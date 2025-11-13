Live
A magyar labdarúgó-válogatott csütörtök este hat órától Jerevánban játszik sorsdöntő világbajnoki selejtezőt. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a találkozó előtt kihirdette kezdőcsapatát, amelyet ezúttal is az állandóság jellemez.

Marco Rossi a tavaly nyári csalódást keltő Eb-szereplés után ismét stabil magyar válogatottat rakott össze, a védelmet is az állandóság jellemzi, ugyanis az eddig lejátszott négy vb-selejtező mindegyikén Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotta a hátsó négyest.

magyar válogatott, Magyarország – Portugália, MagyarországPortugália, Vb-selejtező labdarúgó mérkőzés, világbajnoki-selejtező, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 09. 09.
A magyar válogatott sorsdöntő meccsre készül
Fotó: Csudai Sándor

Rajtuk kívül ugyancsak mind a négy meccsen kezdett Styles Callum, Bolla Bendegúz és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik.

A legerősebb magyar válogatott játszik Jerevánban

 Varga Barnabás és Sallai Roland csupán kényszerűségből hagyott ki egy, illetve két találkozót, de ugyanez igaz a szeptemberben sérülés miatt hiányzó Schäfer Andrásra is, azaz jól láthatóan egy állandó kezdő tizenegy alakult ki. 

A mérkőzés előtt Marco Rossi kihirdette kezdőcsapatát, amelyben ezúttal sincs meglepetés. Az olasz-magyar szakember ezúttal is a legerősebb kezdőcsapatát küldi pályára a jereváni vb-selejtezőn.

A magyar válogatott kezdőcsapata: 

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles, Szoboszlai – Sallai, Bolla – Varga B.

Az örmény válogatott kezdőcsapata: Avagjan – Sz. Muradjan, Pilojan, Mkrcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, K. Muradjan, Szpercjan – Szevikjan, Leon-Ranos, Sagojan.

Az Örményország-Magyarország világbajnoki selejtezőt az Origo szöveges formában, élőben közvetíti. 

Közben megérkeztek a stadionba a magyar csapat játékosai és a szurkolók is, akik ezúttal is szervezett formában vonultak a stadionhoz.

A magyar szurkolók Jerevánba is elkísérték a csapatot
Fotó: Kibédi Péter

Az örmény fővárosba több szurkolói különgép is indult, aminek köszönhetően több száz magyar szurkoló lehet ott a sorsdöntő meccsen.

Fotó: Kibédi Péter
