát, kontroll alatt tartották a meccset, a 27. percben pedig egy gyönyörűen felépített támadás végén akár a vezetést is megszerezhették volna újra. Szoboszlai tette ki a jobb szélre a labdát Lukácsnak, aki élesen középre lőtt, a berobbanó Sallai Roland pedig előre vetődbe kapura továbbította a labdát, azonban Caoimhin Kelleher óriási bravúrral védeni tudta a közeli lövést. 

  • Mindeközben a portugál gyorsan berámoltak az örményeknek még két gólt Lisszabonban, ezzel pedig eldőlt, hogy a magyar válogatott innentől kezdve már csak a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyet szerezheti meg. 
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Sallai Rolandnak óriási helyzete volt az első félidőben
Fotó: Mirkó István

Ez után egy kicsit leült a mérkőzés, a helyzetek is elmaradtak, a magyar szurkolók pedig unalmukban elkezdtek az MLSZ szidalmazásával foglalkozni, de mielőtt nagyon belemelegedhettek volna, ismét felrobbant a Puskás Aréna. Kerkez előreívelt labdáját Varga Barnabás vette le mellel, háttal a kapunak, majd 19 méterről, félfordulatból lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba (2–1). 

  • Varga Barnabás ezzel az ötödik meccsén már az ötödik gólját lőtte az idei vb-selejtező sorozatban. Ez a találat minden bizonnyal ott lesz a Puskás-díj jövő évi jelöltjei között, az idei listát pont a hét elején adták ki, így arról Varga Barnabás sajnos pont lemaradt. 
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Varga Barnabás pályafutása legnagyobb gólját lőtte az írek elleni meccsen
Fotó: Polyák Attila 

A magyar válogatott egygólos előnnyel vonult a szünetre, a fordulás után pedig taktikusan kezdte a második félidőt. Szoboszlaiék nem siettették a játékot, a kedvező eredmény tükrében megbecsülték a labdát. Az írek játszottak hátrányban, ennek ellenére a tíz emberrel védekeztek a saját térfelükön, a mieink pedig próbálták lezárni a mérkőzést. 

Marco Rossi a 63. percben frissítette csapatát. A gólszerző Lukács Dániel helyére Callum Styles érkezett, Schäfer Andrást pedig Ötvös Bence váltotta. 

A második félidő viszonylag eseménytelenül folydogált. Az írek voltak győzelmi kényszerben, sokáig mégsem erőltették a támadásokat, a mieink pedig az eredmény tudatában rendkívül rutinosan futballoztak, nem mentek bele fölösleges rohanásba. 

Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Schäfer Andrást sérülés miatt kellett lecserélni a második félidőben
Fotó: Mirkó István

A magyar válogatott a 74. percben eldönthette volna a mérkőzést. A egy szép támadás végén a csereként beállt Styles adott remek labdát Sallainak, akinek azonban a 11 méteres lövésébe Liam Scales belevetődött. Egy perccel később ismét Sallai veszélyeztetett, azonban a Galatasaray támadójának éles szögből leadott bombáját Caoimhin Kelleher kiszedte a rövid felsőből. 

A mieink sajnos nem tudták lezárni a meccset, az írek pedig az első helyzetükből egyenlítettek a 80. percben. Josh Cullen löbbölt be egy labdát a védelem mögé a kilépő Parrottnak, aki ziccerbe került, a kivetődő Dibusz Dénes fölött pedig a kapuba pörgette a labdát (2–2). 

Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Szoboszlai Dominik hatalmasat dolgozott az írek elleni meccsen
Fotó: Mirkó István

Az írek gólja után a labda továbbra is a mieinknél volt, a 86. percben ismét megszerezhettük volna a vezetést, de Szoboszlai közeli lövését Kelleher védeni tudta, ezzel életben tartotta az írek esélyeit. 

A 90. percben meghűlt a vér a magyar szurkolók ereiben. Egy előrevágott labda után nem sikerült tisztázni, így ziccerbe került az ír csapat egyik támadója, azonban Dibusz Dénes kivetődve pályafutása egyik legnagyobb védését mutatta be a hajrában. 

A hosszabbításban az írek folyamatosan ívelgették fel a labdákat, a mieink védelme egy ideig állta is a sarat, a 96. percben azonban olyan dráma jött, amit senki nem látott érkezni. Egy felívelés után Liam Scales csúsztatta meg a labdát, a lendületből érkező Troy Parrott pedig a csereként beállt Mocsi Attilát megelőzve a kapuba pöckölte a labdát (2–3).

Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Szoboszlai Dominik sem értette, mi történt a végjátékban
Fotó: Mirkó István

A középkezdés után a mieinknek volt még fél percük előre menni, de ez idő alatt már nem sikerült csodát tenni, így a magyar válogatott drámai módon maradt le a csoport második helyéről és a világbajnoki pótselejtezőről. 

Világbajnoki selejtező, F csoport, 6. forduló:
Magyarország–Írország 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna
Játékvezető: Espen Eskås (norvég)
Magyarország: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.), Szoboszlai – Sallai (Redzic, 90+3.), Lukács (Styles, 63.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Írország: Kelleher – O'Brien (Manning, 46.), Collins, O'Shea – Coleman (Ebosele, 60.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Scales – Ogbene (Idah, 53.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
gólszerzők: Lukács (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 96. az elsőt 11-esből)
sárga lap: Szalai A. (45+2.), Varga B. (95.) ill. Scales (68.), (Cullen, 77.)

  • kapcsolódó cikkek:
Kiderült, melyik európai csapatok juthatnak még ki a világbajnokságra
Fontos születésnapot ünnepel a magyar válogatott kulcsjátékosa – videó
Fantasztikus fotóval hangol az MLSZ a magyar-ír vb-selejtezőre – kép
Marco Rossi bejelentése mindent megváltoztat a sorsdöntő vb-selejtező előtt
Szoboszlait akarja a Real Madrid edzője!
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!