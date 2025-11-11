José María Sánchez Martínez másodszor vezet majd mérkőzést a magyar válogatottnak, korábban 2022. június 11-én, a Németország ellen 1-1-re végződött Nemzetek Ligája-mérkőzésen dirigált a Puskás Arénában.

José María Sánchez Martínez ezúttal nem a Real Madridnak, hanem a magyar válogatottnak vezet mérkőzést

Fotó: Gokhan Taner / Middle East Images/AFP

A férfi A-válogatott @OfficialArmFF elleni vb-selejtezőjét a spanyol José María Sanchez Martinez fogja vezetni, asszisztensei Raul Cabanero Martinez és Íñigo Prieto López de Cerain, a negyedik játékvezető pedig Juan Martinez Munuera lesz. #csakegyutt #magyarok #ARMHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 11, 2025

A spanyol 42 évesen rutinos játékvezetőnek számít, 2017 óta FIFA-kerettag, 2021-es bemutatkozása óta 26 mérkőzést vezetett a Bajnokok Ligájában, de rendszeresen kap feladatokat egyéb nemzetközi kupasorozatokban is. A La Ligában 203 meccse volt eddig, bíztak már rá Barcelona–Real Madrid összecsapást is.

A magyar válogatott a pótselejtezőért küzd

Sánchez Martínez asszisztensei Raúl Cabanero Martínez és Inigo Prieto López de Cerain lesznek, míg a negyedik játékvezetői szerepet Juan Martínez Munuera tölti majd be a csütörtökön 18 órakor kezdődő örmény–magyar vb-selejtezőn. Marco Rossi együttese egy győzelemmel és az ír–portugál összecsapás számunkra kedvező alakulása esetén akár már az örmények ellen bebiztosíthatja a pótselejtezőt érő második helyet.