Marco Rossi a tavaly nyári csalódást keltő Eb-szereplés után ismét stabil magyar válogatottat rakott össze, a védelmet is az állandóság jellemzi, ugyanis az eddig lejátszott négy vb-selejtező mindegyikén Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotta a hátsó négyest.

A magyar válogatott sorsdöntő meccsre készül

Fotó: Csudai Sándor

Rajtuk kívül ugyancsak mind a négy meccsen kezdett Styles Callum, Bolla Bendegúz és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik.

A legerősebb magyar válogatott játszik Jerevánban

Varga Barnabás és Sallai Roland csupán kényszerűségből hagyott ki egy, illetve két találkozót, de ugyanez igaz a szeptemberben sérülés miatt hiányzó Schäfer Andrásra is, azaz jól láthatóan egy állandó kezdő tizenegy alakult ki.

A mérkőzés előtt Marco Rossi kihirdette kezdőcsapatát, amelyben ezúttal sincs meglepetés. Az olasz-magyar szakember ezúttal is a legerősebb kezdőcsapatát küldi pályára a jereváni vb-selejtezőn.

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles, Szoboszlai – Sallai, Bolla – Varga B.

Az örmény válogatott kezdőcsapata: Avagjan – Sz. Muradjan, Pilojan, Mkrcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan, K. Muradjan, Szpercjan – Szevikjan, Leon-Ranos, Sagojan.

Az Örményország-Magyarország világbajnoki selejtezőt az Origo szöveges formában, élőben közvetíti.

Közben megérkeztek a stadionba a magyar csapat játékosai és a szurkolók is, akik ezúttal is szervezett formában vonultak a stadionhoz.

A magyar szurkolók Jerevánba is elkísérték a csapatot

Fotó: Kibédi Péter

Az örmény fővárosba több szurkolói különgép is indult, aminek köszönhetően több száz magyar szurkoló lehet ott a sorsdöntő meccsen.

Fotó: Kibédi Péter