A magyar szurkolók csütörtök estéje felemásan alakult. A magyar válogatott ugyan hozta a kötelezőt, egygólos győzelmet aratott a jereváni vb-selejtezőn, a pótselejtező elérését azonban mégsem ünnepelhette meg Marco Rossi csapata, ugyanis a portugál együttese óriási meglepetésre 2-0-ra kikapott Dublinban.

A magyar válogatott kulcsfontosságú meccset nyert Jerevánban

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Csütörtökön kora este még azt láttuk a lelki szemeink előtt, hogy az írek elleni tét nélküli meccsen örömjátékot mutatnak majd be Szoboszlai Dominikék a Puskás Arénában, azonban a portugálok legyőzésével az írek bekapcsolódtak a pótselejtezőért vívott harcba, így egy mindent eldöntő meccsre érkeztek Budapestre.

​A magyar válogatott nem akart taktikázni

A matematika teljesen egyszerű volt. A magyar válogatott egy ponttal előzte meg az ír csapatot az utolsó forduló előtt, így győzelem vagy döntetlen esetén Marco Rossi együttese megtartja második, pótselejtezőt érő helyét az F csoportban. Papíron annak is volt minimális esélye, hogy a magyar válogatott csoportelsőként, egyenes ágon is kijuthat a világbajnokságra, ehhez azonban arra is szükség lett volna, hogy a portugálok hazai pályán kikapjanak az örményektől, aminek azért túl sok realitása nincsen.

A magyar szurkolók óriási hangulatot csináltak már a meccs előtt is

Fotó: Polyák Attila

Tehát egy döntetlen is elég lett volna a sikerhez, azonban a mieink már a meccs előtt is hangsúlyozták, hogy győzelemre fognak játszani a Puskás Arénában. A jereváni meccs után Schäfer András azt mondta:

Aki felveszi ezt a címeres mezt, minden meccsen győzni akar. Legyen az ellenfél akár Lakatlan-szigetek, vagy éppen Írország.”

​Rossi két meglepőt húzott

Marco Rossi csapatát az idei selejtezősorozatban a állandóság jellemzi. A védelemben az eddig lejátszott öt vb-selejtező mindegyikén Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotta a hátsó védőnégyest. Rajtuk kívül ugyancsak mind a négy meccsen kezdett Styles Callum, Bolla Bendegúz és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik. Varga Barnabás és Sallai Roland csupán kényszerűségből hagyott ki egy, illetve két találkozót, de ugyanez igaz a szeptemberben sérülés miatt hiányzó Schäfer Andrásra is, azaz jól láthatóan egy állandó kezdő tizenegy alakult ki.