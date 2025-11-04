Egy hónappal ezelőtt, amikor Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a portugálok és az örmények elleni vb-selejtezőre készülő keretet, az volt a kérdés, hogy a sérülések és az eltiltások miatt bajban van-e a szakvezető. A kérdésre a lehető legfrappánsabb választ aztán maga csapat adta meg, amelyik az örmények legyőzése után nagyszerű játékkal hozott haza egy pontot Lisszabonból.

A magyar válogatott kezdő tizenegye az örmények elleni meccsen

Fotó: Csudai Sándor

Az egy hónappal ezelőttihez képest, amikor Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltott volt, Dibusz Dénes sérüléssel bajlódott, Schäfer Andrásnak pedig meccshiánya volt, most egészen más miatt főhet a kapitány feje. Marco Rossi kedden kora délután nevezi meg idei utolsó, a világbajnoki pótselejtezőért harcoló keretét.

Ez az elmúlt évek legerősebb magyar válogatottja?

Ezúttal mindenki egészséges, nincs sérültje a keretnek, ráadásul többen is kiemelkedően teljesítenek a klubcsapataikban, így a kérdésre a válasz lehet egy határozott igen.

Kezdjük rögtön a kapusokkal! A Gulácsi Péter visszavonulása után első számú kapussá váló Dibusz Dénesnek rendbe jött a kisebb sérülése, a Zalaegerszeg és az MTK elleni bajnokin is ő védett, míg a Békéscsaba elleni kupameccsen pihenőt kapott Robbie Keane-től. Az eddigi négy vb-selejtezőn háromszor azonban nem ő, hanem Tóth Balázs védett, aki az idei szezonban kirobbanthatatlan az angol másodosztályban, a Championshipben szereplő Blackburn Rovers kapujából, a bizalmat pedig földöntúli bravúrokkal hálálja meg, ha arra van szükség.

Tóth Balázs elképesztő védést mutatott be a Leicester City ellen

Fotó: X/Blackburn Rovers

Az nem is vitás, hogy Rossi a Dibusz, Tóth kettős tagjai közül fogja kiválasztani, hogy ki álljon a kapuban, a harmadik számú kapus posztján azonban habár továbbra is Szappanos Péter indul a legjobb esélyekkel, de csak idő kérdése, hogy mikor jön a Liverpool kispadján az Aston Villa elleni Premier League-rangadón már helyet kapó Pécsi Ármin meghívásának a napja.

Kerkez Milos kiszorulhat a kezdőből?

A Liverpool balhátvédje még küszködik a beilleszkedéssel a világ egyik legjobb csapatánál, az angol lapok és szurkolók is rendre megtalálják, és Andy Robertson személyében nagyon komoly kihívója van a posztján. Rossinál viszont alapember, akinek az örmények ellen a sebességére, az utolsó, írek elleni meccsen pedig a harcosságára lesz nagy szükség.