Egy hónappal ezelőtt, amikor Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a portugálok és az örmények elleni vb-selejtezőre készülő keretet, az volt a kérdés, hogy a sérülések és az eltiltások miatt bajban van-e a szakvezető. A kérdésre a lehető legfrappánsabb választ aztán maga csapat adta meg, amelyik az örmények legyőzése után nagyszerű játékkal hozott haza egy pontot Lisszabonból.
Az egy hónappal ezelőttihez képest, amikor Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltott volt, Dibusz Dénes sérüléssel bajlódott, Schäfer Andrásnak pedig meccshiánya volt, most egészen más miatt főhet a kapitány feje. Marco Rossi kedden kora délután nevezi meg idei utolsó, a világbajnoki pótselejtezőért harcoló keretét.
Ez az elmúlt évek legerősebb magyar válogatottja?
Ezúttal mindenki egészséges, nincs sérültje a keretnek, ráadásul többen is kiemelkedően teljesítenek a klubcsapataikban, így a kérdésre a válasz lehet egy határozott igen.
Kezdjük rögtön a kapusokkal! A Gulácsi Péter visszavonulása után első számú kapussá váló Dibusz Dénesnek rendbe jött a kisebb sérülése, a Zalaegerszeg és az MTK elleni bajnokin is ő védett, míg a Békéscsaba elleni kupameccsen pihenőt kapott Robbie Keane-től. Az eddigi négy vb-selejtezőn háromszor azonban nem ő, hanem Tóth Balázs védett, aki az idei szezonban kirobbanthatatlan az angol másodosztályban, a Championshipben szereplő Blackburn Rovers kapujából, a bizalmat pedig földöntúli bravúrokkal hálálja meg, ha arra van szükség.
Az nem is vitás, hogy Rossi a Dibusz, Tóth kettős tagjai közül fogja kiválasztani, hogy ki álljon a kapuban, a harmadik számú kapus posztján azonban habár továbbra is Szappanos Péter indul a legjobb esélyekkel, de csak idő kérdése, hogy mikor jön a Liverpool kispadján az Aston Villa elleni Premier League-rangadón már helyet kapó Pécsi Ármin meghívásának a napja.
Kerkez Milos kiszorulhat a kezdőből?
A Liverpool balhátvédje még küszködik a beilleszkedéssel a világ egyik legjobb csapatánál, az angol lapok és szurkolók is rendre megtalálják, és Andy Robertson személyében nagyon komoly kihívója van a posztján. Rossinál viszont alapember, akinek az örmények ellen a sebességére, az utolsó, írek elleni meccsen pedig a harcosságára lesz nagy szükség.
Kerkez előtt (adott esetben helyette) bevethető Nagy Zsolt, aki a liverpooli légióshoz hasonlóan képes bejátszani a pálya teljes hosszát, remekül tudja gólhelyzetbe hozni a támadókat, és ő maga is képes gólt szerezni.
A három középső védő közül Willi Orbán és a portugálok elleni októberi meccsen már régi önmagát idéző Szalai Attila helye nem lehet kérdés. A Ferencváros védője, Szalai Gábor kevesebb lehetőséget kap a klubjában, de a már említett MTK elleni meccsen csereként beállva szerzett gólt. Nego Loic alapember a francia élvonalban szereplő Le Havre csapatában, a válogatottban pedig rendre kiemelkedően játszik, a portugálok elleni hazai meccsen gólpassza is volt. Dárdai Márton góllal jelezte Rossinak, hogy számíthat rá, öccse, Bence azonban szinte egyáltalán nem kap lehetőséget a Wolfsburgban.
A törökországi magyar kontingensből Szalai Attila, Sallai Roland, Balogh Botond (Kocaelispor), Csoboth Kevin (Genclerbirligi) szinte biztosan számíthat meghívóra, de a Rizesporban játszó Mocsi Attila behívása sem lenne meglepetés.
Szoboszlai csúcsformában
A középpályán védkező szerepkörben bevethető Styles Callum is stabil pontja a Championshipben szereplő West Bromwich Albionnak, ráadásul Marco Rossinak is már évek óta folyamatosan bizonyít, a kapitány tudja, hogy mit várhat tőle.
A ferencvárosi Tóth Alex játéka az elmúlt hetekben nem volt annyira átütő, mint az idény első két hónapjában, volt egy kisebb sérülése és most már készülnek belőle az ellenfelek. Az viszont nem is kérdés, hogy ott lesz a keretben. Rögzített helyzetekből, beadásokban kevesen veszik fel vele a versenyt a hazai mezőnyben. Csapattársa, Ötvös Bence is számíthat a behívóra. Ugyanez elmondható Schäfer Andrásról, aki továbbra is meghatározó játékosa a Bundesligában szereplő Union Berlinnek.
Kivételes helyzet Szoboszlai Dominiké, aki élete talán legjobb formájában van Liverpoolban.
Az Arsenal elleni csoda szabadrúgása csak újabb lendületet adott neki, betalált a Bajnokok Ligájában a Frankfurt ellen (és egy gólpasszt is kiosztot, ahogy a Brentford elleni bajnokin is), az Aston Villa elleni PL-rangadón pedig gól vagy gólpassz nélkül is a meccs legjobbja lett a Premier League-ben.
Szoboszlai Dominik említésével ezennel rá is kanyarodtunk a támadósorra, ahol ugyancsak nem lehet okunk panaszra. Sallai Roland hétről hétre világsztár csapattársak mellett állja meg a helyét a Galatasarayban, Bolla Bendegúz a Rapid Wien csapatában remekel, Varga Barnabás pedig a Ferencvárosban.
A zöld-fehérek csatára már 20 gólnál jár az idényben, sorozatban hét meccsen szerzett gólt a Fradiban, a vb-selejtező sorozatban pedig három meccsen háromszor volt eredményes. Ha Szoboszlairól azt írtuk, hogy bomba formában van, akkor ugyanez Varga Barnabásra is igaz.
A támadósorban újra szerepet kaphat a portugálok ellen remekül beszálló és gólpasszt adó Lukács Dániel vagy Gruber Zsombor, de a paksi Tóth Barna játéka ezúttal kérdéses lehet.
A magyar válogatott tehát óriási lehetőség előtt áll: akár már november 13-án, egy örményországi győzelemmel kiharcolhatja a biztos vb-pótselejtezős szereplést, és akkor három nappal később Írország ellen örömünneppé válhat az utolsó találkozó.
A magyar válogatott programja:
- november 13.: Örményország–Magyarorság, 18.00, Jereván
- november 16.: Magyarország–Írország, 15.00, Puskás Aréna