Ahogy már az Origón megírtuk, vasárnap délután 15 órától a Marco Rossi által irányított magyar labdarúgó-válogatott az ír csapatot fogadja a telt házas Puskás Arénában a vb-selejtezősorozat F csoportjának zárófordulójában. A tét óriási, ugyanis mindkét csapat élet‑halál harcot vív majd a pótselejtezőt érő második helyért, ám a magyar válogatottnak ehhez a bravúrhoz egyetlen pont is elegendő. Marco Rossi csapatának ráadásul az utolsó forduló előtt még a csoportelsőségre is van esélye, ám annak megszerzése már tényleg csak a hab lenne a tortán, mondjuk ehhez az kellene, hogy a portugálok otthon kikapjanak az örményektől.

Szoboszlai Dominik még Örményországban a legfiatalabb 60-szoros magyar válogatott játékos lett

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

A magyar válogatott telt ház előtt szerepelhet az írek ellen

A magyar-olasz szövetségi kapitány az alábbi kezdő tizenegyet küldi pályára Írország ellen:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A., Szoboszlai – Sallai, Lukács – Varga B.

Vb-lázban ég a világ!

